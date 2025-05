Comment certaines femmes japonaises vivent plus longtemps et en meilleure santé

​Les femmes japonaises sont réputées pour leur longévité exceptionnelle et leur bonne santé. Plusieurs facteurs liés à leur mode de vie et à leur culture contribuent à cette situation remarquable.​

Alimentation équilibrée et nutritive

L’alimentation japonaise traditionnelle joue un rôle central dans la santé des femmes japonaises Elle se caractérise par une consommation élevée de poissons riches en oméga-3, de légumes, de produits à base de soja comme le tofu et le miso, et d’aliments fermentés bénéfiques pour la flore intestinale.

Les Japonaises consomment également du riz et privilégient des méthodes de cuisson légères qui préservent les nutriments des aliments. Cette alimentation est pauvre en viandes rouges et en produits laitiers, ce qui contribue à une meilleure santé cardiovasculaire et à une réduction des risques de certains cancers. ​

Pratique du « Hara Hachi Bu »

Les habitants d’Okinawa, une région du Japon connue pour sa forte proportion de centenaires, pratiquent le « Hara Hachi Bu« , une règle consistant à manger jusqu’à atteindre 80% de satiété. Cette modération alimentaire aide à prévenir la surconsommation de calories et favorise le maintien d’un poids santé. ​

Protection solaire obsessionnelle

Beaucoup de Japonaises portent des crèmes solaires SPF élevées tous les jours, même par temps nuageux. Cela ralentit les signes de l’âge (taches, rides, perte d’élasticité).

Activité physique régulière

Les Japonaises intègrent naturellement l’activité physique dans leur quotidien. Des pratiques telles que la marche, le vélo et des exercices doux comme le tai-chi sont courantes. Cette activité physique régulière contribue à maintenir une bonne condition physique et à réduire le risque de maladies chroniques.

Beauté holistique : bien-être avant tout

La beauté est perçue comme un reflet de l’équilibre intérieur. Une bonne alimentation, du repos, la gestion du stress, des pensées positives… tout cela contribue à une peau belle et saine.

Gestion du stress et bien-être mental

La culture japonaise accorde une grande importance à la gestion du stress et au bien-être mental. Des pratiques telles que la méditation, les bains thermaux (onsen) et l’appréciation de la nature (shinrin-yoku ou « bain de forêt« ) sont couramment utilisées pour se détendre et favoriser un équilibre émotionnel. Cette approche holistique de la santé contribue à une meilleure qualité de vie et à une longévité accrue. ​

Le thé vert matcha

Le matcha est bourré d’antioxydants (catéchines) qui combattent les radicaux libres responsables du vieillissement. Il est aussi utilisé dans certains masques ou lotions pour ses propriétés purifiantes.

Hydratation intense (essences, lotions, sérums)

Les Japonaises appliquent généralement des lotions hydratantes légères (souvent à base de riz, d’algues, ou d’acide hyaluronique) en tapotant doucement, ce qui stimule la circulation et aide la peau à mieux absorber les produits.

Bain chaud quotidien (Ofuro)

Se plonger dans un bain chaud chaque soir, souvent enrichi de sels, de yuzu ou d’herbes, aide à détendre le corps, purifier la peau et stimuler la circulation sanguine.

Forte cohésion sociale et engagement communautaire

Les Japonaises bénéficient aussi généralement d’un solide réseau social et d’une forte cohésion communautaire. Les relations familiales et amicales sont valorisées, et l’engagement dans des activités collectives est fréquent. Ce soutien social joue un rôle important dans le maintien d’une bonne santé mentale et émotionnelle. ​

Accès à des soins de santé de qualité

Le Japon dispose d’un système de santé performant, offrant un accès facile à des soins médicaux de qualité. Les programmes de prévention et les examens médicaux réguliers permettent une détection précoce des maladies et une prise en charge rapide, contribuant ainsi à une meilleure espérance de vie. ​

En combinant une alimentation saine, une activité physique régulière, une gestion efficace du stress, un fort soutien social et un accès à des soins médicaux de qualité, les femmes japonaises parviennent majoritairement à maintenir une vie longue et en bonne santé.​