Glamour retrô: a cantora britânica Lily Allen faz um retorno triunfal ao mundo da moda.

A cantora, musicista e atriz britânica Lily Allen está de volta aos palcos e aos holofotes. Atualmente em sua turnê mundial "Lily Allen: Performs West End Girl", a cantora britânica está causando forte impacto tanto com seu estilo quanto com sua música, exibindo looks retrô-chiques que imediatamente chamaram a atenção nas redes sociais.

Uma turnê mundial após um retorno musical estrondoso

A turnê "Lily Allen: Performs West End Girl" (sua quinta turnê de shows) começou em 2 de março de 2026, em Glasgow, e percorrerá o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá, a Irlanda e a Austrália até novembro de 2026. Lily Allen apresenta seu quinto álbum de estúdio, "West End Girl", lançado em 24 de outubro de 2025, na íntegra e na ordem das faixas. Uma aposta claramente bem-sucedida: em 14 de abril, em Nova York, ela lotou o Radio City Music Hall para um público predominantemente millennial que saiu com sorrisos no rosto.

Um visual retrô que gerou reações nas redes sociais.

Em vários shows de sua turnê americana, Lily Allen apareceu com um conjunto de duas peças com uma estética decididamente vintage. Uma blusa regata marrom-clara, adornada no decote com renda floral creme e um pequeno laço central, foi combinada com uma minissaia amarela de cintura alta em tricô canelado e sapatos de salto alto da mesma cor. Com o cabelo em um corte chanel longo preso em um rabo de cavalo alto e maquiagem minimalista, ela deixou a peça ser o destaque — uma lição de elegância discreta que maximizou o impacto visual.

Em outra foto, Lily Allen aparece com a mesma blusa, desta vez usada por baixo de um quimono de veludo branco com detalhes e punhos de penas, combinado com uma saia de renda creme parcialmente visível e sandálias bege de tiras. Óculos de armação fina rosa claro completam um visual que fica entre uma pin-up dos anos 50 e a heroína de uma comédia romântica britânica dos anos 90.

Lily Allen interpreta West End Girl no Orpheum Theatre. 📸 (Emma McIntyre/Getty) pic.twitter.com/1szbpmadqg — JumpTrailers (@JumpTrailers) 28 de abril de 2026

A Billboard e a Variety estão encantadas.

A Billboard, revista semanal americana dedicada à indústria musical, elogiou a apresentação de Lily Allen em Nova York, observando que, apesar da ausência de seus antigos sucessos, todo o público saiu conquistado, prova de que "West End Girl" cumpre o que promete ao vivo.

A revista americana Variety, especializada na indústria do entretenimento, descreveu o show como "repleto de fúria feminina e teatralidade, onde as roupas se tornam tanto figurinos narrativos quanto declarações estilísticas". Próxima parada: Madison Square Garden, em Nova York, 3 de setembro de 2026.

Resumindo, Lily Allen está longe de estar "acostumada à fama" — como ela ironicamente canta em "Dallas Major". Com seu álbum "West End Girl" e visuais de palco que geram tanta repercussão quanto a música, ela confirma um retorno triunfante em todas as frentes.