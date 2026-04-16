"Ela é assustadora": Filha de Farrah Abraham gera polêmica com seu visual gótico.

Sophia Abraham, filha de Farrah Abraham, uma figura proeminente na televisão americana de reality shows, postou fotos de seu baile de formatura de 2026 no Instagram. As reações, tanto positivas quanto negativas, surgiram rapidamente.

Um look gótico da Dolce & Gabbana

Sophia Abraham optou por um conjunto todo preto com uma estética nitidamente gótica: um vestido de renda e couro, delineador grosso e uma base branca quase espectral — criando um contraste marcante com o look da mãe, um vestido branco justo adornado com cristais e com um decote profundo. O visual também incluía meia-calça arrastão e sapatos plataforma com estampa de leopardo. Sophia também usava maquiagem gótica completa e carregava um buquê de flores amarrado com um grande laço preto.

A mãe dela, Farrah Abraham, organizou tudo: compras do vestido, dias de beleza, manicure, sapatos, uma limusine e até uma suíte de luxo com dois quartos para uma noite do pijama depois do baile. No Instagram, Farrah resumiu a experiência: "A experiência de ser mãe e ir ao baile de formatura da Sophia em 2026 foi divertida! Inesperada, já que ela estuda em casa, e bem diferente do meu próprio baile de formatura."

Por sua vez, Sophia expressou sua gratidão, aproveitando para fazer uma brincadeira. Ela escreveu no Instagram: "Sou muito grata à minha mãe por ter tornado este baile de formatura uma experiência incrível. Como alguém que estuda em casa, eu esperava um pouco mais do que apenas observar as pessoas com uma pista de dança opcional."

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Um debate que vai muito além da roupa.

Os fãs da franquia da MTV, que acompanharam o crescimento de Sophia Abraham ao lado de sua mãe, Farrah Abraham, em "16 & Pregnant" e depois em "Teen Mom", expressaram reações bastante diversas a esse look. Uma usuária escreveu com entusiasmo: "Absolutamente deslumbrante!!! Eu queria ter me vestido assim para o meu baile de formatura!"

Alguns comentários, no entanto, foram bem menos indulgentes. O estilo gótico de Sophia Abraham gerou críticas consideráveis no Instagram. Esse tipo de reação não é inédito para a família: Farrah Abraham já havia enfrentado críticas quando permitiu que sua filha fizesse um piercing no septo nasal aos 13 anos. Na época, ela respondeu: "Prefiro que seja feito por um profissional, em condições sanitárias adequadas, em vez de minha filha fazer isso em segredo e correr o risco de uma infecção."

Para além das controvérsias, isto levanta uma questão mais ampla: os corpos das mulheres e as suas escolhas de vestuário não deveriam ser um tema de debate; cada mulher é livre de se vestir e de se expressar como quiser.

Em última análise, para além das reações por vezes virulentas, esta aparição serve como um lembrete contundente de quão minuciosamente as escolhas estéticas das mulheres jovens continuam a ser analisadas, comentadas e julgadas. Ao abraçar completamente o seu estilo gótico, Sophia Abraham está a expressar-se de uma forma que, gostemos ou não, reflete uma geração mais livre na sua adesão a certos códigos.