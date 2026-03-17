Cette habitude bien-être ancestrale remise au goût du jour sur TikTok

À l’ère du golden milk, de l’ube latte, du matcha et des shots de gingembre, une autre boisson vertueuse s’invite entre les paumes. Et elle ne contient ni électrolytes, ni nutriments, ni citron. Boire de l’eau chaude, épurée de tout arôme et dépourvue de sachets de thé, est la nouvelle prescription bien-être 2.0. Une pratique inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, devenue virale.

Boire de l’eau chaude brute, un geste devenu viral

Sur TikTok, les internautes raccrochent les jus détox, les smoothies coups de boost et les breuvages de Jouvence pour tremper leurs lèvres dans des mugs remplis d’eau tiède. Et non ce n’est pas en réponse à un challenge douteux repoussant les limites de leur tolérance orale. Ils font chauffer la bouilloire non pas pour préparer une tisane “digestion facile” ou un thé vivifiant. Mais pour boire l’eau chaude pure, sans ingrédients supplémentaires. Dans leur tasse, pas de jus de citron, pas de poudres enrichies en plantes, ni de collagène dilué. Il n’y a rien d’autre que de l’eau.

C’est la nouvelle lubie bien-être du moment. Au lieu de déguster un café serré ou une boisson digne d’un coffee shop prisé, les influenceurs se contentent d’une eau à température ambiante. Ni froide, ni trop brûlante. À l’heure où les rayons se remplissent chaque jour de breuvages santé à base de racine méconnue, de plantes rares et de micronutriments prometteurs, ils aspirent à une routine de soin plus minimaliste. Vous vous demandez certainement pourquoi les gourous spirituels auto-proclamés de la toile s’infligent une telle punition.

Boire de l’eau chaude, vierge, sans saveur, ni couleur, s’apparente à première vue à un canular. Pourtant, c’est très sérieux. Quand on connaît les retombées de cette averse tempérée sur le corps, on passe facilement le cap et on oublie nos aprioris. Et si les internautes croient avoir fait une découverte, en réalité, boire de l’eau chaude est une pratique très répandue en médecine traditionnelle chinoise.

Les bienfaits insoupçonnés de l’eau chaude sur l’organisme

Boire de l’eau chaude à la place de son sacro-saint café n’est peut-être pas très tentant sur le papier. Pourtant, c’est certainement la boisson préférée de l’organisme, qui en ressort complètement revigoré. Oubliez les carburants artificiels, qui donnent l’illusion d’être en forme mais qui provoquent des crashs d’énergie. L’eau chaude est une cascade de vertus pour le corps et emporte sur son passage tous les petits maux gênants du quotidien. La meilleure réponse aux problèmes chroniques est souvent la plus simple.

La créatrice de contenu @roro_youraznbigsis, initiée très tôt à la médecine traditionnelle chinoise, en est convaincue : l’eau chaude est un remède à part entière. D’ailleurs, son palais y est habitué puisqu’elle plébiscite tout le temps ce breuvage ordinaire aux pouvoirs extraordinaires. « Si vous avez des ballonnements, de l’eau chaude. Si vous avez des crampes menstruelles, de l’eau chaude. Si vous êtes frileuse, de l’eau chaude. Si vous avez des problèmes de peau, de l’eau chaude. Le matin, au réveil, de l’eau chaude. Et votre vie changera. Vous vous sentirez mieux » plaide-t-elle.

L’eau chaude revêt aussi une symbolique particulière, presque spirituelle. « En médecine traditionnelle chinoise, il est important de réguler la température corporelle, car une bonne circulation et la chaleur favorisent la circulation du qi, ou énergie vitale », explique Tsao-Lin E. Moy, acupunctrice, au média Bustle. À l’inverse, les boissons chargées de glaçons à l’effigie des iced latte ou des cortisol cocktails, provoquent un choc thermique interne qui ralentit tout le travail du corps.

Comment rendre ce rituel plus attrayant

Sur le papier, boire une simple tasse d’eau chaude peut sembler un peu austère. Après tout, nous sommes habitués aux boissons gourmandes, aux saveurs parfumées et aux breuvages instagrammables qui s’accumulent dans les cafés branchés. Mais pour celles et ceux qui souhaitent adopter ce rituel bien-être sans avoir l’impression de boire “une tasse vide”, il existe quelques astuces simples pour apprivoiser cette habitude.

La première consiste à transformer ce moment en véritable pause dans la journée. Au lieu d’avaler votre eau chaude à la va-vite, prenez le temps de la savourer comme un thé. Choisissez un joli mug, installez-vous confortablement et profitez de cette parenthèse calme. Le simple fait de ritualiser ce geste peut déjà le rendre plus agréable.

Certaines personnes préfèrent aussi jouer avec la température. L’idée n’est pas de boire une eau brûlante, mais plutôt une eau tiède ou légèrement chaude, qui reste douce pour la bouche et l’organisme. Cette nuance peut faire toute la différence, surtout pour celles qui découvrent la pratique. Si vous avez les papilles difficiles, vous pouvez totalement optimisé cette eau tiède. Comment ? Avec du gingembre râpé, un quartier de citron ou quelques épices bien choisis. Pour que cette eau vertueuse ne se transforme pas en une flaque polluée, veillez également à filtrer l’eau du robinet.

Au fond, ce rituel qui peut sembler banal rappelle une chose essentielle : le bien-être ne se cache pas toujours dans des recettes compliquées. Parfois, il suffit simplement d’une tasse d’eau chaude entre les mains pour ralentir, écouter son corps et revenir à l’essentiel.