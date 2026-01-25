Dormir com a luz acesa: por que o coração não gosta disso

Durante a infância, passamos as noites à luz de um abajur, e às vezes esse ritual reconfortante continua na vida adulta. Essa pequena luz ambiente nos tranquiliza e nos impede de confundir a pilha de roupas na cadeira com um ladrão. Enquanto algumas pessoas precisam da escuridão total para dormir, outras preferem ver o que está ao seu redor. No entanto, dormir com a luz acesa é um mau hábito para o coração.

Dormir com a luz acesa não faz bem para o coração.

Quando você é criança e ainda acredita no monstro do armário, pede um abajur. Ou pede para sua mãe deixar a luz do corredor acesa até você dormir. Mesmo que seus pais sempre dissessem: "Aqui não é Versalhes", uma vez que a noite caía, eles lhe concediam esse privilégio. Como adulto, você às vezes mantém esse hábito, e não apenas em ocasiões especiais em que apagar a luz exige força sobre-humana. Seus abajures ficam acesos da hora de dormir até a hora de acordar, e são como seu cobertor de segurança. Eles acalmam seus medos e lhe dão uma sensação de controle sobre o ambiente ao seu redor.

Mas eis a má notícia: nossos corações discordam e sofrem silenciosamente com esse hábito noturno. Podemos não sentir que os estamos prejudicando, nem ouvi-los clamar por ajuda, mas, a longo prazo, essa prática pode ter consequências dramáticas. Essa é a conclusão de um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Flinders. Para realizar a pesquisa, eles acompanharam quase 90.000 adultos durante dez anos. Os participantes, a maioria na faixa dos sessenta anos, tinham hábitos de sono radicalmente diferentes. Aqueles que dormiam com a luz acesa apresentaram um risco 42% maior de sofrer um ataque cardíaco.

"Essa ligação se mostrou consistente, independentemente do nível de atividade física, dieta, tabagismo ou predisposição genética a doenças cardíacas", explica o StudyFinds . Seja a luz proveniente de uma tela de televisão, de uma lâmpada fraca ou de um painel de LED, sua intensidade não faz diferença. Essa luz, que acalma nosso sofrimento psicológico, simultaneamente agrava as doenças cardiovasculares.

A luz confunde o corpo e o impede de se regenerar.

Não é por acaso que os especialistas recomendam desligar as telas uma hora antes de dormir. A luz artificial, seja azul, branca, amarela ou rosa Barbie, engana o corpo e o mantém em estado de vigília. Os cientistas são unânimes nesse ponto: a luz, por mais relaxante que seja, é um elemento disruptivo. Ela interfere na secreção de melatonina e desregula o ritmo circadiano, o relógio biológico que sincroniza o corpo com o ciclo dia-noite. E basta uma pequena falha nesse mecanismo para afetar todo o organismo.

O sistema nervoso permanece altamente ativo, a frequência cardíaca aumenta e os hormônios do estresse disparam. Isso às vezes explica aquelas palpitações muito desagradáveis ao acordar, frequentemente atribuídas a um pesadelo. "A longo prazo, viver em um ambiente artificialmente iluminado engana o corpo e o mergulha em um estado de alerta crônico, impedindo-o de descansar e se recuperar adequadamente", explica o Business Standard . Outra descoberta do estudo, e uma significativa, é que as mulheres estão na linha de frente e sofrem mais intensamente com os efeitos dessa luz noturna. O termo "poluição luminosa" nunca foi tão preciso.

Bons hábitos para proteger seu coração enquanto dorme

O coração, que é literalmente o nosso motor, já está sob considerável pressão diária devido ao estresse, então não há razão para maltratá-lo durante o sono, o único momento de descanso disponível. É aconselhável apagar todas as luzes e, se necessário, cobrir quaisquer partes incandescentes do roteador ou da TV. Além disso, vire o celular com a tela para baixo sobre o móvel (sim, isso faz diferença). Invista em cortinas blackout se a luz externa entrar pelas janelas. Aqui estão algumas outras dicas para cuidar do seu coração já sobrecarregado:

Mantenha uma temperatura ambiente confortável. Entre 18 e 20°C é o ideal para promover um sono reparador e evitar o estresse cardíaco.

Adote uma posição adequada para dormir. De costas ou do lado esquerdo, para facilitar a circulação sanguínea e reduzir a pressão sobre o coração.

Limite o consumo de estimulantes antes de dormir. Café, chá, álcool ou refeições pesadas podem aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial.

Como controlar o estresse e a ansiedade. Exercícios de respiração, meditação ou leitura tranquila antes de dormir reduzem as palpitações noturnas.

Manter uma rotina regular. Ir para a cama e acordar em horários fixos estabiliza o ritmo circadiano e contribui para a saúde do coração.

Fique atento aos sinais de alerta. Palpitações, falta de ar ou dor no peito à noite devem motivar uma consulta médica.

Dormir com a luz acesa pode parecer inofensivo, mas, por dentro, não é tão inocente quanto parece. No entanto, o objetivo não é sofrer de insônia, então, se a luz é realmente uma fonte de bem-estar, opte por luzes noturnas vermelhas.