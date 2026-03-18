Grávida, esta atriz chama a atenção com um vestido verde ao lado de Margot Robbie.

Léa Michel
@samweaving/Instagram

A atriz e modelo australiana Samara Weaving, grávida, chamou a atenção na estreia de "Ready or Not 2: Here I Come" com um vestido verde que destacava orgulhosamente sua barriga de grávida.

Um vestido verde com corte ousado

Para esta exibição em 16 de março de 2026, Samara Weaving abrilhantou o palco com um vestido justo verde pistache de decote quadrado, adornado com um recorte quadrado marcante na altura da cintura, que exibia com confiança sua barriga de grávida. A criação acentuou as curvas da futura mamãe com elegância e segurança, provando que a maternidade pode, por vezes, ser sinônimo de ousadia na moda. O tom suave e contemporâneo de verde favoreceu sua tez e iluminou sua silhueta.

Acessórios elegantes e uma maquiagem com efeito iluminado.

Samara completou o look com scarpins pretos de bico fino, um colar de pérolas, brincos pendentes combinando e um discreto anel de diamantes. Mais tarde, acrescentou um sobretudo marrom-chocolate para um visual chique e descomplicado. Seus cabelos loiros, presos em um coque sofisticado com mechas soltas emoldurando o rosto, complementaram a maquiagem luminosa: bochechas rosadas, lábios rosados com brilho, delineador gráfico e unhas vermelhas vibrantes.

Margot Robbie, a amiga leal com um estilo "boho".

O evento reuniu duas estrelas australianas: a atriz e produtora Margot Robbie, que veio apoiar a amiga, vestida com um look boho-chic composto por uma jaqueta de couro caramelo sobre um vestido preto balonê sem mangas, botas de cowboy pretas e um ar vintage descontraído. As duas amigas, radiantes lado a lado, formavam uma dupla encantadora, combinando a gravidez com um estilo naturalmente elegante.

Moda gestante: Samara está revolucionando o gênero.

Samara Weaving é conhecida por seus looks ousados de gestante – como o recente top cropped preto rasgado – rejeitando estilos conservadores para celebrar sua barriga de grávida como o acessório de moda definitivo. Sua estilista, Jordan Dorso, é especialista em transformar a maternidade em um desfile de alta costura.

Com este vestido verde com recorte na cintura, Samara Weaving reinventa a maternidade, provando que a gravidez pode, sim, ser sinônimo de tapete vermelho. Um estilo que inspira e liberta as futuras mamães.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"Cabelos mais escuros combinam melhor com ela": aos 52 anos, Heidi Klum opta por um vestido que valoriza sua silhueta.
Article suivant
Na praia, esta ex-atleta adota um visual "Baywatch" para o reboot da série.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 44 anos, Jessica Alba está deslumbrante em um vestido preto brilhante.

A atriz, modelo e empresária americana Jessica Alba exibiu recentemente sua silhueta deslumbrante na festa pós-Oscar da Vanity...

Na praia, esta ex-atleta adota um visual "Baywatch" para o reboot da série.

Na praia, a ex-ginasta artística americana Livvy Dunne provoca o público com um look inspirado na série, posando...

"Cabelos mais escuros combinam melhor com ela": aos 52 anos, Heidi Klum opta por um vestido que valoriza sua silhueta.

A modelo, apresentadora e atriz germano-americana Heidi Klum deslumbrou no tapete vermelho do Oscar 2026 com um vestido...

"Uma experiência inaceitável": Atriz é empurrada durante a cerimônia do Oscar

A cantora, compositora, atriz e diretora americana Teyana Taylor, indicada ao Oscar de 2026, foi empurrada por um...

Kim Kardashian compartilha uma foto rara de si mesma na adolescência, e os internautas reagem.

A personalidade da mídia e empresária americana Kim Kardashian surpreendeu recentemente seus fãs no Instagram ao compartilhar uma...

A atriz Zendaya responde aos rumores de casamento com um vídeo inesperado.

Durante várias semanas, rumores de um casamento entre Zendaya e Tom Holland circularam amplamente nas redes sociais. Diante...