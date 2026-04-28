A princesa Kate Middleton recria um look icônico da princesa Diana, 31 anos depois.

Trinta e um anos separam os dois looks – e, no entanto, a semelhança é impressionante. Em 25 de abril de 2026, Kate Middleton compareceu às comemorações do Dia de Anzac com um conjunto que lembra um look usado por Lady Diana em julho de 1995.
Dia de Anzac, uma cerimônia repleta de significado.
Kate Middleton representou a família real britânica nas comemorações do Dia de Anzac, tanto no Cenotáfio quanto na Abadia de Westminster. Todos os anos, este dia é dedicado a lembrar os soldados australianos e neozelandeses que morreram em combate e a homenagear aqueles que serviram – ambos os países são membros da Commonwealth.
Um vestido-casaco Givenchy quase idêntico ao de Diana.
Para a ocasião, Kate usou um vestido-casaco sob medida de Sarah Burton para Givenchy, em azul-marinho, com lapelas brancas largas, decote cruzado e ombros estruturados. O paralelo com Diana foi imediato: em julho de 1995, durante uma visita à Alemanha para apresentar novas bandeiras ao regimento da Guarda de Dragões Ligeiros, Diana usou um conjunto de saia e blazer azul-marinho de Catherine Walker.
Este vestido tinha lapelas brancas quase idênticas, um cinto branco e um chapéu de aba larga. Kate completou o conjunto com um chapéu Jane Taylor a condizer, sapatos de salto alto Gianvito Rossi azul-marinho e uma mala DeMellier London, com um broche de papoula vermelha preso ao casaco.
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As joias de Diana reforçam a mensagem.
"Joias como linguagem da ocasião"
Essas escolhas não passaram despercebidas pelos especialistas. Nilesh Rakholia, fundador da grife Abelini, disse à InStyle: "Em uma ocasião como o Dia de Anzac, as joias deixam de ser decorativas e se tornam comunicativas. Trata-se de significado, continuidade e respeito pelo momento." Ele acrescentou que Kate "sempre usou joias para criar um senso de conexão", mas que "nunca parece uma réplica. Peças associadas a Diana são recontextualizadas, usadas de uma forma que reflete seu próprio papel, seu próprio momento."
Uma homenagem que faz parte de uma continuidade.
Esta não é a primeira vez que Kate Middleton evoca visualmente a memória de Diana em cerimônias comemorativas ou ocasiões importantes. No entanto, a precisa referência sartorial ao dia 25 de abril confere a isso uma dimensão particularmente poderosa. Não uma imitação, mas uma transmissão.
Um vestido-casaco azul-marinho e brincos de safira: Kate Middleton não precisou de palavras para transmitir sua mensagem nas comemorações do Dia de Anzac. Trinta e um anos após Diana, a mensagem ressoa, intacta, de geração em geração.