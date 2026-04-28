"Sem Filtro": A cantora Kesha surpreende com imagens tão naturais quanto ousadas.

Em 24 de abril de 2026, a cantora americana Kesha não celebrou o Dia da Terra com um discurso ou uma hashtag política. Ela fez do seu jeito: no oceano, sem roupa ou maquiagem, com algumas palavras rabiscadas em rosa em suas fotos. E isso gerou repercussão imediata.

Uma seleção de fotos sem filtro para o "Dia da Terra"

Kesha publicou uma série de fotos em carrossel no Instagram, com a legenda simples: "#DiaDaTerra é todo dia". Em uma delas, ela aparece de costas nas ondas, com os cabelos molhados em ondas naturais. Em outra imagem, deitada de bruços na areia, ela revela sua pele dourada e sardas, com uma das mãos segurando uma pedrinha brilhante e alguns pingentes de ouro. Nenhum filtro é aparente.

reflexões "filosóficas"

O que chamou tanta atenção quanto as próprias fotos foram as legendas. "A Mãe Natureza é o divino feminino", escreveu ela na primeira imagem. Em uma terceira foto, meio submersa nas ondas com dois emojis de coração rosa sobrepostos, ela questionou: "Alguém já pensou que talvez nós sejamos os alienígenas?". Por fim, segurando algumas pedrinhas na mão, concluiu com humor: "A estrela pop mais pé no chão que essas pedras já viram".

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Um artista em pleno renascimento

Este post surge algumas semanas antes do início da "Freedom Tour" de Kesha, que começará em 30 de maio de 2026 e terminará em 30 de agosto na América do Norte e na Europa. Um momento de pausa e reconexão com o que realmente importa, antes de vários meses de intensa atividade nos palcos.

Essas imagens fazem parte de uma tendência mais ampla do notável retorno de Kesha aos holofotes nos últimos meses. Em fevereiro de 2026, ela fez sua primeira aparição no Grammy Awards em oito anos, caminhando descalça no tapete vermelho com um longo vestido branco coberto de penas e uma maquiagem iridescente, quase etérea. Algumas semanas antes, ela havia chamado a atenção com um minivestido prateado de malha metálica no baile de gala da MusiCares. Dois looks bem diferentes da leva de fotos de 24 de abril, mas ambos transmitindo a mesma mensagem: uma artista reivindicando sua imagem de uma maneira única.

"O divino feminino" como princípio orientador

Esta não é a primeira vez que Kesha afirma publicamente ter uma profunda conexão com a natureza e uma forma de espiritualidade pessoal. A expressão "divino feminino" que ela usou ressoa com toda a sua trajetória artística recente, marcada por um desejo de liberdade e autenticidade após anos de lutas legais e pessoais.

Enquanto outros celebram o Dia da Terra com declarações políticas, Kesha o personificou literalmente — mergulhando nele, sem artifícios. Um gesto simples, mas que diz muito sobre quem ela se tornou.