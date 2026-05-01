Vestido de cetim: a atriz Hilary Duff ousa adicionar um detalhe que faz toda a diferença.

Fabienne Ba.
@hilaryduff / Instagram

A atriz e cantora americana Hilary Duff sabe há muito tempo que um vestido simples pode se tornar inesquecível com o detalhe certo. Sua última publicação no Instagram, tirada nos bastidores de sua turnê "Lucky Me", é a prova disso.

Nos bastidores da turnê "Lucky Me": o vestido que fala por si só

Hilary Duff compartilhou uma série de fotos no Instagram dos bastidores de sua turnê, com a legenda "a turnê Lucky Me chegou à festa de formatura da escola dos meus filhos". As imagens a mostram em ação, microfone na mão, em uma atmosfera de bastidores repleta de energia contagiante – foi seu look que chamou mais atenção.

O vestido de cetim champanhe com decote em V profundo

A estrela da noite: um longo vestido de cetim champanhe com alças finas, caimento fluido e um brilho sutil. O decote em V profundo é o que faz toda a diferença — pronunciado o suficiente para transformar um vestido clássico em algo decididamente ousado. O vestido fluía até o chão, criando um efeito etéreo, enquanto um detalhe inesperado adicionava outra dimensão: calças sutilmente visíveis sob a saia, tornando o look verdadeiramente único.

Hilary Duff complementou o look com uma pulseira e brincos marcantes, deixando que o vestido fosse o protagonista. Com os cabelos soltos em ondas suaves, pele radiante e maquiagem delicada, nada competia com a peça principal. Uma demonstração de minimalismo que foi tudo menos acidental.

O vestido de cetim, tema central de seu retorno musical.

Este look faz parte de uma consistência estilística demonstrada desde o início desta nova era musical. Para a festa de lançamento do seu sexto álbum, "Luck... or Something", em 20 de fevereiro de 2026, Hilary Duff já havia usado um vestido de cetim amarelo-manteiga com alças finas e decote profundo, complementado por uma jaqueta de couro marrom.

Um retorno musical que impõe sua estética.

Hilary Duff lançou seu primeiro álbum em dez anos, "Luck... or Something", em 20 de fevereiro de 2026, e colocou os ingressos para sua "Lucky Me Tour" à venda no mesmo dia. Ela retorna com uma imagem mais assertiva — e vestidos de cetim que parecem ter sido criados não apenas para o palco, mas para todos os momentos ao redor dele.

Um decote em V, cetim champanhe, calças à mostra – Hilary Duff precisou de quase nada para criar um look que ainda dá o que falar. Isso geralmente é sinal de que os detalhes estavam perfeitos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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