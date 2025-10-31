Elle décèle une carence en fer avec… une bague : est-ce vraiment fiable ?

Émilie Laurent
Déceler carence fer avec bague
@daynajangles/TikTok

Et si une simple bague pouvait détecter une carence en fer ? C’est la nouvelle théorie insolite qui agite la toile. Des jeunes femmes passent un anneau en or sur leur visage et si le bijou laisse des traces, c’est qu’elles doivent sérieusement envisager les compléments alimentaires. Ou se servir une triple portion de lentilles ou de boudin noir. Or, cet auto-diagnostic est-il véridique ou est-ce une énième promesse en toc ?

Une bague en or pour percer une carence en fer

La carence en fer est un problème commun à de nombreuses femmes. En général, les principales concernées percent le souci à jour grâce à une prise de sang. Sauf que de plus en plus de femmes troquent la seringue contre une sobre bague. Sur les réseaux sociaux, des internautes déterminent leur carence en fer avec ce bijou voué à orner les doigts. Le mode opératoire ? Se munir d’un anneau en or et le frotter sur sa peau comme Aladin le fait avec sa lampe magique. Comme beaucoup d’autres, c’est ce qu’a fait la créatrice de contenu @daynajangles.

Intriguée par cette curieuse méthode, sans aucun fondement scientifique, elle s’est empressée d’imiter ce geste viral. Ce crash test s’est avéré plus concluant que prévu. Elle a d’abord passer la bague en or blanc sur le front de sa fille aînée, qui est resté intact, impeccablement propre. Puis, elle a tenté l’expérience sur son front et une trace grisâtre a commencé à se former. On pourrait croire à de la rouille ou à une simple preuve d’usure. La bague s’est peut-être simplement oxydée avec le temps. Mais pourquoi sa fille n’a-t-elle pas eu la même réaction cutanée ? Il n’en fallait pas plus pour persuader la mère d’un manque de fer. Une explication hâtive que les professionnels de santé ont tout de suite démentie.

@daynajanglesDo you have low iron? Try this and tell me what happens! 🙏🏽 ive never heard of this before haha♬ original sound – Dayna Jangles

La vraie raison pour laquelle la bague marque la peau

Même si les réseaux sociaux rivalisent d’arguments pour vanter les mérites de cette méthode, il vaut mieux pousser les portes d’un cabinet médical plutôt que d’ouvrir le tiroir de sa boîte à bijoux. C’est encore une fois une information mensongère qui est devenue une vérité absolue. Les pratiques de TikTok les plus “miraculeuses” sont souvent les plus frauduleuses.

Mais alors comment expliquer ces étonnantes traces inscrites noir sur blanc dans la chaire ? Selon Jeweler of America, ces marques sombres apparaissent surtout au contact de certains produits cosmétiques. Ça créée une sorte de réaction chimique nommée “dermographisme noir”. Alors si une trace se dessine en travers de votre minois, c’est certainement que votre maquillage est très médiocre.

Se passer une bague sur le visage n’indique peut-être pas une carence en fer mais vous avertit des dangers de votre vanity. Autre explication rationnelle mais un peu plus rare : cette trace est le reflet d’une allergie. La bague, dont la matière s’est altérée avec le temps et l’usage, peut également noircir la peau comme elle le fait autour du doigt par exemple. Il vous est certainement déjà arrivé d’avoir le tatouage obscur de votre bague en la retirant. C’est le même principe sur une autre partie de votre corps.

Seule une prise de sang peut déterminer votre niveau de fer

Une théorie créée de toute pièce par TikTok ne remplacera jamais un bilan sanguin. Seule une analyse de sang peut dire si oui ou non vous avez une carence en fer. La bague, elle, reste à votre doigt et accomplit sa simple fonction décorative. Elle n’a pas d’autres pouvoirs à la “madame Irma”. Certains symptômes peuvent aussi vous alerter. Si vous avez souvent froid, que vous vous sentez fatiguée même après une bonne nuit de sommeil, que vous perdez vos cheveux par poignée, que vous avez des maux de tête fréquents et que vous peinez à vous concentrer, il faut creuser. Écoutez votre corps, pas les tendances 2.0.

Pas question de vous tourner vers ChatGPT ou d’essayer de trouver des réponses à vos ressentis sur TikTok. Si certaines bagues sont désormais dotées de capteurs dernier cris qui analysent sommeil, respiration et activité physique, les bagues en or ne sont pas des boules de cristal capables de lire votre santé.

Les bagues en or sont peut-être précieuses dans vos looks mais pour votre santé, elles ne valent rien. Si vous avez une carence en fer, votre corps vous le fera savoir et il ne faudra pas ignorer ces signaux.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité des sexes, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
Nous ne naissons qu’avec deux peurs : les autres s’apprennent en grandissant, selon la science

