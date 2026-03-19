Surcharge sensorielle : ces signaux que beaucoup ignorent

Le parfum de votre collègue vous agresse à chaque passage, le bruit du frigidaire vous obsède au point de vous forcer à mettre des bouchons et les mimiques de votre partenaire vous mettent dans une colère noire. Si vos sens sont à vif et réagissent à la moindre petite stimulation, c’est que vous souffrez peut-être de surcharge sensorielle, une énième facette de l’anxiété.

La surcharge sensorielle, quand les sens sont saturés

Un rien vous irrite. Les coups de fourchette sur une assiette, le cliquetis des mains sur un clavier, le son des chaussons sur le parquet, l’odeur du café dans l’openspace, le parfum de friture qui émane des restaurants, les effluves des pots d’échappement, les lumières des réverbères. Vous avez l’impression d’être dépassée par votre environnement et même les éternuements de votre partenaire vous tapent sur les nerfs. Finalement, vous vivez tout plus fort, comme si votre volume intérieur était à son apogée et que votre corps vivait chaque sensation en réalité augmentée.

Sur le coup, vous minimisez votre mal-être en rejetant la faute sur vos règles, qui sont sur le point d’arriver ou vous en venez à la conclusion la plus simple : « je suis juste à fleur de peau en ce moment ». Pourtant, c’est parfois le signe d’une surcharge sensorielle, cette période où vous avez atteint votre seuil de tolérance. Ainsi, ce bruit de ventilation, qui émane de votre ordinateur et que vos oreilles n’avaient jamais capté, devient soudainement insupportable. Tout comme le flash lumineux de la pharmacie, qui vous sort littéralement par les yeux et vous oblige à détourner le regard.

« La surcharge sensorielle survient lorsque le cerveau peine à interpréter, hiérarchiser ou traiter les informations sensorielles. Il envoie alors au corps le signal qu’il est temps de se soustraire à ces stimuli sensoriels. Ce message provoque des sensations de malaise et de panique », explique le média de santé Medical News Today. Tout le monde peut faire l’expérience de la surcharge sensorielle, mais certaines personnes ont des prédispositions. C’est le cas notamment de celles à qui l’on a diagnostiqué un spectre du trouble de l’autisme ou un TDAH. Elles sont hypersensibles au monde qui les entoure. Ce qui explique pourquoi elles portent des casques insonorisés au supermarché et se bouchent la vue face à des néons vifs.

Les symptômes, du plus évident au plus sournois

La surcharge sensorielle ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, elle s’installe en silence, jusqu’à ce que le corps tire la sonnette d’alarme. Les premiers signes peuvent sembler anodins : une irritabilité inhabituelle, l’envie soudaine de fuir un lieu bruyant, ou encore une fatigue qui tombe comme un couperet en plein milieu de la journée.

Certaines personnes ressentent un besoin urgent de s’isoler, comme si leur cerveau demandait une pause immédiate. Les conversations deviennent difficiles à suivre, les bruits se superposent et la moindre stimulation paraît amplifiée. Une lumière trop blanche, une odeur trop présente ou une musique trop forte peuvent alors déclencher un véritable inconfort.

Chez d’autres, la surcharge sensorielle se traduit physiquement : maux de tête, tension dans la nuque, palpitations ou sensation d’oppression. Le corps se met en mode « alerte », comme s’il devait se protéger d’un danger invisible. Ce phénomène est d’ailleurs étroitement lié au système nerveux, qui peine à filtrer toutes les informations provenant de l’environnement.

Vous pouvez éprouver une gêne terrible au contact d’un vêtement en velours tout comme vous pouvez vous figer au son d’un crissement de chaise sur le sol. La surcharge sensorielle vous donne l’impression d’évoluer dans un milieu hostile où chaque stimuli s’apparente à une agression.

Comment apaiser ce trop-plein sensoriel ?

Selon son degré, la surcharge sensorielle peut s’avérer particulièrement handicapante. Elle vous oblige à décliner des invitations, à vous isoler et à revoir certaines habitudes, jusqu’à vous priver des plaisirs simples. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des moyens pour calmer cette tempête intérieure. La première étape consiste souvent à reconnaître ce qui déclenche la surcharge. Est-ce le bruit constant d’un open space ? Les lumières trop vives d’un supermarché ? Les transports bondés en fin de journée ? Identifier ces facteurs permet déjà d’anticiper et de mieux se protéger. Vous pouvez tenir un carnet de bord pour noter tous les éléments parasites qui vous envahissent.

Certaines personnes trouvent du soulagement en réduisant les stimulations autour d’elles : écouter de la musique douce avec un casque, baisser la luminosité chez soi, ou s’accorder quelques minutes de silence après une journée chargée. Les pauses sensorielles, comme marcher dans un parc, respirer profondément ou simplement fermer les yeux quelques instants, peuvent aussi aider le cerveau à se réinitialiser. Le média Medical News Today évoque également des « zones refuges », des endroits où vous pouvez vous « mettre à l’abri » comme des toilettes, des salles de réunion vides…

Finalement, la surcharge sensorielle n’est pas un caprice ni un signe de fragilité. C’est souvent le signal que le corps a atteint sa limite et qu’il a besoin de ralentir.