Com um vestido decotado, a modelo Kaia Gerber faz uma aparição deslumbrante em Paris.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Kaia Gerber consolidou mais uma vez seu status como ícone fashion de sua geração. A modelo e atriz americana causou sensação em uma festa parisiense organizada pelo artista JR e pelo empresário Evan Spiegel. Seu look, que personificava perfeitamente o espírito da capital francesa, certamente não passou despercebido.

Top sem alças com recortes

Nas fotos que têm circulado desde então, Kaia Gerber posa com um longo vestido preto de corte decididamente arquitetônico. O corpete de couro sem alças estrutura a parte superior da silhueta e confere à peça uma dimensão quase escultural. Essa abordagem de alta-costura remete às experiências das grandes casas de moda com o couro como material nobre.

São sem dúvida os pequenos recortes frontais que tornam esta peça tão marcante. Estrategicamente posicionados na parte frontal do corpete, eles criam aberturas gráficas que adicionam movimento ao tecido. Uma assinatura estilística muito contemporânea, popularizada nas últimas temporadas nas passarelas mais vanguardistas do mundo da moda.

Meias com fenda assimétrica

O vestido se abre em uma saia trapézio, cuja assimetria é a verdadeira assinatura da peça. Do lado esquerdo, a barra sobe abruptamente, criando uma fenda lateral alta que revela toda a perna de Kaia Gerber a cada passo. O contraste funciona instantaneamente: tudo está precisamente posicionado, do corpete estruturado ao drapeado assimétrico da saia. O olhar acompanha a silhueta de cima a baixo sem hesitar — exatamente o efeito visual buscado nas aparições mais cuidadosamente elaboradas no tapete vermelho.

Um look sem acessórios

Em vez de sobrecarregar a silhueta, Kaia Gerber optou por dispensar acessórios. Sem joias, sem bolsa, sem sobreposições: apenas o vestido fala por si. Uma abordagem minimalista que se adequa perfeitamente ao espírito de alta-costura da peça, permitindo que o próprio vestido brilhe. Quanto ao cabelo e à maquiagem, as mesmas escolhas discretas foram feitas: uma escova suave e uma maquiagem leve para não desviar a atenção do vestido.

Com este vestido recortado e com fenda generosa, Kaia Gerber fez uma de suas aparições mais marcantes em Paris. Demonstrou que a moda, quando meticulosamente elaborada, não precisa de enfeites para brilhar. E que uma silhueta de peça única bem escolhida pode, por vezes, dizer tudo.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
A grávida Aubrey Plaza exibe sua barriguinha no tapete vermelho.
Article suivant
Com uma silhueta fluida, Emilia Clarke abraça o minimalismo em Londres.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Com uma silhueta fluida, Emilia Clarke abraça o minimalismo em Londres.

A atriz britânica Emilia Clarke acaba de fazer uma de suas aparições mais deslumbrantes do ano em termos...

A grávida Aubrey Plaza exibe sua barriguinha no tapete vermelho.

A atriz e produtora americana Aubrey Plaza está vivenciando um dos períodos mais intensos de sua vida pessoal....

Aos 50 anos, a atriz Charlize Theron compartilha o ritual de beleza sem o qual não consegue viver.

Quando questionada sobre sua rotina de cuidados com a pele, Charlize Theron não hesita por um segundo. A...

Aos 93 anos, esta atriz exibe uma elegância que continua a fascinar.

Na edição inaugural londrina do prêmio Power of Women (uma cerimônia anual que celebra mulheres inspiradoras e suas...

Anos depois de filmar uma cena aos 13 anos, esta atriz trava uma batalha sem precedentes.

A atriz e modelo alemã Nastassja Kinski acaba de conquistar uma vitória histórica. Após uma batalha judicial de...

A atriz Anne Hathaway transforma um pijama em uma peça de roupa chique, e o resultado é surpreendente.

Em Nova York, a atriz americana Anne Hathaway chamou a atenção recentemente com um look que mistura conforto...