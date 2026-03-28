Dormir peu et rester en forme : ce que l’ADN pourrait expliquer

Alors que certaines personnes ont besoin de faire le tour du cadran et de passer une nuit sans interruption pour se sentir bien, vous pouvez dormir quelques heures et avoir une énergie infaillible du matin au soir. Vous n’avez jamais fait l’expérience des grasses matinées et vous n’avez même pas de dettes de sommeil. Ce serait un cadeau (ou un fardeau) de la génétique selon les scientifiques.

Une mutation génétique en cause

Votre entourage vous voit comme un extraterrestre et vous soupçonne de prendre l’inverse des somnifères. Vos proches ont besoin de cinq réveils pour sortir de la couette et gémissent d’agacement à chaque sonnerie. Ils prolongent leur nuit jusqu’à déborder sur le matin et ont le même quota de sommeil que les adolescents en pleine croissance. S’ils devaient se réincarner, ils prendraient indéniablement la forme de marmottes.

Pendant que tout le monde ronfle, vous êtes déjà en train de vaquer à vos occupations et de vous activer. Vous vous réveillez aux aurores avant même que le soleil soit levé et vous n’avez pas l’ombre de cernes. Loin de somnoler ou d’être dans le brouillard, vous êtes totalement opérationnel pour faire une randonnée ou courir un marathon.

Vous avez déjà essayé de dormir plus longtemps, au moins pour suivre les recommandations des médecins, en vain. C’est presque un supplice de patienter sur le matelas, en attendant que Morphée vous attrape. Cependant, cette résistance nocturne a des avantages. Vous vous remettez très facilement d’une nuit blanche et vous devancez régulièrement votre réveil tandis que d’autres parviennent à peine à rester éveillé malgré des pintes de café.

Et cette particularité, qui vous a beaucoup aidé pendant vos années d’étude et vos soirées universitaires, est une “rareté”. Vous faites partie du très faible pourcentage (entre 1 et 3%) de personnes qui n’ont besoin que de six heures de sommeil ou moins. Dans le milieu scientifique, vous avez même un surnom : les “petits dormeurs”. La raison de cette différence ? Une mutation génétique.

Trop de sommeil tue le sommeil

On entend souvent qu’il faut absolument dormir 8 heures par nuit pour être en bonne santé… mais la réalité est un peu plus nuancée. Des chercheurs ont découvert que certaines personnes sont naturellement programmées pour dormir moins et aller très bien malgré tout. Ce qui explique pourquoi vous frétillez comme une puce là où d’autres traînent les pieds.

Le Dr Ying-Hui Fu et son équipe ont identifié des mutations génétiques rares qui influencent notre horloge interne, ce fameux rythme circadien. Par exemple, certaines personnes possèdent une variation d’un gène qui leur permet de fonctionner parfaitement avec seulement 6 heures de sommeil, sans fatigue ni impact négatif sur leur santé. D’autres, encore plus rares, peuvent même se contenter de 4 heures par nuit.

Mais attention : ces cas restent exceptionnels. Même si beaucoup de personnes dorment peu, ça ne veut pas forcément dire qu’elles en sortent intactes. Pour la grande majorité d’entre nous, réduire son temps de sommeil n’est pas sans conséquences, même si on a l’impression de “tenir le coup”.

Une information à ne pas généraliser

Si certaines personnes semblent avoir une prédisposition à se lever tôt sans en souffrir le reste de la journée, ça relève tout de même de l’exception. C’est un super-pouvoir du corps humain mais c’est loin d’être la norme. Vous pouvez être “du matin” mais piquer du nez devant le feuilleton de l’après-midi ou montrer des signes de somnolence devant votre bureau.

Dans une société qui considère les lève-tard comme des flemmards et qui fait l’éloge des miracles mornings, ces routines “bien-être” qui débutent aux aurores, on culpabilise presque de se lever à huit heures. Pour répondre à cette injonction, qui ne fait pas les affaires des noctambules, on s’impose un rythme et on conditionne notre corps, pourtant parfois saturé. C’est notre mode “survie” qui nous laisse penser que nous sommes des “forces de la nature”.

Fatigue en milieu de journée, irritabilité, difficultés de concentration ou fringales incontrôlées : notre corps parle, encore faut-il l’écouter. Même les “petits dormeurs” doivent rester attentifs à ces indicateurs, pour éviter de confondre énergie passagère et équilibre durable. Plutôt que de chercher à reproduire des routines idéalisées, le but est de trouver notre propre tempo. Celui qui nous permet de nous lever sans lutter, de tenir la journée sans nous épuiser et de nous endormir d’un coup.