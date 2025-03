Rester assise toute la journée : les risques cachés pour votre corps

Nous sommes nombreuses à passer une bonne partie de nos journées en position assise. Que ce soit au bureau devant un ordinateur, dans la voiture pendant les trajets quotidiens ou encore sur le canapé en regardant notre série préférée, le temps passé assise s’additionne rapidement. Si cette habitude peut sembler inoffensive, la réalité est bien plus inquiétante : rester assise trop longtemps cache des risques pour la santé qui vont bien au-delà d’un simple mal de dos. Les chercheurs tirent la sonnette d’alarme : notre mode de vie sédentaire pourrait sérieusement compromettre notre bien-être physique et mental.

Un impact direct sur le système cardiovasculaire

Vous pensez que rester assise pendant des heures n’affecte que votre dos ? Détrompez-vous. L’impact sur le système cardiovasculaire est l’un des effets les plus préoccupants de la sédentarité. Lorsque vous restez immobile pendant une longue période, la circulation sanguine ralentit, en particulier dans les jambes. Cette stagnation favorise la formation de caillots sanguins, augmentant ainsi le risque de thrombose veineuse.

Un sang qui circule mal, c’est aussi un cœur qui doit redoubler d’efforts, ce qui peut entraîner une hausse de la tension artérielle et un risque accru d’accidents vasculaires cérébraux (AVC). En d’autres termes, rester assise longtemps, c’est comme offrir une invitation VIP aux problèmes cardiaques.

Un métabolisme au ralenti

Votre corps est une machine sophistiquée qui fonctionne à plein régime… à condition de le faire bouger régulièrement. Lorsque vous restez assise trop longtemps, votre métabolisme ralentit. Le nombre de calories brûlées chute, la régulation du taux de sucre dans le sang devient moins efficace, et votre corps stocke plus facilement les graisses.

Résultat ? Une prise de poids progressive et une augmentation du risque de diabète de type 2. Une étude citée par Univadis révèle que rester assis plus de 8 heures par jour sans activité physique suffisante augmente de 20 % le risque de mortalité prématurée. Le problème, c’est que ce cercle vicieux s’auto-entretient : plus on reste assise, plus le métabolisme ralentit, et plus il devient difficile de retrouver une activité physique régulière.

Des douleurs musculosquelettiques à la pelle

Si votre dos vous fait souffrir après une longue journée de travail, ce n’est pas un hasard. La position assise sollicite excessivement certains groupes musculaires tout en en négligeant d’autres, créant des déséquilibres posturaux qui mènent à des douleurs chroniques. La cambrure excessive du bas du dos, le relâchement des abdominaux et la courbure des épaules sont des signes courants d’une mauvaise posture liée à la sédentarité. Ces tensions peuvent à terme provoquer des troubles plus graves comme :

Des hernies discales

Des sciatiques

Des tendinites

Le cou et les épaules sont également mis à rude épreuve. Passer des heures le dos voûté devant un écran favorise le développement du fameux « text neck » (ou syndrome du cou technologique), caractérisé par des douleurs cervicales intenses.

Un impact sur le cerveau et les capacités cognitives

Ce qui se passe dans le corps influence directement ce qui se passe dans le cerveau. Rester assise trop longtemps réduit l’apport en oxygène et en nutriments au cerveau, ce qui peut affecter les fonctions cognitives. Une étude de l’université de Californie a montré que la sédentarité prolongée est associée à une diminution de la matière grise dans le lobe temporal médial – une région clé pour la mémoire. En d’autres termes, rester assise trop longtemps pourrait non seulement rendre plus difficile la concentration et la prise de décision, mais également augmenter le risque de démence à long terme.

Le manque de mouvement a aussi un effet direct sur la santé mentale. L’activité physique stimule la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, qui régulent l’humeur. En limitant ces bienfaits, la sédentarité accroît le risque de dépression et d’anxiété.

Comment limiter les risques ?

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de neutraliser les effets néfastes de la position assise prolongée avec quelques ajustements simples :

Bougez toutes les 30 minutes. Programmez une alarme ou une notification pour vous rappeler de vous lever toutes les 30 minutes. Marchez, étirez-vous ou faites quelques pas pour relancer la circulation sanguine.

Investissez dans un bureau réglable. Les bureaux assis-debout permettent d’alterner facilement entre la position assise et la position debout. Cette variation posturale réduit la tension musculaire et améliore la circulation sanguine.

Adoptez une posture ergonomique. Gardez le dos droit, les épaules détendues et les pieds à plat sur le sol. Ajustez aussi la hauteur de votre chaise et de votre écran pour que vos yeux soient alignés avec le haut de l’écran. Et utilisez un support lombaire si nécessaire.

Intégrez plus de mouvement dans votre journée. Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur, marchez pendant les appels téléphoniques, et envisagez de faire une petite marche après le déjeuner. Quelques minutes de mouvement par heure suffisent à compenser les effets de la sédentarité.

Faites des étirements ciblés. Des exercices simples comme le stretching des hanches, du dos et des épaules peuvent soulager les tensions musculaires et améliorer votre posture.

La sédentarité est aujourd’hui un véritable problème de santé publique. Les experts estiment que le temps passé en position assise pourrait être aussi néfaste que le tabagisme à long terme. En intégrant plus de mouvement, en améliorant votre posture et en restant attentive à votre bien-être, vous pouvez protéger votre corps et votre esprit des effets insidieux de la sédentarité. Votre corps vous remerciera.