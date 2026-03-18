Grávida, esta atriz chama a atenção com um vestido verde ao lado de Margot Robbie.

A atriz e modelo australiana Samara Weaving, grávida, chamou a atenção na estreia de "Ready or Not 2: Here I Come" com um vestido verde que destacava orgulhosamente sua barriga de grávida.

Um vestido verde com corte ousado

Para esta exibição em 16 de março de 2026, Samara Weaving abrilhantou o palco com um vestido justo verde pistache de decote quadrado, adornado com um recorte quadrado marcante na altura da cintura, que exibia com confiança sua barriga de grávida. A criação acentuou as curvas da futura mamãe com elegância e segurança, provando que a maternidade pode, por vezes, ser sinônimo de ousadia na moda. O tom suave e contemporâneo de verde favoreceu sua tez e iluminou sua silhueta.

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Acessórios elegantes e uma maquiagem com efeito iluminado.

Samara completou o look com scarpins pretos de bico fino, um colar de pérolas, brincos pendentes combinando e um discreto anel de diamantes. Mais tarde, acrescentou um sobretudo marrom-chocolate para um visual chique e descomplicado. Seus cabelos loiros, presos em um coque sofisticado com mechas soltas emoldurando o rosto, complementaram a maquiagem luminosa: bochechas rosadas, lábios rosados com brilho, delineador gráfico e unhas vermelhas vibrantes.

Margot Robbie, a amiga leal com um estilo "boho".

O evento reuniu duas estrelas australianas: a atriz e produtora Margot Robbie, que veio apoiar a amiga, vestida com um look boho-chic composto por uma jaqueta de couro caramelo sobre um vestido preto balonê sem mangas, botas de cowboy pretas e um ar vintage descontraído. As duas amigas, radiantes lado a lado, formavam uma dupla encantadora, combinando a gravidez com um estilo naturalmente elegante.

Moda gestante: Samara está revolucionando o gênero.

Samara Weaving é conhecida por seus looks ousados de gestante – como o recente top cropped preto rasgado – rejeitando estilos conservadores para celebrar sua barriga de grávida como o acessório de moda definitivo. Sua estilista, Jordan Dorso, é especialista em transformar a maternidade em um desfile de alta costura.

Com este vestido verde com recorte na cintura, Samara Weaving reinventa a maternidade, provando que a gravidez pode, sim, ser sinônimo de tapete vermelho. Um estilo que inspira e liberta as futuras mamães.