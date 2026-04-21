"Eu estava vivendo um pesadelo": Atriz de Bridgerton quebra o silêncio sobre sua saúde mental.

Conhecida pelo público por seu papel na série "Bridgerton", a atriz britânica Ruby Barker decidiu falar abertamente sobre uma realidade difícil. Em uma publicação muito pessoal no Instagram, ela discutiu os efeitos visíveis do tratamento para transtorno bipolar em seu corpo.

"Em alguns dias, eu me odeio quando me olho no espelho."

Ruby Barker compartilhou um vídeo da academia, filmando a si mesma em uma esteira e mostrando uma balança marcando 112,5 kg (240 libras). Na legenda, ela explica que esse peso é resultado direto de oito meses de medicação para seu transtorno bipolar, chamando essa mudança corporal de "ganho de peso por motivos médicos". "Muitos de vocês conhecem minha história e as batalhas que travei vivendo com transtorno bipolar. Este é o resultado físico de oito meses de tratamento — e, honestamente, isso traz um novo desafio mental junto", escreveu ela.

A atriz não tentou minimizar a dificuldade do que estava passando. Ela confessou que, em alguns dias, "odiava" se olhar no espelho, presa em uma espiral de comparações com seu corpo anterior ou com o de outras pessoas. "Pode parecer um verdadeiro pesadelo, e não desaparece da noite para o dia", reconheceu, antes de pedir às pessoas que tenham paciência consigo mesmas. Ela também agradeceu ao seu parceiro, Oliver, pelo apoio durante toda essa jornada.

#foryoupage #emagrecimento #ganhodepeso #minhajornada ♬ som original - Ruby Barker @rubybarkeractress Uma coisa que não vejo ser discutida o suficiente é o quão difícil é lidar com o ganho de peso devido a tratamentos médicos. Bem... aqui estou eu. Muitos de vocês conhecem minha história e as batalhas que enfrentei vivendo com transtorno bipolar. Este é o resultado físico de oito meses de tratamento — e, honestamente, isso trouxe um novo desafio mental. Que maravilha 🙃 Estou fazendo o que posso e sou grata por ter o Oliver me apoiando nessa jornada. Por favor, me desejem sorte, porque não é fácil. Eu realmente me solidarizo com qualquer pessoa que esteja lutando contra o peso — a comparação, o espelho, o ruído mental constante. Alguns dias eu odeio o que vejo e não consigo parar de me comparar com meu eu do passado ou com o de outras pessoas. Pode parecer um verdadeiro pesadelo e não se resolve da noite para o dia. Mas, falando em coisas positivas: hoje é meu quarto dia sem vape e já estou sentindo os benefícios no meu treino cardiovascular. Um passo de cada vez. #fyp

Dois episódios psicóticos desde Bridgerton

Ruby Barker já havia quebrado o silêncio em 2022, revelando que havia sofrido dois episódios psicóticos, o primeiro logo após as filmagens da primeira temporada de "Bridgerton". "Tenho lutado desde Bridgerton, essa é a verdade. Eu estava realmente muito mal. Cheguei a ser hospitalizada", disse ela na época. Posteriormente, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar e o descreveu como "uma raiva interna alimentada por traumas intergeracionais".

Netflix e Shondaland na mira

Embora em 2022 tenha agradecido à Netflix por "salvar sua vida" ao escalá-la para um papel, Ruby Barker mudou de opinião desde então. Em um podcast da Universidade de Oxford, ela acusou a plataforma de streaming e a produtora Shondaland de nunca terem entrado em contato com ela após seus colapsos nervosos.

Ela também destacou o paradoxo doloroso de interpretar uma personagem ostracizada e isolada – Marina Thompson – enquanto ela própria se sentia abandonada nos bastidores. "Quando fui internada no hospital uma semana depois das filmagens da primeira temporada, tudo foi mantido em segredo absoluto porque a série estava prestes a estrear", confidenciou.

@pagesix Ruby Barker, estrela de "Bridgerton", criticou a Netflix e a Shondaland após afirmar ter sofrido "dois surtos psicóticos" durante as filmagens da série. Link na bio para mais detalhes. ♬ som original - Page Six

Apesar da natureza angustiante de sua história, Ruby Barker encerrou sua publicação com uma nota de esperança. Ela mencionou estar em seu "quarto dia sem usar cigarro eletrônico" e ter "percebido melhorias em sua resistência cardiovascular". "Um passo de cada vez", concluiu. Nos comentários, seus seguidores ofereceram-lhe um apoio imenso, agradecendo-lhe por iniciar a conversa sobre os efeitos colaterais frequentemente ignorados dos medicamentos psiquiátricos.