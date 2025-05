Une cuillère de café instantané, le jus d’un citron, de l’eau chaude. Ce mélange, baptisé « lemon coffee », fait un carton sur TikTok et Instagram. À en croire les influenceuses, cette boisson matinale aurait le pouvoir de faire fondre les graisses, notamment au niveau du ventre, et ce, sans effort. Miracle ou intox ? Voici ce qu’en disent les experts et la science.

Café + citron : une association qui intrigue

Sur le papier, les deux ingrédients ont chacun leurs atouts. Le café, stimulant bien connu, contient de la caféine, qui peut temporairement activer le métabolisme et favoriser la lipolyse, c’est-à-dire la libération des graisses stockées. Le citron, de son côté, est riche en vitamine C, en antioxydants et en acide citrique. Il est régulièrement associé à des effets « détox » – un terme populaire mais sans réel fondement scientifique.

Une fois combinés, ces deux éléments ne créent toutefois pas de réaction magique. Ce que l’on obtient surtout, c’est une boisson très acide, dont les bienfaits sur la perte de poids sont largement exagérés.

L’avis sans détour d’une spécialiste

Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste, l’affirme clairement dans une interview à Doctissimo : « Il n’existe aucune base scientifique solide pour démontrer l’efficacité de ce type de boisson sur la perte de poids ». Autrement dit, si l’idée d’un café au citron peut séduire, elle ne repose sur aucune preuve sérieuse.

Et le piège est double : non seulement le cocktail ne fait pas maigrir, mais il peut aussi irriter l’estomac. En cause : l’acidité du citron, combinée à la caféine, surtout lorsqu’ils sont consommés à jeun. Toujours selon Alexandra Murcier, cette boisson virale peut entraîner des effets secondaires digestifs : brûlures d’estomac, inconfort, voire troubles intestinaux si elle est ingérée de façon répétée.

Une illusion portée par les réseaux

Pourquoi cette tendance séduit-elle autant ? D’abord, parce qu’elle s’inscrit dans une logique de « solution miracle » : rapide, peu coûteuse, et surtout facile à mettre en œuvre. En quelques secondes, chacun peut « essayer » ce remède prétendument amaigrissant, et se sentir acteur de sa transformation.

Ensuite, les témoignages partagés en ligne contribuent à renforcer l’effet placebo. Les vidéos vantant des pertes de poids rapides oublient souvent de mentionner des paramètres essentiels : alimentation modifiée, activité physique, voire d’autres facteurs. Il est donc impossible d’attribuer des résultats uniquement à cette boisson.

Une piqûre de rappel bienvenue

Au fond, cette mode rappelle une vérité essentielle : aucune boisson, aucun aliment, ne peut faire perdre du poids à lui seul. Comme le souligne la nutritionniste Alexandra Murcier : « Le plus important est une alimentation équilibrée alliée à une activité physique régulière ». En clair, le café au citron ne doit pas devenir une habitude quotidienne ni remplacer une hygiène de vie globale.

Le café au citron s’inscrit dans la longue lignée des « astuces minceur » virales : séduisantes, faciles à tester, mais rarement efficaces. S’il n’est pas interdit d’en boire à l’occasion – en acceptant son goût… particulier -, il ne faut pas s’y tromper : ce n’est ni un brûle-graisses, ni un raccourci vers la silhouette rêvée. Se réapproprier son corps passe par des choix durables, loin des recettes miracles qui prolifèrent sur les réseaux.