Pamela Anderson, de 58 anos, está revivendo essa tendência do jeans dos anos 2000.

Fabienne Ba.
@pamelaanderson / Instagram

Pamela Anderson retorna triunfalmente com um estilo firmemente enraizado na estética do jeans, exibindo uma silhueta de cintura alta, ajustada nos quadris e coxas, e com a barra flare. Este look evoca imediatamente certos jeans icônicos dos anos 2000. A atriz e ícone fashion demonstra, assim, que tendências do passado podem manter todo o seu poder.

Um retorno aos jeans "bem ajustados".

O vestido que Pamela Anderson está usando apresenta um corte característico do final dos anos 90 e início dos anos 2000: cintura muito alta, quadris bem definidos, pernas justas e uma abertura ampla na barra. Essa estrutura valoriza a silhueta, enfatizando as curvas de forma ousada. Há muito associada à sua imagem dos anos 90, essa estética retorna agora com uma interpretação diferente: não mais como um mero símbolo geracional, mas como uma peça que reflete uma jornada, uma identidade.

Embora o corte permaneça fiel a esse espírito, Pamela Anderson atualiza o visual com escolhas mais discretas: uma camiseta minimalista, tênis em vez de saltos altíssimos e um penteado "natural". Esse contraste reflete uma evolução em sua imagem, passando de um "ícone altamente construído" para uma mulher que afirma seu estilo com maior simplicidade.

Uma tendência que repercute nas redes sociais.

A ampla adoção dessa silhueta inspirada nos anos 2000, tanto nas redes sociais quanto em aparições públicas, amplifica seu impacto nas gerações mais jovens. Essas gerações reconhecem imediatamente os códigos visuais familiares, atualizados para os gostos atuais. As marcas de jeans, por sua vez, estão seguindo a tendência, oferecendo cortes de cintura alta, ajustados e levemente flare, demonstrando que essa direção estilística vai além da mera nostalgia.

Em última análise, o retorno de Pamela Anderson é mais do que apenas uma nostalgia dos anos 2000. Ele ilustra a capacidade do jeans estruturado de transcender o tempo, reinventando-se. Ao revisitar com confiança esses cortes, Pamela Anderson oferece uma interpretação contemporânea de um estilo do passado, onde a atitude supera a idade e a moda se torna uma tela para a expressão pessoal.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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