Kim Kardashian recria um look de Kate Moss e causa sensação.

Kim Kardashian continua sendo uma figura importante no mundo da moda. A personalidade da mídia e empresária americana compareceu ao Grande Prêmio de Mônaco de 2026 para apoiar o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Seu look — um vestido Gucci com o logo em cristal — rapidamente gerou uma onda de comentários, principalmente porque só havia sido usado por outra mulher até então.

Um vestido Gucci com um logotipo de cristal

Para sua aparição em Mônaco, Kim Kardashian optou por um longo vestido preto da Gucci. O vestido de mangas compridas e gola alta apresenta um contraste marcante entre a parte da frente fechada e as costas profundamente abertas que se estendem até a barra. Essa assimetria transforma a silhueta em uma verdadeira peça de alta costura.

O detalhe que torna a peça particularmente marcante: um círculo bordado com o famoso logotipo "G" da grife italiana, inteiramente coberto de cristais. Essa assinatura fica visível graças ao decote profundo nas costas. Para o penteado, Kim Kardashian optou por um coque volumoso e solto que deixa o pescoço à mostra e destaca o acabamento de alta costura da peça. Ela escolheu joias discretas para as orelhas e o pescoço — nada de peças chamativas —, permitindo que o próprio vestido fosse o protagonista.

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Kate Moss foi a primeira a usar esta peça na passarela.

O que torna essa aparição particularmente interessante é a história do vestido. Kim Kardashian não foi a primeira a usá-lo: Kate Moss o revelou no desfile da coleção Outono/Inverno 2026 da Gucci, no Palazzo Delle Scintille, em Milão, no dia 27 de fevereiro. Na passarela, a supermodelo britânica fez uma de suas aparições mais deslumbrantes dos últimos anos.

A releitura desse look por Kim Kardashian ganha uma nova dimensão. É uma homenagem sutil a uma das silhuetas mais icônicas dos últimos trinta anos – uma escolha que se encaixa em uma tendência mais ampla de celebridades revisitando peças de passarela usadas por supermodelos lendárias.

Presente para apoiar Lewis Hamilton em Mônaco

Além da escolha do vestido, foi também o contexto que chamou a atenção de todos. Kim Kardashian estava em Mônaco para apoiar Lewis Hamilton, o piloto britânico da equipe Ferrari, que terminou em segundo lugar no Grande Prêmio, atrás de Kimi Antonelli (Mercedes). Durante a coletiva de imprensa pós-corrida, Hamilton falou publicamente sobre o relacionamento deles pela primeira vez. "É incrível tê-la esta semana e contar com o apoio dela. É maravilhoso ter pessoas tão gentis ao seu redor, que te incentivam. Ela faz isso por mim todos os dias", disse ele.

Com este vestido Gucci, usado anteriormente por Kate Moss, Kim Kardashian faz uma aparição que mescla homenagem à história recente da moda com uma declaração pessoal. Essa demonstração mostra que ela é uma das figuras mais estratégicas do tapete vermelho internacional.