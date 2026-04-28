A princesa Kate Middleton recria um look icônico da princesa Diana, 31 anos depois.

Trinta e um anos separam os dois looks – e, no entanto, a semelhança é impressionante. Em 25 de abril de 2026, Kate Middleton compareceu às comemorações do Dia de Anzac com um conjunto que lembra um look usado por Lady Diana em julho de 1995.

Dia de Anzac, uma cerimônia repleta de significado.

Kate Middleton representou a família real britânica nas comemorações do Dia de Anzac, tanto no Cenotáfio quanto na Abadia de Westminster. Todos os anos, este dia é dedicado a lembrar os soldados australianos e neozelandeses que morreram em combate e a homenagear aqueles que serviram – ambos os países são membros da Commonwealth.

Um vestido-casaco Givenchy quase idêntico ao de Diana.

Para a ocasião, Kate usou um vestido-casaco sob medida de Sarah Burton para Givenchy, em azul-marinho, com lapelas brancas largas, decote cruzado e ombros estruturados. O paralelo com Diana foi imediato: em julho de 1995, durante uma visita à Alemanha para apresentar novas bandeiras ao regimento da Guarda de Dragões Ligeiros, Diana usou um conjunto de saia e blazer azul-marinho de Catherine Walker.

Este vestido tinha lapelas brancas quase idênticas, um cinto branco e um chapéu de aba larga. Kate completou o conjunto com um chapéu Jane Taylor a condizer, sapatos de salto alto Gianvito Rossi azul-marinho e uma mala DeMellier London, com um broche de papoula vermelha preso ao casaco.

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As joias de Diana reforçam a mensagem.