Mettre les mains dans la terre : la tendance bien-être qui intrigue

Forme & bien-être
Émilie Laurent
mettre les mains dans la terre bienfaits
Photo d'illustration : prostooleh / Freepik

La nature est certainement la meilleure thérapeute qui existe sur Terre. Après avoir câliné les arbres en forêt, marché sans chaussure sur des pelouses duveteuses ou encore écouté le doux son des vagues qui se percutent sur les berges, on plante nos mains dans la terre comme le font les enfants en bas âge. Les internautes, en quête de sérénité, troquent leur slime chimique contre du terreau bien frais et des belles poignées de terre.

Toucher la terre, l’acte de bien-être viral

S’allonger dans l’herbe fraîche, contempler les nuages jusqu’à en deviner les formes, sentir le vent caresser le visage, tremper ses pieds dans l’eau gelée d’une rivière de montagne, se rouler dans la boue avec entrain. Ces mouvements, presque instinctifs de l’enfance, sont désormais au cœur des pratiques de méditation et reviennent au centre de nos priorités bien-être.

Aujourd’hui, on s’endort avec le bruit de l’orage en toile de fond, on achète des bougies aux parfums de balade et de sève, on regarde des documentaires sur la faune et la flore. On a des envies irrépressibles de mise au vert. À défaut de se faire prescrire des cures de verdure, on prend l’initiative de notre plein gré, en retrouvant les bras de notre chère mère Nature.

Si pendant plusieurs années, les âmes stressées ont tenté de se soulager avec des balles en plastique, des bagues ludiques et des espèces de toupies modernes, désormais elles cultivent un tout autre art de vivre. Elles délaissent les gadgets commerciaux pour glisser leurs mains dans la terre et redécouvrir cette sensation primitive si apaisante. Elles font les louanges du jardinage à mains nues et sacrifient volontiers leur manucure pour profiter pleinement de cette expérience hautement apaisante. Notre enfant intérieur se réjouit à l’idée de malaxer cette pâte à modeler vivante qui porte l’odeur de la nostalgie.

@hey.im.rach Recently I have been reminded of how grateful I am to my garden and this earth for always giving me the grounding and calming support I need 🩷 • I love all gardening, ya know? 😋😉😍🍃😍😉😋 • • • • #strokesurvivor #gardentok #gardening #strokerecovery #pediatricstrokesurvivor #gardeninghacks #gardeningforbeginners #wateringtips #howtowateryourplantsperfectly #ditl #fyp #holisticmom #terracotta #olla #lifestyle ♬ original sound – jacklevi121

Se salir les mains pour nettoyer son mental

Lâcher la pelle et les gants est presque devenu un geste d’émancipation, un gimmick collectif. Les amoureux des plantes et autres hippies refoulés utilisent leurs doigts en guise de rateau et exécutent tous leurs mouvements sans protection en tissu. Ils rempotent leurs fleurs et creusent les sols comme autrefois, dans la sincérité la plus brute.

Si certains se révulsent à la simple vue de la terre sous les ongles, ces apprentis botanistes n’ont pas peur de s’en mettre partout. Parmi les bienfaits cités : le contact direct avec la nature, l’ancrage spirituel et la réduction presque spontanée des symptômes d’anxiété. Certains comme la créatrice de contenu @sadealexus_ vont même jusqu’à dire que ça modifie positivement la chimie du cerveau. Et ce n’est pas qu’une impression. La terre abrite des vers, des racines, des graines, mais aussi une bactérie vertueuse nommée mycobacterium vaccae.

Le Christopher Lowry, spécialiste en neuro science, a détaillé ses effets dans ses travaux et elle s’avère particulièrement utile contre les tensions psychologiques. Finalement, on ressort du jardin avec les mains tapissées de marron mais le mental, lui, est tout propre. Dans les colonnes du média Bustle, la thérapeute Emily Davenport insiste aussi sur la dimension sensorielle de cette activité, en osmose avec la terre ainsi que le système de récompense qu’elle active à coup sûr.

Le jardinage, une thérapie autant qu’un loisir

C’est une activité que l’on associe souvent aux retraités, pourtant le jardinage n’est pas seulement réservé aux mamies en tablier ou aux papis en bleu de travail. Sur les réseaux sociaux, cette passion s’égraine de photos en vidéos et s’expose sous des mains encore juvéniles, exemptes des traces du temps.

Même sans jardin, il est possible de renouer avec cette pratique sensorielle de longue date. Un simple pot de basilic, quelques graines de menthe ou un plant de tomates cerises suffisent à recréer ce lien avec le vivant. L’important n’est pas la quantité de terre à disposition, mais l’intention que l’on y met. Toucher, arroser, observer… ces gestes répétés deviennent presque méditatifs.

Sur un rebord de fenêtre, entre deux rendez-vous ou en fin de journée, on prend le temps de ralentir. On regarde la terre évoluer, on guette les premières pousses, on s’émerveille de ces transformations invisibles à l’œil pressé. Ce rituel, aussi simple soit-il, permet de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi, loin du tumulte numérique.

Et puis, il y a cette satisfaction discrète mais réelle : voir la vie émerger grâce à ses propres mains. Une feuille qui grandit, une tige qui se redresse, une odeur qui se diffuse… autant de petites victoires qui apaisent l’esprit et redonnent du sens aux gestes du quotidien.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
Article précédent
La « règle de 18h30 » pour relâcher la pression : pourquoi cette méthode fait autant parler ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

La « règle de 18h30 » pour relâcher la pression : pourquoi cette méthode fait autant parler ?

Dans une vie où le stress et les pensées incessantes s’invitent souvent à la soirée, la « règle...

« Je perdais avant même de monter sur le ring » : cette boxeuse parle de l’importance du mental

Dans le sport, on parle souvent de force, d’endurance ou de technique. Un autre élément peut tout faire...

Cette zone du corps serait un véritable coffre-fort à émotions négatives

Colère, frustration, tristesse, solitude, culpabilité. Ces émotions négatives qui vous traversent parfois ne s’évaporent pas de si tôt....

Voici les 10 pays « les plus heureux » en 2026, et ce qui les distingue vraiment

Chaque année, le classement des pays les plus heureux attire l’attention. Cette année 2026, il confirme certaines tendances...

Écrire pour aller mieux : pourquoi le journal intime séduit à nouveau en 2026

À l’ère du tout numérique et des notifications incessantes, prendre le temps d’écrire pour soi apparaît comme un...

Surcharge sensorielle : ces signaux que beaucoup ignorent

Le parfum de votre collègue vous agresse à chaque passage, le bruit du frigidaire vous obsède au point...