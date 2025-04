Ce que cette biochimiste conseille à toutes les femmes pour être en bonne santé

Si l’on vous disait qu’une simple habitude pourrait améliorer votre bien-être physique et mental, renforcer votre posture et préserver votre santé sur le long terme, seriez-vous tentée ? La biochimiste française Jessie Inchauspé, mieux connue sous le nom de « Glucose Goddess » sur Instagram, met en avant une pratique qui pourrait faire toute la différence : la musculation avec poids. Non, il ne s’agit pas de transformer votre corps en machine de bodybuilding, mais plutôt d’adopter un mode de vie qui vous apporte énergie et équilibre.

Avant d’aller plus loin, une précision essentielle : il n’y a aucune obligation à faire du sport. Vous n’êtes pas tenue de soulever des poids pour « mériter » votre santé ou votre bien-être. Bouger doit rester un choix, une opportunité et non une pression supplémentaire dans un monde qui nous en impose déjà tant.

Les bienfaits de la musculation pour les femmes

Pendant longtemps, on a cru – à tort – que la musculation avec poids était réservée aux hommes ou aux athlètes. Les recherches montrent qu’elle est tout aussi bénéfique pour les femmes, et ce, à bien des niveaux. Jessie Inchauspé insiste sur le fait que prendre du muscle ne signifie pas changer radicalement d’apparence, mais plutôt renforcer son corps de l’intérieur. Parmi les bienfaits les plus notables, on retrouve :

Une meilleure posture : renforcer le dos et les épaules permet de se tenir plus droite et d’éviter les douleurs chroniques.

Un gain de force : plus de force signifie moins de fatigue dans les gestes du quotidien.

Une meilleure densité osseuse : la musculation stimule la production osseuse et prévient l’ostéoporose, un enjeu majeur pour les femmes avec l’âge.

Un impact positif sur le bien-être mental : l’exercice physique, notamment la musculation, favorise la production d’endorphines, hormones du bien-être, et réduit le stress.

Une stabilisation du taux de glucose : un aspect particulièrement défendu par Jessie Inchauspé, qui souligne l’importance de l’activité musculaire pour réguler la glycémie et prévenir les pics d’insuline.

Commencer en douceur : la kettlebell, une alliée idéale

Si l’idée de vous inscrire en salle de sport ou de manipuler des poids imposants vous intimide, bonne nouvelle : la musculation peut être simple et accessible. Jessie Inchauspé recommande de commencer avec une kettlebell, un haltère muni d’une poignée, facile à prendre en main.

Comment s’y prendre ?

Choisissez un poids adapté : idéalement, une kettlebell représentant environ 10 % de votre poids corporel (soit environ 6 kg pour une personne de 60 kg).

Optez pour des séances courtes mais régulières : 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine, suffisent pour observer des effets positifs.

Privilégiez des mouvements simples : les squats, soulevés de terre et swings sont des exercices efficaces et adaptés à tous les niveaux.

Un entrainement sans pression

Si vous décidez d’explorer la musculation, rappelez-vous que la clé du succès réside dans la régularité et l’adaptation à votre propre rythme. Il ne s’agit pas de pousser votre corps à l’extrême, mais plutôt d’apprendre à être à l’écoute de ses besoins. Vous pouvez commencer doucement et augmenter progressivement la charge, en fonction de votre aisance et de votre progression. Si besoin, n’hésitez pas à consulter un coach pour bénéficier de conseils personnalisés.

Et surtout, si la musculation ne vous attire pas, ce n’est pas un problème. Il existe d’autres façons de prendre soin de votre corps : danser, marcher, nager, faire du yoga… L’important est de trouver une activité qui vous plaît et qui correspond à votre mode de vie. Rien ne devrait être vécu comme une obligation.

Dans une société qui nous bombarde de recommandations et de normes sur la façon dont nous devrions prendre soin de notre corps, il est essentiel de se réapproprier son bien-être. Bouger, faire de la musculation, pratiquer un sport ne devrait jamais être une pression supplémentaire, mais plutôt une opportunité de mieux se sentir, à son propre rythme et selon ses propres envies. Alors, que vous décidiez de soulever des poids, de danser dans votre salon ou de vous promener en pleine nature, l’essentiel est de faire ce qui vous fait du bien, sans pression et avec plaisir.