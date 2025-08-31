Humeur, mémoire, émotions… une nouvelle étude sur la pilule sème le doute

Forme & bien-être
Clelia Campardon
JESHOOTS.com _ Pexels

Une nouvelle étude américaine suggère que la pilule contraceptive pourrait influencer l’humeur, la mémoire et la régulation des émotions. Ce résultat relance le débat autour des effets du contraceptif oral.

Une étude innovante et ses limites

Menée par l’Université de Californie (UCLA), l’étude a observé, sur 26 femmes, que l’utilisation de la pilule modifiait l’activité cérébrale dans les réseaux du contrôle exécutif et émotionnel. Les participantes ont aussi rapporté davantage de symptômes d’humeur négative, ce qui soulève des interrogations sur un éventuel lien entre contraceptifs hormonaux et modification du psychisme.

D’autres études confirment ou nuancent les liens

Plusieurs études internationales viennent compléter ce tableau. Des chercheurs au Canada ont montré que la pilule peut influencer la mémoire émotionnelle : les utilisatrices retiennent mieux l’impact émotionnel d’un événement, tandis que les autres se souviennent davantage des faits. D’autres travaux rapportent que chez 10 % des femmes, la contraception orale serait associée à un risque accru d’anxiété ou de dépression. Enfin, une étude en neurosciences a observé que l’impact sur la réactivité au stress et la mémoire pourrait dépendre du moment de la prise de la pilule, notamment si elle commence à l’adolescence.

Variabilité et nécessité d’un suivi individualisé

Les spécialistes soulignent que toutes les femmes ne sont pas affectées de la même manière. Des différences individuelles, la réversibilité de certains effets et le rôle de facteurs sociaux ou personnels complexifient la lecture des résultats et appellent à poursuivre les recherches.

Entre science et expérience personnelle

Cette étude ouvre la réflexion sur l’impact cérébral des contraceptifs oraux, mais les spécialistes mettent en garde contre les interprétations simplistes. La discussion personnalisée avec le médecin reste essentielle pour une contraception adaptée.

La pilule contraceptive fait l’objet d’un débat renouvelé, entre recherches innovantes et expériences individuelles, invitant à un dialogue médical nuancé et personnalisé.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Diplômée de Sciences Po, je nourris une véritable passion pour les sujets culturels et les questions de société.
Article précédent
« La tétine, le nouveau symbole anti-stress ? » : ce que cache vraiment cette tendance déroutante
Article suivant
Cette habitude du dimanche soir transforme votre semaine à venir sans effort

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Cette habitude du dimanche soir transforme votre semaine à venir sans effort

Et si tout se jouait le dimanche soir ? Dans un monde où la semaine démarre souvent dans...

« La tétine, le nouveau symbole anti-stress ? » : ce que cache vraiment cette tendance déroutante

Depuis plusieurs mois, un phénomène inattendu prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux : de plus en plus...

Ce simple test sanguin pourrait tout changer dans la lutte contre le cancer de l’ovaire

Chaque année, le cancer de l’ovaire touche des milliers de femmes et reste l’un des cancers gynécologiques les...

Voici la démarche à adopter pour soulager vos douleurs au genou !

Vous ressentez des douleurs au genou ? Voici les démarches reconnues qui aident à apaiser efficacement l’articulation et...

Après avoir lu ça, vous ne mettrez plus jamais votre stylo dans votre bouche

On a tous déjà eu ce petit réflexe en pleine réflexion : le stylo entre les dents, comme...

Ces phrases qui peuvent raviver un traumatisme profond

Accompagner une personne ayant vécu un traumatisme est délicat et nécessite prudence et empathie. Certaines expressions, bien que...