Com um vestido decotado, a modelo Kaia Gerber faz uma aparição deslumbrante em Paris.

Kaia Gerber consolidou mais uma vez seu status como ícone fashion de sua geração. A modelo e atriz americana causou sensação em uma festa parisiense organizada pelo artista JR e pelo empresário Evan Spiegel. Seu look, que personificava perfeitamente o espírito da capital francesa, certamente não passou despercebido.

Top sem alças com recortes

Nas fotos que têm circulado desde então, Kaia Gerber posa com um longo vestido preto de corte decididamente arquitetônico. O corpete de couro sem alças estrutura a parte superior da silhueta e confere à peça uma dimensão quase escultural. Essa abordagem de alta-costura remete às experiências das grandes casas de moda com o couro como material nobre.

São sem dúvida os pequenos recortes frontais que tornam esta peça tão marcante. Estrategicamente posicionados na parte frontal do corpete, eles criam aberturas gráficas que adicionam movimento ao tecido. Uma assinatura estilística muito contemporânea, popularizada nas últimas temporadas nas passarelas mais vanguardistas do mundo da moda.

Meias com fenda assimétrica

O vestido se abre em uma saia trapézio, cuja assimetria é a verdadeira assinatura da peça. Do lado esquerdo, a barra sobe abruptamente, criando uma fenda lateral alta que revela toda a perna de Kaia Gerber a cada passo. O contraste funciona instantaneamente: tudo está precisamente posicionado, do corpete estruturado ao drapeado assimétrico da saia. O olhar acompanha a silhueta de cima a baixo sem hesitar — exatamente o efeito visual buscado nas aparições mais cuidadosamente elaboradas no tapete vermelho.

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Um look sem acessórios

Em vez de sobrecarregar a silhueta, Kaia Gerber optou por dispensar acessórios. Sem joias, sem bolsa, sem sobreposições: apenas o vestido fala por si. Uma abordagem minimalista que se adequa perfeitamente ao espírito de alta-costura da peça, permitindo que o próprio vestido brilhe. Quanto ao cabelo e à maquiagem, as mesmas escolhas discretas foram feitas: uma escova suave e uma maquiagem leve para não desviar a atenção do vestido.

Com este vestido recortado e com fenda generosa, Kaia Gerber fez uma de suas aparições mais marcantes em Paris. Demonstrou que a moda, quando meticulosamente elaborada, não precisa de enfeites para brilhar. E que uma silhueta de peça única bem escolhida pode, por vezes, dizer tudo.