Ne pas pouvoir dormir sans un fond sonore : les chercheurs y voient bien plus qu’une simple habitude

Dormir avec un bruit de fond – ventilateur, sons de nature ou série TV – est une pratique courante qui aide beaucoup de personnes à masquer les silences nocturnes et à s’endormir plus facilement. Toutefois, quand le silence devient source d’angoisse intense, les spécialistes y voient souvent un signe d’anxiété sous-jacente ou de troubles comme le TAG ou le TOC, plutôt qu’une simple préférence.​

Une habitude répandue et souvent bénéfique

Plus d’un tiers des adultes intègrent un fond sonore à leur rituel du coucher, selon une enquête de 2023. Le bruit blanc ou rose (fréquences basses et neutres) masque les perturbations extérieures comme les bruits de la maison ou de la rue, favorisant un sommeil plus réparateur chez les dormeurs légers.​ Cette routine peut aussi provenir d’une habitude d’enfance, dans un foyer bruyant, sans aucun inconvénient réel si elle reste un choix confortable.

Quand le silence déclenche de l’anxiété

Le vrai signal d’alerte survient quand le silence n’est plus neutre, mais anxiogène. Le moment du coucher, sans distractions, laisse place à un flot de pensées qui tournent en boucle : soucis quotidiens, peurs irrationnelles ou ruminations.​ Si le bruit de fond sert avant tout à « combler » ce vide et à éviter ces pensées, il peut masquer un trouble anxieux généralisé (TAG), marqué par une inquiétude excessive qui perturbe le quotidien et le sommeil.​

Le lien avec le TOC et les rituels compulsifs

Dans certains cas de trouble obsessionnel-compulsif (TOC), le besoin de bruit devient un rituel rigide pour que tout soit « juste comme il faut ». Par exemple, un volume précis ou un type de son spécifique calme l’angoisse face à des pensées intrusives qui surgissent dans le silence.​ Les thérapeutes notent que le coucher est un moment propice aux obsessions, et le fond sonore agit alors comme une distraction pour occuper l’esprit sans l’engager trop profondément.​

Savoir quand consulter un professionnel

Il est temps de s’interroger si l’absence de bruit provoque une peur intense, des tensions musculaires ou une impossibilité à s’endormir ailleurs. Des signes comme l’irritabilité diurne, la fatigue chronique ou des rituels inflexibles indiquent souvent un besoin d’accompagnement.​ Une thérapie cognitivo-comportementale (TCC), spécialisée en anxiété ou TOC, aide à apprivoiser le silence progressivement et à retrouver un sommeil serein sans dépendance.​

Besoin de fond sonore pour dormir ? C’est souvent inoffensif, mais quand le silence terrifie, cela mérite attention. En identifiant les causes – anxiété, TOC ou simple habitude –, il devient possible de transformer cette peur en une nuit paisible, avec ou sans bruit, pour un repos véritablement réparateur.