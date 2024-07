Ces raisons surprenantes expliquent pourquoi vous avez envie de chocolat avant vos règles

Vous avez sûrement déjà vécu ce moment où, quelques jours avant vos règles, une envie irrésistible de chocolat vous submerge. Vous n’êtes pas seul.e ! Cette envie mystérieuse est plus commune que vous ne le pensez. Mais pourquoi, oh pourquoi, le chocolat ? Explorons ensemble ces raisons surprenantes qui se cachent derrière ce désir sucré.

Avoir envie de chocolat avant vos règles, c’est normal !

C’est une sensation bien connue de nombreuses personnes menstruées. Quelques jours avant d’avoir nos règles on dévore tout ce qui nous passe sous la main, surtout s’il s’agit de chocolat ! Selon plusieurs études relayées par le Washington Post, trois hypothèses pourraient expliquer ce besoin irrépressible de manger du chocolat.

La première, les personnes menstruées se serviraient inconsciemment de cet aliment sucré comme d’un « médicament » pour booster leur niveau de sérotonine, neurotransmetteur impliqué dans la sensation de bien-être. On le sait en effet, les fluctuations hormonales subies pendant les cycles menstruels affectent nos neurotransmetteurs. Ce serait donc une façon de compenser ce mécanisme. Deuxième hypothèse, les personnes menstruées utiliseraient cette fois tout à fait consciemment la nourriture pour se faire du bien. Ce n’est un secret pour personne, certains aliments comme le chocolat ont un fort pouvoir réconfortant. Voilà qui nous aiderait alors à faire taire un inconfort psychologique. Certains chercheurs estiment aussi que c’est la baisse des oestrogènes et l’augmentation de la progestérone durant la phase lutéale du cycle et donc, un changement hormonal, qui nous pousserait à avoir envie de chocolat avant nos règles.

Les hormones, ces trouble-fêtes

Ah, les hormones… Ce sont les chefs d’orchestre de notre corps, surtout en période prémenstruelle. Le cycle menstruel est une danse complexe d’hormones, principalement la progestérone et les œstrogènes. Aussi, le chocolat noir est riche en magnésium, un minéral essentiel dont beaucoup de personnes menstruées sont déficientes, surtout avant leurs règles. Une carence en magnésium peut donc accentuer le désir de chocolat, car votre corps sait instinctivement où trouver ce dont il a besoin.

Par ailleurs, le chocolat stimule la production de dopamine dans le cerveau, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Avant les règles, les fluctuations hormonales peuvent affecter les niveaux de dopamine, ce qui peut rendre les activités plaisantes, comme manger du chocolat, encore plus gratifiantes.

Sans oublier le fait que pour beaucoup le chocolat est lié à des souvenirs d’enfance heureux ou à des moments de réconfort. En période de SPM, nous sommes souvent plus sensibles émotionnellement et cherchons des sources de réconfort. Le chocolat peut alors agir comme une couverture douillette, apportant une sensation de sécurité et de bien-être.

Que nous souffrions ou non du fameux syndrome prémenstruel (SPM), nous sommes très nombreuses à être touchées par les fringales d’avant règles. La surconsommation de nourriture pendant cette période pourrait atteindre jusqu’à 500 calories en plus par jour, selon diverses études.

Observez vos cycles et vos émotions aux différents stades de vos règles pour mieux comprendre vos changements d’humeur et de comportement.

aux différents stades de vos règles pour mieux comprendre vos changements d’humeur et de comportement. Pratiquez, si possible, une activité physique. Idéal pour relâcher le stress, se faire du bien au corps mais aussi au moral grâce aux endorphines.

Idéal pour relâcher le stress, se faire du bien au corps mais aussi au moral grâce aux endorphines. Si ces petits trucs ne suffisent pas, il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin, votre gynécologue ou votre sage-femme. Iels pourront notamment aider à diagnostiquer un syndrome prémenstruel.

L’envie de chocolat avant les règles est une combinaison complexe de facteurs hormonaux, nutritionnels, psychologiques et sociaux. Comprendre ces raisons peut vous aider à naviguer ces envies avec plus de compassion pour vous-même. En savourant un carré de chocolat, non seulement vous répondez à un besoin physiologique, mais vous vous offrez aussi un moment de bonheur bien mérité. Alors, la prochaine fois que l’envie vous prend, souvenez-vous que c’est tout à fait normal et que, parfois, la meilleure chose à faire est d’écouter votre corps.