Ce rythme de vie populaire chez les trentenaires fragiliserait la santé mentale

Rester célibataire plus longtemps est devenu courant chez de nombreux trentenaires. Entre envie d’indépendance, focus sur la carrière et exploration personnelle, ce mode de vie séduit. Certaines recherches suggèrent toutefois des effets plus nuancés sur le bien-être mental.

Le célibat longue durée, un choix de plus en plus courant

Depuis plusieurs années, le célibat s’impose comme un mode de vie pleinement assumé. Les notions d’autonomie, de liberté et d’épanouissement personnel occupent une place importante dans les parcours de vie. Des concepts comme le « solo living » ou le fait de se considérer comme son propre partenaire traduisent cette évolution. Études plus longues, ambitions professionnelles ou volonté de mieux se connaître : les priorités ont changé.

Une étude menée par l’Université de Zurich, basée sur plus de 17 000 jeunes adultes suivis entre 16 et 29 ans en Europe, montre que de plus en plus de personnes retardent leur première histoire d’amour sérieuse.

Une évolution du bien-être à surveiller

Selon ces travaux, rester célibataire sur une longue période pourrait s’accompagner, chez certaines personnes, d’une baisse progressive de la satisfaction de vie à l’approche de la trentaine. Les chercheurs observent également, dans certains cas, une augmentation du sentiment de solitude. Ce phénomène touche aussi bien les hommes que les femmes, même si chaque parcours reste unique.

Ce ressenti peut être influencé par différents éléments : votre environnement, votre réseau social ou encore les normes culturelles. À un âge où le couple reste souvent valorisé, le décalage avec ces attentes peut parfois peser.

L’entrée en couple, un facteur parmi d’autres

Les recherches montrent aussi que le fait de vivre une première histoire d’amour est souvent associé à une amélioration de certains indicateurs de bien-être, comme la satisfaction de vie ou le sentiment de connexion. Attention : cela ne signifie pas que le célibat « abîme » la santé mentale ni que le couple serait une solution universelle.

Les chercheurs insistent sur un point essentiel : il s’agit d’associations statistiques, pas de liens de cause à effet. La personnalité, les amitiés, le contexte de vie ou encore la stabilité émotionnelle jouent un rôle tout aussi important. D’ailleurs, certains indicateurs comme les symptômes dépressifs ne semblent pas évoluer de manière significative avec l’entrée en couple, ce qui rappelle que le bien-être est multifactoriel.

Célibataire… et très bien comme ça

Il est crucial de le rappeler : être célibataire n’a rien de problématique, ni de honteux. Ce n’est pas un « retard », ni un manque, ni une erreur à corriger. Certaines personnes s’épanouissent pleinement en solo, trouvent un équilibre riche dans leurs amitiés, leur travail, leurs passions ou leur rapport à elles-mêmes. Et cela mérite autant de respect que n’importe quel autre mode de vie.

Les résultats de ces recherches ne doivent en aucun cas être perçus comme une pression à se mettre en couple « pour aller mieux ». Vous avez le droit de préférer le célibat, de le choisir, de l’aimer, ou simplement d’y être bien à une période de votre vie. Votre valeur, votre équilibre et votre bien-être ne dépendent pas de votre statut amoureux.

Le vrai enjeu : les liens, sous toutes leurs formes

Ce que ces études mettent surtout en lumière, ce n’est pas une opposition entre célibat et couple, mais l’importance des liens sociaux. Le sentiment de solitude prolongé – qu’on soit célibataire ou en couple – peut avoir un impact sur le bien-être. À l’inverse, se sentir entouré, soutenu et connecté aux autres joue un rôle clé dans l’équilibre émotionnel. Amitiés profondes, liens familiaux, communautés, échanges sincères : toutes ces formes de liens comptent.

Une diversité de chemins de vie

Les trajectoires évoluent, et il n’existe plus un seul modèle à suivre. Le célibat prolongé fait partie de ces transformations, au même titre que d’autres façons de construire sa vie. Certaines personnes y trouvent une liberté précieuse, d’autres traversent des moments de doute : toutes ces expériences sont valides.

En fin de compte, ces recherches rappellent surtout une chose : votre bien-être repose sur un ensemble d’équilibres. Et parmi eux, le plus important reste celui qui respecte vos envies, votre rythme et votre manière unique de vous sentir bien dans votre vie.