À New York, une nouvelle opération baptisée « Ribxcar » ou « invisarib » suscite l’inquiétude. Cette technique controversée, qui promet une silhouette ultra-cintrée en remodelant les côtes, interroge par son prix, sa douleur… et ses dérives potentielles.

Une opération extrême

Le Dr Thomas Sterry, chirurgien esthétique basé à Manhattan, a récemment dévoilé une procédure nommée « Ribxcar », censée redéfinir la taille de manière durable. Loin de la simple liposuccion, cette intervention consiste à remodeler 2 à 8 côtes par l’intérieur, via une minuscule incision. Les os sont ensuite modifiés en profondeur, avant que la patiente ne porte un corset rigide pendant plusieurs semaines pour maintenir le résultat.

Facturée entre 14 000 et 16 000 dollars, cette opération peut grimper jusqu’à 20 000 dollars si elle est combinée à une liposuccion 360° ou un lifting abdominal. Un investissement important pour une silhouette façon sablier – mais à quel prix ?

Un corset… et beaucoup de discipline

Après l’intervention, les patientes doivent porter un corset très ajusté pendant 3 mois, jour et nuit. Les premières 6 semaines sont les plus contraignantes, selon le Dr Sterry. Chaque semaine, le corset est resserré d’un ou deux centimètres, à la manière d’un traitement Invisalign… sauf qu’ici, c’est le squelette thoracique qui est en jeu.

La douleur, assure le chirurgien, serait « tolérable », et les patientes peuvent en général se contenter d’antalgiques. Néanmoins, elles doivent dormir sur le dos les 10 premiers jours et éviter tout effort physique pendant au moins 6 semaines. La réussite du processus dépend totalement de leur assiduité : sans port régulier du corset, les côtes reprennent leur forme initiale.

Des dérives esthétiques sous fond de tendance TikTok

Ce type de chirurgie s’inscrit dans une mouvance esthétique de plus en plus extrême, alimentée par les réseaux sociaux et des standards visuels irréalistes. Sur Reddit, de nombreuses jeunes femmes cherchent à savoir comment obtenir les « tailles minuscules » qu’elles voient sur Instagram ou TikTok. Certaines évoquent la chirurgie comme une « solution miracle ».

Or, le « Ribxcar » n’est ni anodin, ni sans risque. Il s’agit d’une intervention invasive sur les os du thorax, qui peut entraîner douleurs, complications postopératoires, ou séquelles durables si mal encadrée. Même si le Dr Sterry insiste sur le caractère « contrôlé » du geste, la médicalisation croissante du remodelage corporel soulève des interrogations éthiques.

Ce que promet Ribxcar ? Une perte de 3 à 5 centimètres de tour de taille. Mais à quel coût physique et mental ? Beaucoup de femmes qui s’intéressent à cette procédure utilisent déjà des médicaments comme l’Ozempic pour perdre du poids, et cherchent à « aller plus loin » dans la quête de la silhouette idéale. Cette escalade inquiète de nombreux professionnels de santé.

Si la chirurgie plastique a longtemps été perçue comme un outil de correction ou de reconstruction, elle devient ici un levier de transformation profonde, soumis à des idéaux instables et souvent inaccessibles. Le corps n’est plus un « terrain à soigner », mais une forme à sculpter selon les tendances. Or, aucune opération ne peut corriger le regard que l’on porte sur soi-même.