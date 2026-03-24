Boire deux à trois cafés par jour pourrait réduire le risque de démence, selon une étude

Le café fait partie des boissons les plus consommées au monde. Au-delà de ses effets stimulants bien connus, il pourrait aussi jouer un rôle dans la santé du cerveau. Une vaste étude menée par des chercheurs de Harvard, du MIT et de Mass General Brigham suggère que boire deux à trois tasses de café caféiné par jour serait associé à un risque plus faible de démence.

Une étude menée sur plus de 130 000 personnes

Pour mieux comprendre l’impact du café sur le vieillissement cérébral, les chercheurs ont analysé les données de plus de 130 000 participants suivis pendant environ 43 ans. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique JAMA.

Au cours de cette période, les scientifiques ont observé les habitudes de consommation de café et de thé des participants ainsi que leur santé cognitive au fil du temps. Les analyses montrent que les personnes consommant régulièrement du café caféiné présentaient un risque plus faible de développer une démence par rapport à celles qui en buvaient peu ou pas.

Un risque de démence réduit d’environ 18 %

Selon les résultats de l’étude, les participants qui buvaient le plus de café avaient environ 18 % de risque en moins de développer une démence au cours du suivi. Les chercheurs ont également observé que ces participants obtenaient en moyenne de meilleurs résultats lors de certains tests cognitifs évaluant notamment la mémoire et la vitesse de traitement de l’information. Les bénéfices semblaient particulièrement visibles chez les personnes consommant environ deux à trois tasses de café par jour.

Le rôle possible de la caféine

Les résultats de l’étude suggèrent que la caféine pourrait jouer un rôle dans cet effet protecteur potentiel. En effet, les chercheurs n’ont pas observé le même lien entre la consommation de café décaféiné et le risque de démence. Cette différence laisse penser que certains composés présents dans le café caféiné, en particulier la caféine, pourraient influencer la santé cérébrale.

La caféine est connue pour agir sur le système nerveux central et pour bloquer certains récepteurs impliqués dans les processus liés au vieillissement du cerveau. Toutefois, les chercheurs précisent que les mécanismes exacts restent encore à éclaircir.

Des effets similaires observés avec le thé

L’étude a également examiné la consommation de thé. Les chercheurs ont constaté une association comparable entre une consommation modérée de thé et un risque plus faible de démence. Les résultats indiquent notamment que les personnes buvant environ une à deux tasses de thé par jour présentaient elles aussi un déclin cognitif légèrement plus lent que celles qui n’en consommaient pas. Ces observations suggèrent que certaines substances présentes dans ces boissons, comme la caféine ou certains antioxydants, pourraient contribuer à protéger les fonctions cérébrales.

Une association, pas une preuve de causalité

Malgré ces résultats encourageants, les chercheurs soulignent que leur étude montre une association statistique et non un lien de cause à effet. D’autres facteurs pourraient également influencer les résultats observés. Les personnes consommant du café peuvent par exemple avoir des habitudes de vie différentes, comme une alimentation particulière, un niveau d’activité physique plus élevé ou un meilleur accès aux soins. Les scientifiques rappellent donc que le café ne doit pas être considéré comme une solution unique pour prévenir la démence.

Le rôle du mode de vie dans la santé cognitive

De nombreuses recherches montrent que la santé du cerveau dépend de plusieurs facteurs combinés. Une alimentation équilibrée, l’activité physique régulière, la stimulation intellectuelle et la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire jouent tous un rôle important dans la prévention du déclin cognitif.

La consommation modérée de café pourrait donc s’inscrire dans un ensemble plus large d’habitudes favorables à la santé cérébrale. Pour les chercheurs, ces résultats ouvrent néanmoins des pistes intéressantes pour mieux comprendre les liens entre certaines boissons largement consommées et le vieillissement du cerveau.