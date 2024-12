Enquête : voici la meilleure gamme pour votre confort intestinal

L’intestin est souvent considéré comme le « deuxième cerveau ». Pour cause, il ne se résume pas qu’à son rôle de digestion et ne se contente pas uniquement d’acheminer les aliments vers la sortie. Il régit aussi le système immunitaire, l’humeur, bref, il fait la pluie et le beau temps du corps. Un désagrément, et tout notre organisme en ressent les effets. Ballonnements, gaz, crampes abdominales… ces troubles digestifs sont particulièrement handicapants et peuvent vite gâcher le quotidien. Notre flore intestinale a parfois besoin d’un coup de pouce pour retrouver son équilibre et se renforcer.

Troubles intestinaux : un sujet de moins en moins tabou

En France, une personne sur deux souffre de troubles digestifs. Qu’il s’agisse de remontées acides, de ballonnements, de flatulences ou encore de maladies chroniques plus contraignantes comme le syndrome du côlon irritable, ces inconforts autrefois tabou ne suscitent plus la gêne ou la honte. Souvent abordés sur le ton de l’humour ou de façon décomplexée, ces troubles sont pourtant bien sérieux et difficiles à supporter dans la vie de tous les jours.

L’intestin, qui abrite un foisonnant écosystème, peut parfois se montrer capricieux et manifester clairement son mécontentement. Lorsqu’il est perturbé, l’organisme tout entier en subit les conséquences. Mais pour en prendre soin, encore faut-il savoir l’écouter et le choyer. L’intestin s’entretient au même titre que le cœur ou la peau. Lui aussi mérite une routine dédiée et bien plus qu’une simple tisane floquée « après-repas » ou « digestion facile ».

Pour améliorer l’état de la flore intestinale et relancer les rouages de l’intestin, il est généralement préconisé d’adopter une hygiène de vie complète : bien dormir, mieux manger, limiter le stress et pratiquer une activité physique. Dans ce contexte, les compléments alimentaires occupent une place de plus en plus importante, venant enrichir cette approche globale. Le marché de la santé intestinale regorge aujourd’hui de produits variés, souvent présentés avec des promesses alléchantes de bienfaits rapides. Mais face à cette multitude d’options en tête de gondole ou largement promues en ligne, comment s’assurer que ces compléments sont vraiment adaptés à vos besoins et qu’ils constituent un véritable atout pour votre intestin ? Existe-t-il des solutions naturelles sûres et efficaces ?

Quelle solution naturelle fiable pour chouchouter votre intestin ?

Face à ces multiples solutions à destination de vos intestins, pas question d’y aller à l’aveuglette. Pour apaiser vos aléas intestinaux et renforcer votre flore intestinale face aux désagréments, une gamme se démarque par son sérieux, sa noble réputation et surtout sa formule pionnière sur le marché des compléments alimentaires. Il s’agit de PERMEA REGUL®, conçue par les Laboratoires COPMED. Cette gamme de compléments alimentaires est la bienvenue dans votre trousse à pharmacie.

Véritable renfort pour la flore intestinale, la gamme PERMEA REGUL® se destine à restaurer la perméabilité intestinale et à favoriser un microbiote équilibré. Pourquoi elle fait figure d’exception ? Parce que sa formulation relève du génie. La gamme PERMEA REGUL®, qui se décline en 3 produits, est formulée à base d’actifs naturels rigoureusement sélectionnés et dont l’efficacité a été prouvée scientifiquement ou cliniquement sur le microbiote intestinal. Elle s’intègre facilement dans les rituels quotidiens.

Grâce à leur composition exceptionnelle, ces compléments alimentaires agissent directement sur la muqueuse intestinale, qui fait office de « barrière protectrice ». Lorsque cette barrière est affaiblie ou altérée, les molécules indésirables peuvent traverser la paroi intestinale et entrer dans la circulation sanguine. Dans le corps, cela se traduit par une inflammation chronique. La gamme PERMEA REGUL® est une solution de fond qui va permettre le maintien des muqueuses intestinales et donc de renforcer cette barrière protectrice. D’ailleurs, les avis sont unanimes. Au total, plus de 9 client.e.s sur 10 sont conquis.es.

PERMEA REGUL® +, le produit historique

C’est le complément phare des Laboratoires COPMED, sa signature. C’est aussi le premier né de la gamme éponyme. Pour que les personnes en proie aux troubles intestinaux vivent en harmonie avec leur intestin, il cumule à lui seul + de 3 000 avis client.e.s. Utilisé en cure, il aide à reconstruire la flore intestinale. Il contribue au maintien de muqueuses normales, grâce aux vitamines A, B2 et B3 et assure la bonne fonction intestinale avec l’apport de curcuma et de mélisse.

Voir ce produit

PERMEA REGUL®, l’alternative sous forme de gélules

Ce complément alimentaire est venu compléter la gamme pour répondre aux exigences et aux sensibilités de chacun.e. Il contient les principaux actifs du produit originel, dans une gélule. Ce nouveau format répond aussi au besoin des personnes très sensibles qui souhaitent démarrer une cure, opter pour un produit de Santé Naturelle « plus léger » ou poursuivre la prise en entretien.

Voir ce produit

PERMEA REGUL® fort, pour une action rapide

Pour accélérer les résultats et sentir une différence rapidement au creux du ventre, il y a également ce complément alimentaire reconnu pour son efficacité rapide. Si vous voulez des changements sans attendre, misez sur cette dernière version, PERMEA REGUL® FORT dont le dosage est renforcé.

Voir ce produit

Pourquoi choisir les Laboratoires COPMED ?

Les Laboratoires COPMED, à l’origine de la gamme PERMEA REGUL®, bénéficient de 30 ans d’expertise dans le domaine des compléments alimentaires et de la micronutrition. Vous pouvez donc leur faire confiance les yeux fermés. Puisqu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, les Laboratoires COPMED élaborent des produits de santé naturelle avec un regard visionnaire et une grande rigueur scientifique. Inscrits dans le patrimoine français, ils sollicitent le meilleur des plantes et des végétaux pour donner vie à des compléments fabriqués éthiquement, dans le respect de l’Homme et de la Nature.

D’ailleurs, les Laboratoires COPMED ont toujours eu une longueur d’avance pour rétablir la paix intestinale. Ils ont été parmi les premiers à s’intéresser à la perméabilité intestinale et à proposer des solutions adaptées. Avec leur approche synergique, qui mêle à la fois science moderne et phytothérapie, les Laboratoires COPMED sont à la pointe du bien-être.

PERMEA REGUL® s’impose comme un choix évident pour dorloter votre intestin et préserver votre « deuxième cerveau » le plus longtemps possible. Cette gamme vous aide à retrouver un confort digestif durable et une sensation de « mieux-être » qui s’exprime bien au-delà du ventre.

Article partenaire