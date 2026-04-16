Hailey Bieber traz de volta aos holofotes o vestido vintage com estampa de leopardo em uma versão com lantejoulas.

Conhecida por seu estilo minimalista e elegante, Hailey Bieber aparentemente decidiu mudar de rumo. Há algumas temporadas, a fundadora da marca de cuidados com a pele "Rhode" vem acumulando looks com estampa de leopardo, desde produções para o dia a dia até as festas mais badaladas.

Uma evolução estilística bem definida

Sua peça de destaque mais recente? Um vestido de noite com lantejoulas da Armani Privé, que reinventa a estampa animal com um toque decididamente ousado. Hailey Bieber vem substituindo gradualmente suas peças brancas, beges e pretas por estampas de leopardo desde setembro de 2024, afastando-se de seu estilo minimalista habitual. Essa mudança ficou evidente em uma série de looks cuidadosamente escolhidos: um casaco Toteme, uma bolsa de pelo de pônei da Saint Laurent e um vestido vintage da Versace dos arquivos de 1996.

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A coleção Versace Outono 1996: um primeiro passo rumo ao arquivo de estampa de leopardo.

Um dos momentos cruciais dessa transformação remonta a junho de 2025. No Business of Beauty Global Forum, organizado pelo Business of Fashion em Stanly Ranch, na Califórnia, Hailey Bieber escolheu um vestido vintage Versace com estampa de leopardo da coleção Outono/Inverno de 1996 – uma coleção desenhada por Gianni Versace pouco antes de sua morte.

O vestido sem mangas, com seu decote assimétrico e comprimento mini, apresentava um acabamento em pele natural preta e creme — não apenas uma simples estampa. Um detalhe significativo: o mesmo vestido havia sido usado pela modelo Amber Valletta para a edição de setembro de 1996 da Vogue americana, fotografada por Stephen Meisel. Uma escolha de arquivo precisa como um cirurgião, orquestrada por sua estilista pessoal, Dani Michelle.

Em Paris, a estampa de leopardo ganha um toque de balada.

Alguns meses depois, durante a Semana de Moda de Paris, em setembro de 2025, Hailey Bieber trocou de roupa duas vezes em uma única noite: após o desfile da coleção Primavera/Verão 2026 da Saint Laurent, ela trocou seu primeiro look por um vestido justo, de gola alta e mangas compridas, em tule com estampa de leopardo, também da Saint Laurent, usado com meia-calça preta e botas de cano alto em verniz. Um look definitivamente para a noite, bem diferente de qualquer evento formal.

A versão com lantejoulas: quando a estampa de leopardo vira prata.

Foi na festa da Vanity Fair após o Oscar de 2026 que a estampa de leopardo de Hailey Bieber atingiu um novo patamar. A modelo e empresária americana fez sua entrada com um vestido Armani Privé de estampa de leopardo feito inteiramente de lantejoulas, conferindo à estampa animal um acabamento luminoso. Fiel ao seu estilo minimalista, Hailey Bieber combinou o vestido com scarpins de bico fino, joias delicadas de diamantes e uma manicure vermelho-cereja, com os cabelos em um corte long bob com pontas despenteadas.

Por que este momento é importante para a tendência do leopardo?

Há vários desfiles de primavera/verão, as estampas de animais vêm retornando em versões atualizadas e menos extravagantes, frequentemente combinadas com tons neutros ou linhas retas, ganhando sofisticação. Hailey Bieber, ao usar uma versão com lantejoulas em um evento tão importante, eleva a estampa a outro patamar: o de uma ocasião especial. A estampa de leopardo continua sendo um item indispensável para 2026 e além, e Hailey Bieber é atualmente uma de suas embaixadoras mais influentes.

Em última análise, o que torna a trajetória de Hailey Bieber particularmente interessante é a coerência de sua abordagem: ela não seguiu simplesmente uma tendência, mas a construiu peça por peça, dos arquivos da Versace aos paetês da Armani, passando pelo tule da Saint Laurent. Em suas mãos, a estampa de leopardo deixa de ser apenas uma estampa e se torna uma linguagem.