Après une rhinoplastie, elle partage un symptôme qui inquiète les internautes

Une vidéo post-opératoire devenue virale a récemment semé le doute chez de nombreux internautes. La créatrice de contenu Olivia Dayton (@oliviadaytonn) y décrit un nez qui « coule en permanence » après une rhinoplastie. Si le ton est léger, la séquence a déclenché une vague de questions et d’inquiétudes.

Une vidéo qui intrigue sur les réseaux sociaux

Sur TikTok, Olivia Dayton (@oliviadaytonn) a partagé une vidéo montrant un écoulement nasal lorsqu’elle jette ses cheveux en arrière. Avec humour, elle explique que son nez, après chirurgie esthétique, semble parfois « vivre sa propre vie », ajoutant qu’elle referait l’intervention sans hésitation.

Cette approche décomplexée a trouvé un écho positif chez certains abonnés, sensibles à une parole plus authentique autour des transformations esthétiques. D’autres internautes, eux, ont rapidement exprimé leurs inquiétudes, évoquant un symptôme inhabituel, voire alarmant. Certains ont même mentionné la possibilité d’une « fuite de liquide céphalorachidien », invitant Olivia Dayton (@oliviadaytonn) à consulter rapidement. D’autres encore ont partagé des expériences similaires après une rhinoplastie, contribuant à amplifier le débat.

@oliviadaytonn when you get sick it really is 24/7 lol BUT ID DO IT AGAIN IN A HEARTBEAT ♬ original sound – ilyxori

Quand la cicatrisation joue avec les sensations

Face à cette viralité, le regard médical apporte une mise en perspective rassurante. Interrogé par le média People, le chirurgien plasticien Sean T. Doherty rappelle que ce type d’écoulement nasal est, dans la grande majorité des cas, un phénomène temporaire et bénin.

Après une rhinoplastie, les tissus internes du nez restent particulièrement sensibles. Ils réagissent aux changements de flux d’air, à la cicatrisation et aux variations d’humidité. Il peut alors se produire une production accrue de mucus, donnant la sensation d’un « nez qui coule » plus fréquent qu’avant l’intervention. Ce phénomène peut aussi être influencé par des facteurs du quotidien comme le sport, les émotions ou encore les aliments épicés.

Selon le spécialiste, cette période d’adaptation s’inscrit dans un processus naturel de guérison. Le corps retrouve progressivement son équilibre, et les sensations nasales s’apaisent au fil des semaines et des mois.

Les signaux à ne pas négliger

Même si la majorité des cas restent sans gravité, certains signes doivent inciter à la vigilance. Un écoulement persistant, surtout s’il ne concerne qu’une seule narine, associé à des douleurs, de la fièvre, des saignements ou un goût salé ou métallique, mérite une consultation médicale. Dans de rares situations, ces symptômes peuvent indiquer une complication nécessitant une prise en charge spécifique, comme une infection ou, plus exceptionnellement, une fuite de liquide céphalorachidien.

Finalement, cette histoire illustre parfaitement la puissance des réseaux sociaux dans la diffusion des expériences personnelles, parfois sorties de leur contexte médical. Une rhinoplastie s’inscrit dans un processus global d’harmonie et de transformation progressive, où le corps prend le temps de s’adapter en douceur. En cas de doute, le réflexe le plus apaisant reste simple : consulter son chirurgien, pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé et serein.