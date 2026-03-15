Cette étude bouscule l’idée reçue que maigrir rend heureuse

Forme & bien-être
Émilie Laurent
perte de poids bonheur
Photo d'illustration : Rawpixel/Freepik

Alors que l’été se présage à l’horizon, les titres de presse nous encouragent à troquer nos confortables chaussons contre une paire de baskets et à éliminer les « calories accumulées » sur fond de raclettes. Chaque année, de nombreuses personnes cèdent à la pression des routines minceur, comme si perdre des kilos faisait forcément gagner en bonheur. Comme si flotter dans ses jeans était synonyme d’épanouissement ultime. Pourtant, une étude bouscule tout ce qu’on croyait sur la perte de poids.

Le blues de la diète, une réalité méconnue

À l’aube de l’été, les magazines se remplissent de recettes détox, de conseils nutritionnels « miracles » et d’exercices physiques maison, incitant le grand public à se délester de quelques kilos pour se pavaner sur le sable chaud. Ce n’est plus le fromage à raclette que l’on fait fondre mais les silhouettes, comme si faire baisser le chiffre sur la balance faisait grimper le capital bien-être.

À en croire ces discours remplis d’injonctions, le bonheur tient à quelques tours de taille et réside dans les salades insipides, les vêtements taille 36 et les tisanes « brûle graisse ». Pour se sentir bien dans sa tête, il faut se sentir bien dans sa peau et ce n’est pas possible avec des poignées d’amour, un ventre en guimauve et des cuisses qui se frottent. Du moins, la société nous en a persuadé, en associant le ventre plat à la vitalité.

Beaucoup se font avoir par ces belles paroles et entreprennent des régimes drastiques, en espérant jubiler devant leur nouveau reflet. Sauf que voilà, sur le papier, maigrir est « idyllique », mais dans les faits, c’est une bête à chagrin. Loin de porter bonheur, ce chiffre inscrit sur la balance, qui témoigne de mois de privations et d’acharnement sportif, ne suscite rien de plus que de la désolation. Une étude de l’University College de Londres dément cette idée selon laquelle la minceur serait le remède au bonheur. Et les propos inscrits sur papier glacé sonnent comme des mensonges plus que des conseils dorés.

Quand la déception l’emporte sur la satisfaction

Dans l’imaginaire collectif, perdre du poids est un accomplissement, une réussite personnelle, un motif de félicitations. La société a bien réussi son lavage de cerveau à la sauce allégée. Difficile donc d’imaginer avoir le sourire en berne face à ce changement physique tant désiré. Pourtant, bien souvent, le ressenti après-coup n’est pas à la hauteur des attentes. Et finalement, même avec des « kilos en moins », le moral reste lourd.

Perdre beaucoup de poids double le risque de se sentir triste, seul », voire dépressive, comparé à une personne qui n’a pas perdu de poids ou qui en a même pris. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont suivi près de 2000 personnes en surpoids ou en état d’obésité. Au terme de cette période d’analyse, 14 % des participants avaient perdu au moins 5 % de leur poids corporel. Pourtant, leur état psychologique ne s’était pas amélioré, bien au contraire.

Les personnes ayant perdu du poids présentaient 78 % de risques supplémentaires de développer des symptômes dépressifs par rapport aux autres. Ainsi, malgré une amélioration de certains indicateurs de santé, comme la pression artérielle, la joie de vivre leur manquait. La raison ? L’effet yo-yo, l’impression de stagner, les résultats qui tardent à se manifester dans la glace, le sentiment de faire des efforts en vain. Perdre du poids implique de nombreuses concessions, sans vraies récompenses au bout. « Les gens ne devraient pas s’attendre à voir soudain tous les aspects de leur vie s’améliorer », prévient Sarah Jackson, l’une des chercheuses de l’étude.

L’acceptation de soi, la meilleure prescription

Finalement, la morale de cette étude est claire : il vaut mieux changer de regard que de corps. Ce n’est pas parce que l’on rentre dans ce pantalon de nos jeunes années et que l’on arrive à fermer la fermeture de cette robe jusqu’en haut, que l’on est débarrassée de tous nos tracas. D’ailleurs, ces kilos durement perdus, ne tardent pas à refaire surface sur le corps.

Selon une étude parue dans le média scientifique New Scientist, environ 85 % des personnes dites « en surpoids » qui perdent au moins un dixième de leur poids le reprennent l’année suivante. Alors à quoi bon se priver de dessert au restaurant et repousser les avances d’un bon burger si c’est pour revenir à notre poids de départ ?

Croquer la vie à pleine dent avant de se faire manger tout cru par les injonctions, voilà la bonne philosophie. Au lieu de transformer notre silhouette pour répondre aux diktats de beauté, on transforme notre état d’esprit. Au lieu de tonifier notre corps, on renforce notre estime. Car la vraie révolution n’est pas de « perdre quelques kilos », mais de se libérer des injonctions qui nous persuadent qu’il faut changer pour mériter d’être heureuse. Apprendre à habiter son corps tel qu’il est, avec ses variations et ses particularités, reste sans doute la préconisation la plus saine.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
Article précédent
Dans la recherche contre le cancer du sein, les chats pourraient apporter des pistes précieuses

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dans la recherche contre le cancer du sein, les chats pourraient apporter des pistes précieuses

Malgré des avancées scientifiques majeures, le cancer du sein reste l’un des plus mortels chez les femmes. Si...

Perte d’audition : à 23 ans, cette Américaine partage son diagnostic pour aider d’autres femmes

Caroline Lusk (@carolinelusk sur TikTok), créatrice de contenu américaine suivie par des millions de personnes sur les réseaux...

Le syndrome du « je suis épuisée sans raison » : ce que le mois de mars change dans nos rythmes

Vous dormez correctement, votre agenda n’est pas plus chargé que d’habitude… et pourtant, vous vous sentez fatiguée. Si...

Paralysie du sommeil : ce trouble qui touche près d’une personne sur trois

Imaginez-vous incapable de bouger, persuadée qu’une présence menaçante rôde dans votre chambre. Ce n’est pas un film d’horreur,...

Dormir avec les volets ouverts : la « méthode néerlandaise » qui pourrait améliorer le sommeil

Troubles de l’endormissement, réveils nocturnes ou encore fatigue au réveil : le sommeil est une préoccupation pour de...

Mieux dormir grâce à la température du corps : ce détail que l’on oublie souvent au moment du coucher

Un détail souvent négligé peut transformer vos nuits : la température corporelle doit baisser pour déclencher l’endormissement. Sortir...