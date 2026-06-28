Olivia Wilde está revivendo a tendência de vestidos inspirados na era vitoriana.

A atriz, produtora, diretora e roteirista irlandesa-americana Olivia Wilde demonstrou mais uma vez seu talento para o tapete vermelho. Ela causou sensação na estreia de seu filme "The Invite", usando um vestido Saint Laurent de inspiração vitoriana que incorpora perfeitamente uma das principais tendências da moda do momento.

Uma apresentação muito aguardada no Teatro DGA.

Olivia Wilde fez uma de suas aparições mais memoráveis do ano no DGA Theater, em Los Angeles. Ela estava lá para apresentar seu novo longa-metragem, "The Invite", do qual é co-roteirista, diretora e protagonista. No tapete vermelho, ela posou ao lado de seus colegas de elenco: o ator americano Seth Rogen, a atriz espanhola Penélope Cruz e o ator americano Edward Norton. Essa presença coletiva ajudou a transformar a exibição em um verdadeiro evento, atraindo a atenção de fotógrafos e fãs.

Um vestido Saint Laurent com um toque vitoriano.

O elemento central deste look é, sem dúvida, o vestido, desenhado por Saint Laurent. A peça totalmente preta explora referências estéticas particularmente marcantes: mangas bufantes volumosas, saia em várias camadas, decote em V profundo e cintura acentuada por um recorte dramático. A silhueta evoca diretamente os códigos dos vestidos da era vitoriana, tradicionalmente caracterizados pela construção arquitetônica e volume nos ombros. Esta abordagem estilística reflete o compromisso da casa de moda francesa com peças fortes, capazes de transmitir uma verdadeira narrativa visual apenas através da sua construção.

Karla Welch, parceira de estilo de longa data

Este look foi orquestrado pela estilista Karla Welch, colaboradora de longa data de Olivia Wilde. A renomada estilista, que também trabalha com diversas outras atrizes de Hollywood, incluindo Tracee Ellis Ross e Sarah Paulson, é conhecida por rejeitar silhuetas convencionais. Seu estilo característico, ao mesmo tempo arquitetônico e feminista, fica evidente na escolha deste vestido Saint Laurent, que mescla referências históricas com um corte decididamente contemporâneo. Essa abordagem confirma a qualidade da colaboração entre as duas, que já resultou em alguns dos looks mais memoráveis de Olivia Wilde nos últimos anos.

Joias de esmeralda para completar o visual.

Para complementar este vestido espetacular, Olivia Wilde optou por joias particularmente preciosas. Ela usou um conjunto de Hanut Singh, um designer indiano renomado por suas peças ornamentais inspiradas nos estilos Art Déco e Oriental. O conjunto incluía brincos pendentes adornados com deslumbrantes esmeraldas, bem como um anel combinando, também cravejado com a mesma pedra preciosa. O verde profundo das esmeraldas proporcionou um contraste marcante com o preto do vestido, em uma interação de cores cuidadosamente pensada. Essa abordagem demonstra a atenção dedicada a cada detalhe da silhueta, em perfeita sintonia com a atmosfera cerimonial desejada.

Um penteado elegante para deixar o vestido ser o protagonista.

Quanto ao penteado, Olivia Wilde optou por uma elegância discreta. Ela exibiu um coque elegante e meticulosamente estruturado que emoldurava completamente seu rosto. Esse penteado, ao mesmo tempo estiloso e prático, permitiu que seu vestido e joias fossem o centro das atenções. Essa abordagem está alinhada a um princípio fundamental das aparições no tapete vermelho: quando a roupa é impactante, o penteado deve complementá-la sem ofuscá-la. O coque elegante, agora um clássico das aparições contemporâneas em Hollywood, também remete a referências históricas que ecoam a inspiração vitoriana do vestido.

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Uma tendência de moda decididamente atual.

Com este look, Olivia Wilde abraça completamente uma das principais tendências da moda do momento: o retorno de inspirações históricas, particularmente vitorianas, às silhuetas contemporâneas. Golas altas, mangas volumosas, renda preta, silhuetas arquitetônicas: todos elementos que caracterizavam os vestidos do século XIX e que os estilistas agora estão reinterpretando.

Com seu vestido Saint Laurent de inspiração vitoriana, joias de esmeralda e um elegante coque, Olivia Wilde fez uma aparição verdadeiramente marcante no DGA Theater. Mais do que o visual, foi um projeto artístico completo e uma homenagem emocionante à atriz, diretora e produtora americana Diane Keaton, que Olivia Wilde compartilhou com seus fãs. É uma demonstração de que, no mundo do cinema, assim como na moda, algumas aparições no tapete vermelho transcendem meras "exibições estilísticas" para se tornarem narrativas pessoais genuínas.