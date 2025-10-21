Une étude révèle une méthode naturelle pour apaiser l’intestin irritable

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
benzoix/Freepik

Soulager l’intestin irritable sans passer par les médicaments, c’est désormais une réalité démontrée par la science. Une vaste étude américaine met en effet en avant des approches naturelles et comportementales qui contribuent à améliorer durablement le confort digestif des personnes concernées.

Le syndrome de l’intestin irritable : une maladie chronique répandue

Le syndrome de l’intestin irritable (SII) touche près de 15 % de la population mondiale. Ses causes restent multifactorielles, allant du déséquilibre du microbiote à une hypersensibilité abdominale, mais les traitements conventionnels restent souvent limités à la gestion des symptômes.

Une méthode naturelle validée par la science

L’étude publiée en octobre 2025 révèle « qu’une prise en charge globale, centrée sur des thérapies comportementales et une hygiène de vie adaptée, est le moyen le plus efficace pour apaiser le SII ». Les chercheurs ont examiné l’effet de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), de la gestion téléphonique personnalisée, et de la psychothérapie dynamique. Les patients ayant suivi ces approches ont observé « une nette réduction de leurs douleurs abdominales, ballonnements et troubles du transit, avec des résultats concrets dès les premières semaines ».

Les autres solutions naturelles à privilégier

En complément des thérapies, l’alimentation pauvre en FODMAP (groupe de petites molécules d’hydrates de carbone – sucre – que l’on retrouve dans les aliments), reconnu par l’Université Monash, offre une amélioration significative dans 50 à 80 % des cas, notent les chercheurs. Une gestion active du stress, l’hypnothérapie ou la pratique régulière de yoga s’ajoutent également comme méthodes validées pour « réguler l’axe cerveau-intestin et améliorer les symptômes physiques et anxieux liés au SII ». Les cures de probiotiques, bien que nécessitant la supervision médicale, présentent aussi des bénéfices certains, selon les chercheurs.

Vers une remise en équilibre durable

Le protocole naturel suggéré par les chercheurs agit en 3 phases : assainissement de l’intestin, consolidation de la muqueuse et rééquilibrage du microbiote. Cette démarche progressive permet « une amélioration durable du confort digestif et de la qualité de vie sans effet secondaire médicamenteux ». Selon les chercheurs, agir sur l’hygiène alimentaire, le mental et le microbiote s’impose ainsi comme « la solution la plus globale pour apaiser l’intestin irritable ».

En résumé, ces approches naturelles sont aujourd’hui avalisées par la science et peuvent transformer la prise en charge du SII, offrant un espoir réel aux personnes en quête de méthodes douces et efficaces.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Ce que vous ignorez sur la chimiothérapie et que vous devez savoir

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Ce que vous ignorez sur la chimiothérapie et que vous devez savoir

La chimiothérapie est l’un des traitements les plus connus contre le cancer. Pour le grand public, qui a...

Voici ce qui rend un cri humain plus effrayant que tout

Plus glaçant qu’un hurlement de loup-garou, le cri humain déclenche une vague de frissons sur le corps. Et...

Cancer du sein : faut-il dire adieu aux soutiens-gorge à armatures ?

Les femmes sont bien placées pour le savoir : les soutiens-gorge à armatures sont l’ennemi du confort, mais...

Elle a 80 ans et vient de terminer l’un des défis les plus durs au monde

La force de l’esprit et du corps n’a pas d’âge. Natalie Grabow, Américaine de 80 ans, vient de...

Selon une étude, votre pouce pourrait être un indicateur caché de vos capacités mentales

Une récente publication scientifique montre que la main et le cerveau ont évolué "main dans la main" au...

Longévité : ce nouveau marché secret qui attire les classes aisées

Repousser les limites de la santé et du vieillissement est devenu une obsession pour certaines élites. En 2025,...