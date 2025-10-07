À quel âge meurt-on en moyenne dans chaque pays ? Le tour du monde en chiffres

À quel âge meurt-on en moyenne dans le monde ? Cette simple question révèle de vastes inégalités entre pays et régions. Mesuré par l’espérance de vie à la naissance, cet indicateur synthétise des éléments aussi variés que la qualité des soins de santé, le niveau d’éducation, les conditions de vie ou encore la stabilité politique. Selon les données de la Banque mondiale, l’espérance de vie mondiale en 2023 était d’environ 73,4 ans. Derrière cette moyenne se cachent des écarts de plus de 30 ans entre les pays les plus et les moins favorisés.

L’Europe, en tête du classement mondial

L’Europe occidentale et méridionale affiche une espérance de vie dépassant souvent 80 ans, notamment en France (82,5 ans), en Espagne, en Italie ou encore en Suisse. Ces performances s’expliquent par des systèmes de santé accessibles, des politiques sociales fortes, et un bon suivi médical des populations âgées.

En Europe de l’Est, les chiffres sont moins élevés. En Bulgarie, en Roumanie ou en Lettonie, par exemple, l’espérance de vie tourne autour de 73 à 75 ans, avec des écarts notables entre hommes et femmes.

Amérique du Nord : des contrastes internes

Le Canada se distingue avec une espérance de vie de 82 ans, selon les données de l’ONU. Aux États-Unis, en revanche, l’espérance de vie est plus basse, autour de 76,4 ans, et a même reculé ces dernières années, notamment à cause des overdoses, des maladies cardiovasculaires, et de la pandémie de COVID-19.

Amérique latine : progrès et fragilités

L’Amérique latine a enregistré des avancées importantes depuis les années 1990. Des pays comme le Chili ou le Costa Rica atteignent aujourd’hui 80 ans d’espérance de vie, selon la Banque mondiale. Le Brésil ou le Mexique, quant à eux, se situent autour de 75 ans, mais font face à des défis : accès inégal aux soins, violences urbaines et surcharge des systèmes hospitaliers.

Asie : des extrêmes saisissants

L’Asie de l’Est domine les classements mondiaux. Le Japon reste le pays avec la plus forte espérance de vie au monde : plus de 84 ans en 2023, selon l’OMS. La Corée du Sud, Hong Kong et Singapour suivent de près.

En revanche, en Asie du Sud, la moyenne est plus basse. En Inde, par exemple, l’espérance de vie est de 70,9 ans selon les Nations Unies, même si elle a fortement progressé au cours des vingt dernières années.

Moyen-Orient et Afrique du Nord : inégalités marquées

Certains pays du Golfe comme le Qatar ou les Émirats arabes unis présentent une espérance de vie élevée, dépassant les 78 ans, selon la Banque mondiale. Ces chiffres sont tirés vers le haut par des investissements massifs dans la santé.

Dans des pays touchés par des conflits – Yémen, Syrie, Libye -, l’espérance de vie a chuté, parfois en dessous de 70 ans, du fait de l’insécurité, de la dégradation des infrastructures médicales et des déplacements forcés de population.

Afrique subsaharienne : des défis persistants

C’est dans cette région que l’espérance de vie est la plus faible. Selon les données de la Banque mondiale, elle reste en dessous de 60 ans dans des pays comme le Tchad, la République centrafricaine ou le Nigeria.

Les causes sont multiples : mortalité infantile élevée, prévalence du VIH/sida, paludisme, manque d’accès aux soins, ou encore instabilités politiques. Pourtant, des progrès ont été enregistrés dans plusieurs pays grâce à l’aide internationale et aux campagnes de vaccination.

Océanie : entre longévité et isolement

En Australie et en Nouvelle-Zélande, l’espérance de vie avoisine 83 ans, selon l’OMS. Ces pays bénéficient d’un système de santé solide et d’un mode de vie relativement sain. Dans les États insulaires du Pacifique, la situation est plus contrastée : l’espérance de vie chute parfois à moins de 70 ans, notamment dans les pays les plus isolés, où l’accès aux soins reste limité.

Pourquoi ces écarts sont-ils si marqués ?

L’âge moyen de décès varie selon plusieurs facteurs :

L’accès aux soins de santé : un système de santé gratuit ou abordable fait une différence majeure.

Le niveau d’éducation : mieux informées, les populations adoptent des comportements favorables à la santé.

Le revenu : la pauvreté est fortement corrélée à une espérance de vie plus courte.

Les conflits et crises sanitaires : la guerre ou les pandémies peuvent faire chuter rapidement l’espérance de vie.

L’environnement : la pollution de l’air ou de l’eau, et le changement climatique, affectent directement la santé publique.

Les modes de vie : alimentation, sédentarité et stress influencent aussi la longévité.

En définitive, l’âge moyen de décès dans le monde révèle une vérité fondamentale : la longévité n’est pas uniquement une question de biologie, mais un indicateur puissant des inégalités mondiales. Vivre longtemps dépend, en grande partie, de l’endroit où l’on naît. Si l’humanité vit globalement plus longtemps qu’au siècle dernier, il reste encore beaucoup à faire pour garantir à toutes et tous un accès équitable à la santé, à l’éducation et à des conditions de vie dignes.