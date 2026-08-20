Mal de dos au travail : ces postures peuvent faire la différence

Lombaires sensibles, nuque crispée, épaules tendues : une journée devant un écran peut vite se faire sentir. Bonne nouvelle, quelques ajustements simples peuvent rendre votre quotidien plus confortable. Et surtout, inutile de chercher la « posture parfaite » : le vrai réflexe à adopter, c’est de bouger régulièrement.

Une bonne posture, c’est d’abord une posture confortable

L’assise idéale n’existe pas vraiment. En revanche, quelques repères peuvent vous aider à installer un environnement plus agréable pour votre dos.

Gardez les pieds bien à plat sur le sol ou sur un repose-pieds, avec les cuisses à l’horizontale et les genoux autour de 90°.

Votre siège doit vous permettre de rester confortablement installé sans que le bord de l’assise ne comprime l’arrière des jambes.

Le dossier doit soutenir naturellement le bas du dos, tandis que le haut du dos reste droit sans être figé.

Pensez aussi à relâcher les épaules, à garder les coudes près du corps et à aligner vos mains avec vos avant-bras.

L’objectif n’est pas de vous transformer en statue devant votre ordinateur : vous devez pouvoir changer de position facilement.

Votre écran mérite aussi toute votre attention

Vous avez souvent la nuque raide en fin de journée ? Regardez du côté de votre écran. Un mauvais réglage peut favoriser les tensions cervicales. Dans l’idéal, le haut du moniteur se situe à hauteur des yeux et l’écran est placé à environ 50 à 70 centimètres de votre visage, soit à peu près la longueur d’un bras.

Petite particularité si vous portez des verres progressifs : il peut être préférable d’abaisser légèrement l’écran. Cela évite de garder la tête relevée pour regarder correctement. Le clavier, quant à lui, gagne à être installé à environ 10 à 15 centimètres du bord du bureau. Un détail qui peut contribuer à garder les épaules et les bras plus détendus.

Le meilleur allié de votre dos ? Le mouvement

Même avec un fauteuil confortable et un bureau parfaitement réglé, rester immobile pendant des heures n’est pas une bonne stratégie. Votre corps apprécie la variété.

L’idée est simple : toutes les 50 à 60 minutes environ, accordez-vous 5 à 10 minutes pour changer de position.

Levez-vous, faites quelques pas, allez chercher un verre d’eau ou regardez simplement au loin pour reposer vos yeux.

Lorsque votre environnement le permet, alterner entre les positions assise et debout peut également être intéressant.

Et surtout, ne culpabilisez pas à l’idée de bouger pendant votre journée de travail : ces petits changements de rythme participent pleinement à votre confort.

Trois mouvements faciles à faire au bureau

Pas besoin d’une séance de sport complète pour détendre les zones qui travaillent le plus. Quelques mouvements doux peuvent s’intégrer facilement dans votre journée.

Pour les lombaires : debout, placez vos mains dans le bas du dos et inclinez-vous doucement vers l’arrière pendant quelques secondes, sans forcer. Ce mouvement permet de varier la position après des heures passées assis.

Pour la nuque : assise, rentrez doucement le menton vers la gorge, comme si vous vouliez créer un léger « double menton », sans baisser la tête. Maintenez quelques secondes, puis relâchez.

Pour le haut du dos : faites de larges rotations des épaules vers l’arrière, une dizaine de fois. Un geste simple pour aider à relâcher les tensions accumulées.

Le maître-mot reste la douceur : aucun mouvement ne doit être douloureux.

Et si le problème venait aussi de votre matériel ?

Une douleur persistante ne doit pas être mise uniquement sur le compte d’une « mauvaise posture ». Votre environnement de travail peut aussi avoir son rôle à jouer. Chaise trop basse ou mal réglée, écran mal positionné, clavier inconfortable, souris peu adaptée ou bureau inapproprié : un équipement qui ne correspond pas à votre morphologie peut augmenter la fatigue au fil des heures.

Un poste de travail ergonomique consiste justement à adapter votre environnement professionnel à votre corps, et non l’inverse. Une chaise réglable, un écran correctement positionné ou encore une souris adaptée peuvent contribuer à améliorer votre confort et à prévenir certaines douleurs. Si vous passez de nombreuses heures devant un écran, cela vaut donc le coup de faire le point sur l’ensemble de votre installation, plutôt que de vous concentrer uniquement sur votre façon de vous asseoir.

Quand votre dos vous demande de lever le pied

Quelques tensions après une longue journée peuvent arriver. En revanche, si la douleur est importante, persiste pendant plusieurs semaines, descend dans une jambe, s’accompagne de fourmillements ou perturbe votre sommeil, mieux vaut consulter un professionnel de santé.

Et si votre poste de travail semble en cause, pensez également au médecin du travail. Il peut vous aider à évaluer votre installation et à envisager des aménagements adaptés. Car oui, si vous avez très mal au dos, la priorité n’est pas de multiplier les étirements ou de chercher la « posture parfaite » : c’est de demander un avis médical.

Terminons par préciser que votre dos n’a pas besoin d’une « position parfaite » pendant huit heures. Il a surtout besoin de variété, de mouvement et d’un environnement adapté. En matière de confort au travail, le meilleur réflexe est finalement tout simple : la meilleure posture est celle que vous quittez régulièrement.