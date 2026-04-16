A transformação capilar de Katie Holmes com este longo bob "bronde" está causando sensação.

Após muitos anos sem usar seus longos cabelos castanho-escuros, a atriz, diretora e produtora americana Katie Holmes exibe um corte long bob com reflexos caramelo e mel, que fascina tanto seus fãs quanto os cabeleireiros do momento.

Um destaque em Nova York

Katie Holmes exibiu seu novo corte de cabelo na festa de lançamento da colaboração entre Christopher John Rogers e Old Navy, em Nova York, em abril de 2026. Ela usava um bob longo e claro em tons de loiro acinzentado, combinado com um look casual de jeans e uma blusa amarela canelada. O conjunto realçou ainda mais o visual fresco e renovado do seu corte de cabelo.

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Um corte chanel longo na altura da clavícula, fácil de conviver.

O comprimento escolhido por Katie Holmes corresponde precisamente ao que os cabeleireiros descrevem como "clavicut": um corte que termina na altura da clavícula. Este estilo "lob" permite tanto volume quanto a criação fácil de penteados presos, mantendo-se simples para o uso diário. Este corte de comprimento médio, entre um bob clássico e o cabelo comprido, é atualmente considerado um dos estilos mais favorecedores, adequado para diversos formatos de rosto e idades.

A onda "bronde" que está na moda

Além do corte, é a cor que está realmente dando o que falar. Katie Holmes trocou seu castanho escuro por um castanho dourado, algo entre um castanho claro e um loiro sutil, no que agora é chamado de "bronde". Essa mistura de castanho e loiro, muito popular entre as celebridades em 2025-2026, é particularmente lisonjeira para peles claras e com tons quentes, além de dar a impressão de luminosidade natural. Ao contrário dos loiros muito frios, esse tom exige menos manutenção e cresce melhor, tornando-se uma escolha prática e esteticamente agradável.

O novo corte de cabelo de Katie Holmes já está sendo aclamado como fonte de inspiração para mulheres que desejam uma mudança sem uma transformação radical. O long bob, na altura da clavícula, combinado com um sutil tom bronde, parece ser a solução ideal para um visual de primavera/verão 2026 que seja fresco, chique e fácil de manter.