O fim de uma insegurança? Por que cada vez mais mulheres estão aceitando seus seios pequenos?

Durante muito tempo, mulheres com seios pequenos sentiram uma profunda injustiça e disfarçaram sua silhueta com lingeries de enchimento para criar a ilusão de um decote generoso. Agora, elas estão se livrando dos enchimentos e celebrando o que antes consideravam uma desvantagem genética. Uma vingança dos seios pequenos, exibida sob a hashtag #FashionBoobs.

Quando seios pequenos finalmente têm seu momento de glória.

Durante muitos anos, seios bem desenvolvidos dominaram os padrões de beleza. No entanto, segundo alguns, eles só são considerados valiosos quando acompanhados de uma cintura fina e quadris proporcionais. No passado, todos fantasiavam com o busto de Pamela Anderson, cuidadosamente exibido no icônico maiô vermelho da série "Baywatch", e apresentavam Brigitte Bardot como um exemplo anatômico, um ideal de perfeição.

Em contraste, mulheres com seios pequenos há muito se sentem incompletas, como se seus seios não tivessem terminado de crescer. Ao saírem da adolescência, seus seios permanecem quase como eram na infância: praticamente inexistentes. Muitas consideraram obter o que a natureza não lhes deu por meio de cirurgia. Sem condições de arcar com um novo busto que preenchesse seus sutiãs, recorreram a métodos tradicionais. Quantas tentaram ganhar alguns centímetros de volume com bojos removíveis ou sutiãs que mais pareciam coletes à prova de balas?

Esses tempos acabaram. Depois de anos de opressão, discriminação e apelidos como "sem peito", os seios pequenos estão reconquistando o lugar que lhes cabe no centro do corpo feminino. E essa inesperada mudança estética se deve à tendência "Fashion Boobs" (Seios da Moda), um termo que soa como um slogan militante na internet. Desde o surgimento desse termo, as mulheres mais afetadas têm usado tops sem nada por baixo e biquínis sem bojo.

Nas redes sociais, um movimento mais amplo de aceitação.

Este pequeno busto, que mal preenche o espaço e cabe na palma da mão, tem sido alvo de ridículo eterno. Comparado a ovos fritos, picadas de mosquito, uma tábua de passar roupa ou o torso de um menino, era escondido sob blusas largas que criavam a ilusão de volume. Este busto "pequeno", antes considerado um infortúnio, agora inspira admiração coletiva. Mais um exemplo marcante da natureza efêmera dos padrões de beleza, que podem mudar radicalmente da noite para o dia.

Mulheres com seios não maiores que uma tangerina, que antes eram chamadas de "molecas", dizem estar "gratas" por essa tendência incentivada por modelos de passarela. "Antes, as pessoas diziam que eu tinha peitorais, agora dizem 'seios da moda'" , comemora a criadora de conteúdo @lenamicheau, feliz por ter um termo mais eloquente para descrever essa parte do seu corpo. Munidas de blusas sem mangas, vestidos com decotes profundos e designs propositalmente sugestivos, as mulheres estão reivindicando seus seios pequenos e transformando-os em motivo de orgulho internacional.

No entanto, esse movimento emancipatório viral, que segue os passos de " sem sutiã " e " seios caídos importam ", também tem suas limitações. Além disso, o termo "seios da moda", que pretende reconciliar as mulheres com essa parte quase "sagrada" de seus corpos, não é universalmente aceito. Os céticos acreditam que ele coloca as mulheres umas contra as outras com base em sua aparência e reduz a "feminilidade" a detalhes físicos.

Lembrete: um corpo não deve ser uma tendência.

Durante anos, mulheres com seios pequenos consideraram os implantes mamários uma opção muito séria, mas hoje a situação está se invertendo. Aquelas que compram tops de lingerie nos últimos tamanhos querem afinar o busto e estão optando pela redução mamária. Em 2023, um relatório da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS) apontou um aumento de 7% nesses procedimentos e de 9% na remoção de implantes.

Por acaso ou não, essas práticas estéticas fazem parte da nova tendência para seios pequenos. Enquanto a tendência dos "seios da moda" liberta certos tipos de corpo, exclui outros, aqueles com seios maiores. Cria uma hierarquia de seios como se fosse uma espécie de concurso de beleza não oficial.

Tendências vêm e vão, mas os corpos permanecem. Os padrões de beleza, no entanto, estão em constante transformação. Uma década celebra curvas voluptuosas, a seguinte glorifica figuras esbeltas. O que antes era considerado um defeito, de repente se torna uma qualidade, para depois, às vezes, voltar a ser motivo de insegurança alguns anos depois.

Talvez a verdadeira revolução não seja fazer com que seios pequenos triunfem sobre os grandes, mas sim libertar-se finalmente desse sistema de classificação. Porque o sinal mais belo de progresso seria se, um dia, o tamanho do bojo do sutiã não fosse mais visto como uma tendência a seguir ou abandonar, mas simplesmente como uma característica entre muitas.