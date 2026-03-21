Cette zone du corps serait un véritable coffre-fort à émotions négatives

Colère, frustration, tristesse, solitude, culpabilité. Ces émotions négatives qui vous traversent parfois ne s’évaporent pas de si tôt. Votre corps les stocke à un endroit bien précis : vos hanches. Les mêmes que vous regardez avec mépris devant la glace et que vous rêvez de raboter. Une raison de plus pour imiter Shakira et improviser une danse du ventre dès que le blues vous guette.

Les hanches, un réservoir à émotions négatives

Les émotions négatives qui vous tourmentent après une dispute de couple ou une mauvaise nouvelle au travail restent gravées dans votre corps. Au sens premier du terme. Après vous avoir mis dans tous vos états, tirant des larmes de vos yeux et faisant palpiter votre cœur, elles atterrissent tout droit dans vos hanches, qui les gardent en mémoire. C’est là que vos tourments quotidiens s’empilent. Rassurez-vous, c’est purement “imagé”. Ce n’est pas pour cette raison que vous ne parvenez plus à fermer votre jean ou que votre tour de taille gagne en centimètre.

En revanche, il y a une autre réalité anatomique à souligner. Les hanches sont au centre de tous nos mouvements. Elles sont le socle de notre squelette. Elles font la jonction entre notre buste et nos jambes. Grâce à elles, nous pouvons nous asseoir, marcher, courir. En résumé, elles servent d’armature à notre corps et le soutiennent dans ses déplacements. Ces hanches, qui donnent du relief à votre silhouette et qui ravivent vos complexes à chaque vêtement enfilé, abritent un muscle que vous ne croiserez presque jamais dans les programmes sportifs : le psoas.

Ce muscle, qui œuvre dans l’ombre, relie la colonne vertébrale aux jambes et participe à l’équilibre du corps. Dans les pratiques holistiques, on l’appelle parfois le “muscle de l’âme” puisqu’il se contracte sous l’effet du stress. Autre caractéristique : il est particulièrement réceptif aux tensions chroniques. « Dans le psoas se trouvent les reins, chargés de filtrer les toxines dans l’organisme, ainsi que les glandes surrénales, qui contrôlent la réaction de lutte, de fuite ou d’immobilisation. On peut ainsi comprendre le lien entre les hanches et les émotions, où les sentiments refoulés sont comme piégés », explique le docteur Martha Eddy, éducatrice somatique dans Healthline.

Le bassin aussi appelé “chakra sacré”

Si vous avez les genoux qui vacillent, les chevilles sujettes aux entorses et les pieds douloureux, ce n’est peut-être pas à cause d’un “faux mouvement” ou d’une carence en lactose. C’est peut-être parce que vos hanches sont saturées d’émotions négatives et qu’il faut évacuer ce “trop plein” de mal-être. Le bassin, siège de vos émotions négatives, a une place symbolique dans les traditions ancestrales. Ce n’est pas pour rien si les professeurs de yoga 2.0 enjoignent la plante de leurs pieds et font le papillon avec leurs jambes. C’est pour “réinitialiser” leur corps et le décharger de tous ces traumas.

Ce chakra est lié aux émotions, au plaisir et à la créativité, et les hanches, qui permettent des mouvements fluides, symbolisent justement cette capacité à “laisser circuler” ce qu’on ressent. Quand elles sont souples, on parle de fluidité émotionnelle ; quand elles sont tendues, certains y voient des blocages. Le bassin, également point de départ de la vie humaine et berceau de votre énergie vitale, est parfois “encrassé” par vos poussières mentales.

“Si l’énergie ne circule pas bien dans votre chakra sacré, alors nous sommes coupés de notre pouvoir créatif, de notre plaisir, de notre confiance dans nous-mêmes et dans les autres. Blocages sexuels, manque d’estime de soi, manque de motivation, indifférence…” la professeur de yoga Mariana Roth liste les conséquences d’un bassin surchargé, bloqué, déséquilibré.

Ces gestes clés pour libérer vos hanches

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes qui rebondissent sur cette information avec humour en se trémoussant comme Shakira dans “Hips don’t lie” et en twerkant avec ferveur. Sauf que voilà, à part risquer de vous déclencher une sciatique ou de vous déplacer quelque chose, ça n’a rien de cathartique. Agiter ses hanches comme en boîte de nuit n’est pas la technique la plus efficace.

Alors que les femmes s’affairent à des squats et des fentes bulgares pour arrondir les angles de leurs corps, elles gagneraient à cibler leurs hanches. Et non pas pour éliminer “du gras” comme le recommandent les articles “minceur” mais cet excès de souffrance. Les professeurs de yoga prescrivent souvent la posture du papillon, qui a le don d’extérioriser tout ce qui vous pèse et de déclencher des tremblements spontanés. D’autres recommandent de coupler cet exercice à de la visualisation mentale, en gardant la couleur orange en fil rouge.

Les étirements doux, la marche, les exercices de respiration ou certaines pratiques issues du yoga peuvent aider à délier les zones de tension, sans tomber dans une lecture trop littérale du corps. Vos hanches ne sont pas seulement des aimants à stress, elles sont également le théâtre de votre épanouissement. D’où l’importance de rester indulgent avec vous-mêmes.