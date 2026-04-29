Bella Hadid opta por um look minimalista de praia em vermelho.

Fabienne Ba.
@bellahadid / Instagram

A modelo americana Bella Hadid deu início ao verão mais cedo. Ela publicou uma série de fotos na praia em seu Instagram, que imediatamente incendiaram seus seguidores – e os números falam por si.

Um look vermelho, estilo boémio

Bella Hadid compartilhou uma série de fotos de um cenário paradisíaco na praia, posando em um oceano azul cristalino sob um sol generoso. A publicação gerou 548 mil curtidas, 4.817 compartilhamentos e 659 comentários em poucas horas — números que confirmam o impacto imediato de cada postagem da modelo nas redes sociais.

Para esta escapadela à beira-mar, Bella Hadid optou por um conjunto vermelho de alças finas, sobreposto ocasionalmente por um casaco branco. Pulseiras douradas, colares marcantes e brincos de argola completaram o look. O detalhe mais impressionante: uma bandana azul estampada usada no cabelo, adicionando um toque boémio à produção.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Bella 🦋 (@bellahadid)

"Irmã Sereia": Fãs estão encantados

Assim que a publicação foi feita, os comentários começaram a surgir. "Irmã sereia", escreveu uma mulher. Reações simples, mas reveladoras do efeito que essas imagens — alegres e descontraídas — causaram. Rapidamente, outras mensagens apareceram, oscilando entre admiração e carinho: "magnífica", "uma vibe de verão permanente", "parece uma cena de filme". Alguns seguidores foram ainda mais longe, evocando uma espécie de fuga visual: "Parece que estamos em outro lugar", comentou um usuário.

Para além do simples elogio, parece que foi a atmosfera que cativou. Uma estética suave, quase atemporal, onde a espontaneidade prevalece sobre a encenação. Muitos destacam essa impressão de naturalidade controlada, essa maneira de capturar um momento sem esforço aparente. Um entusiasmo discreto, mas constante, que confirma o impacto das publicações de Bella Hadid.

Bella Hadid, a rainha do verão antes mesmo de seu tempo existir.

Este carrossel faz parte de uma série de posts de verão de Bella Hadid para a primavera de 2026. Na mesma semana, ela também foi fotografada em um iate usando um vestido Chloé de renda marfim com ombros à mostra, foto publicada por sua estilista, Mimi Cuttrell. Dois mundos distintos — o vermelho vibrante e o branco imaculado — mas o mesmo domínio do estilo de verão.

Em resumo, Bella Hadid não apenas postou fotos de férias - ela ditou o tom para o verão de 2026. Vermelho, boêmio e ensolarado = as 548.000 curtidas são apenas o começo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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