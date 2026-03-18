Le cortisol, mot autrefois réservé au jargon médical, est désormais un des hashtags les plus consultés de la plateforme TikTok. Cette hormone, autrefois cantonnée aux revues scientifiques, est désormais l’ennemie publique numéro une. Les internautes lui reprochent d’être à l’origine de leurs insomnies, leurs sautes d’humeur et leurs problèmes de libido. Alors ils entreprennent des « detox de cortisol » pour « rééquilibrer leur corps et leur esprit ».

Le cortisol, qu’est-ce que c’est exactement ?

Tout le monde n’a plus que ce mot à la bouche. Sur les réseaux sociaux, ce terme, autrefois uniquement compris par les étudiants en médecine et les auteurs de thèses, est au centre de l’attention et pas forcément pour les bonnes raisons. Parce que non, le cortisol n’est pas une énième invention de la beauty tech, ni un ingrédient créé en laboratoire pour gagner quelques années de plus. Ce n’est pas non plus un virus contagieux, même si les internautes le chassent comme une grippe en plein hiver.

Le cortisol, antagoniste de la dopamine, est le poison invisible du corps, la bête noire du bien-être. Du moins, c’est ainsi que les internautes le décrivent, relayant alors de fausses informations à son sujet. Si ce mot vous est encore étranger, vous ne devez pas être très connectée, ni trop sensibles aux titres des magazines de santé. Le cortisol, aussi appelé hormone du stress, est épinglé partout sur TikTok et présenté comme fauteur de troubles. Pourtant, il n’est pas seulement doué de mauvaises intentions.

C’est lui qui régule votre tension artérielle, qui vous évite de choper tous les microbes qui traînent dans les transports et qui vous protège des petites blessures par une réponse anti-inflammatoire. C’est également lui qui vous tire hors du lit chaque matin et qui vous donne l’énergie pour courir après votre bus quand vous êtes en retard.

La « détox de cortisol », un mythe plus qu’une réalité

Les internautes, qui commencent un petit ménage de printemps dans leur corps, font des « détox de cortisol ». Comme s’il s’agissait là d’une toxine facile à éliminer. Or, le cortisol ne disparaît pas du jour au lendemain comme un repas copieux sur fond de tisane purifiante. La « détox de cortisol », qui prend presque la forme d’une retraite spirituelle, est en réalité un abus de langage. C’est tout bonnement impossible sur le plan physiologique. Vouloir éliminer le cortisol de son organisme reviendrait à retirer le levain du pain ou la farine des pâtes : on supprime alors un élément essentiel à leur existence même.

Ceux qui troquent les exercices de sport vifs contre des étirements doux et qui ouvrent des livres au lieu d’allumer la TV, espérant se délester du cortisol, sont loin de se douter que cette même hormone est un véritable « carburant ». « Le cortisol aide à mobiliser les réserves d’énergie, à renforcer le système immunitaire, à réduire l’inflammation et à détourner l’énergie de la digestion, de la reproduction et de la croissance », a précisé Jeffrey Blumberg, professeur de recherche à la Friedman School of Nutrition Science and Policy de Tufts. Il existe d’ailleurs une astuce moins « barbare » pour cohabiter avec cette hormone plutôt que de la subir.

Réguler le taux de cortisol, la vraie bonne idée

Si la « détox de cortisol » relève davantage du slogan marketing que d’une réalité scientifique, vous pouvez toutefois reprendre le contrôle de cette hormone, qui traîne injustement le rôle de la méchante. L’objectif n’est pas d’éliminer cette hormone, mais d’éviter qu’elle ne reste élevée trop longtemps. Car lorsqu’elle est constamment stimulée par un mode de vie stressant, le corps peut finir par s’épuiser et présenter des symptômes particulièrement handicapants. Le syndrome de Cushing en est l’exemple le plus radical.

En situation normale, le cortisol suit un rythme bien précis : il grimpe le matin pour nous aider à démarrer la journée, puis diminue progressivement au fil des heures. Le stress chronique, les nuits trop courtes, la surcharge mentale ou encore l’hyperconnexion peuvent toutefois perturber cet équilibre naturel. C’est à ce moment-là que certains ressentent fatigue persistante, irritabilité ou troubles du sommeil.

Les spécialistes s’accordent donc sur une chose : plutôt que de parler de « détox », il est plus juste d’évoquer une « régulation ». Et bonne nouvelle, celle-ci passe par des gestes simples, souvent bien plus accessibles que les programmes bien-être vendus à prix d’or sur les réseaux sociaux. « Il n’existe pas de solution miracle pour réguler le taux de cortisol, mais nous disposons de stratégies de gestion du stress bien connues, notamment une alimentation saine, une activité physique régulière et la pratique de la méditation ou de la pleine conscience », indique l’expert.

En résumé, la fameuse « détox de cortisol » n’existe peut-être pas, mais l’envie de prendre soin de son système nerveux, elle, est bien réelle. Et si cette tendance a au moins un mérite, c’est celui de rappeler que le repos, le calme et l’écoute de soi ne sont pas des luxes… mais de véritables besoins.