Paris Hilton coloca seu guarda-costas à prova; vídeo diverte internautas

A socialite e empresária americana Paris Hilton é presença assídua no Coachella, mas, mais uma vez este ano, foi seu guarda-costas que roubou a cena sem querer. Um vídeo dela correndo no calor escaldante do deserto da Califórnia, com seu fiel agente de segurança em perseguição implacável, viralizou rapidamente.

Tommy, o guarda-costas mais requisitado do Coachella.

A própria Paris Hilton compartilhou o vídeo, homenageando seu guarda-costas: "Já faz anos que ando correndo de um lado para o outro com meu segurança no Coachella. O Tommy é o melhor!" Nas imagens, ela aparece girando de um lado para o outro do festival enquanto Tommy se esforça ao máximo para mantê-la à vista.

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Usuários da internet (quase) venceram

O vídeo viralizou rapidamente no TikTok e no X (antigo Twitter), gerando uma enxurrada de reações divertidas. Muitos elogiaram o profissionalismo e a resistência de Tommy, enquanto outros simplesmente riram muito dessa dupla improvável: uma estrela despreocupada e animada e um guarda-costas impassível condenado a segui-lo passo a passo sob o sol de Indio.

No entanto, alguns internautas também expressaram críticas, considerando a cena desrespeitosa e argumentando que era inapropriado "fazer" o guarda-costas correr dessa maneira para fins de publicidade, lembrando a todos que seu papel é garantir a segurança e não participar de um evento encenado. Outros ponderaram essas reações, sugerindo que o guarda-costas poderia estar perfeitamente confortável com a situação e ter consentido com a gravação do vídeo.

Paris Hilton, a rainha indiscutível do Coachella.

Para a edição de 2026, Paris Hilton caprichou no visual: usou botas de plataforma até a coxa da Demonia, uma clara referência à estética Y2K que a tornou famosa nos anos 2000. Ela também apresentou seu próprio evento no festival para sua marca de cuidados com a pele, "Parívie", e compareceu ao Neon Carnival. Ela é realmente incansável — Tommy pode confirmar isso.

Em última análise, essa cena descontraída e espontânea encapsula perfeitamente o espírito do Coachella, ao estilo Paris Hilton: uma mistura de glamour, energia ilimitada e caos deliberado. Entre a admiração pela resistência de Tommy e críticas mais sutis, o episódio conseguiu pelo menos uma coisa: nos lembrar que Paris Hilton é uma figura incontornável no espetáculo midiático.