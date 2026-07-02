Aos 22 anos, a modelo Apple Martin adota a saia com franjas e relembra o estilo de sua mãe.

A modelo britânica Apple Martin está aproveitando ao máximo o verão. A filha do cantor Chris Martin (do Coldplay) e da atriz Gwyneth Paltrow compartilhou uma série de fotos no Instagram, com looks veranis que lembram o estilo da mãe — a começar por uma saia de franjas marcante.

Um carrossel de verão compartilhado no Instagram

Apple Martin publicou um carrossel de fotos em sua conta do Instagram mostrando várias facetas do seu verão. Uma série de looks ensolarados são capturados em uma atmosfera decididamente relaxada. Essa abordagem editorial, típica das gerações mais jovens nas redes sociais, mistura momentos de estilo de vida, inspiração de moda e instantâneos mais íntimos em uma única publicação. É uma abordagem que ajuda a definir a identidade visual de uma jovem já consolidada no cenário da moda contemporânea.

Uma saia com franjas deslumbrante

Um dos elementos mais marcantes do look é, sem dúvida, a saia com franjas. Apple Martin, que geralmente prefere uma silhueta minimalista, optou aqui por uma peça decididamente mais descontraída, que adiciona movimento à sua figura. As saias com franjas, que se tornaram uma das principais tendências do verão, remetem a uma herança estilística que atravessa décadas: das silhuetas dos anos 1920 às dos anos 1970, passando pelos vestidos festivos dos anos 1990.

Cabelo ondulado no estilo "cabelo de praia"

Para complementar o look, Apple Martin optou por um penteado decididamente veranil. Seus cabelos loiros, herdados da mãe, foram estilizados com ondas naturais, descritas como "cabelo de praia" por revistas de cabelo. Esse penteado, que enfatiza o movimento e a espontaneidade em vez da rigidez de um coque estruturado, amplia perfeitamente a atmosfera descontraída da publicação. Essa abordagem também remete aos penteados que sua mãe usava na mesma idade.

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Uma semelhança impressionante com a mãe.

Além da aparência, foi a impressionante semelhança entre Apple Martin e sua mãe que imediatamente cativou os internautas. Traços faciais idênticos, cabelos loiros luminosos semelhantes, o mesmo senso de estilo: Apple Martin às vezes parece ser a cópia fiel de Gwyneth Paltrow na mesma idade. Essa semelhança não é apenas física: estende-se também ao gosto por peças minimalistas e fluidas com cortes atemporais.

Uma carreira de modelo em ascensão

Apple Martin não é nenhuma novata no mundo da moda. Aos 22 anos, ela já conquistou diversas colaborações notáveis. Em setembro de 2025, participou de sua primeira campanha ao lado de sua mãe para a coleção Outono/Inverno 2025 da Gap Studios, assinada por Zac Posen. A dupla posou lado a lado com looks coordenados em jeans da cabeça aos pés.

Um empréstimo vintage particularmente impressionante.

Outro destaque da carreira de Apple Martin no mundo da moda foi sua famosa aparição na estreia do filme "Marty Supreme" em Nova York, em dezembro de 2025. Para a ocasião, ela escolheu pegar emprestado um vestido vintage da Calvin Klein de sua mãe – o mesmo que Gwyneth Paltrow havia usado na estreia do filme "Emma" em 1996, quase trinta anos antes.

Uma estrela em ascensão na moda americana

Aos 22 anos, Apple Martin se consolidou como uma das figuras mais promissoras da nova geração da moda americana. Ela está construindo pacientemente sua própria identidade na indústria. Sua primeira campanha ao lado da mãe, suas aparições cuidadosamente selecionadas no tapete vermelho e seu talento estilístico a tornaram uma figura agora observada de perto por revistas de moda e diretores de arte.

Com sua saia de franjas, cabelos ondulados e estilo decididamente veranil, Apple Martin surge com um visual que remete ao de sua famosa mãe. Ela dá continuidade a um legado estilístico enquanto constrói pacientemente sua própria linguagem visual.