Si vous vous réveillez à cette heure précise, votre corps vous parle

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Ivan Oboleninov/Pexels

Se réveiller en pleine nuit, particulièrement entre 3 et 5 heures du matin, n’est pas toujours anodin. Selon des experts, ce phénomène peut refléter des déséquilibres corporels ou émotionnels que notre horloge interne tente de nous signaler.

Un réveil lié aux poumons et à l’émotion de tristesse

Selon Vegout, la tranche horaire entre 3h et 5h du matin correspond au moment où les poumons sont les plus actifs. Le réveil à cette heure peut indiquer un déséquilibre physique, notamment des troubles respiratoires, mais aussi une surcharge émotionnelle liée à la tristesse, la mélancolie ou le chagrin. C’est une période de purification énergétique où le corps travaille à son renouvellement.

Le rôle du rythme circadien et du cortisol

Normalement, notre horloge biologique déclenche une montée progressive du cortisol, l’hormone du stress, vers l’aube pour préparer le corps au réveil. Chez certaines personnes, cette montée peut survenir trop tôt ou être amplifiée par un stress chronique, entraînant des réveils prématurés entre 3h et 5h. Ce phénomène est accentué par les cycles de sommeil où le sommeil paradoxal devient plus fréquent, rendant les réveils plus faciles à survenir.

L’importance de respecter son chronotype

Le chronotype, c’est-à-dire notre tendance naturelle à être plutôt du matin ou du soir, influence aussi ces réveils nocturnes. Une personne avec un chronotype « oiseau de nuit » forcée de suivre un rythme matinal peut se réveiller plus fréquemment durant la nuit, notamment dans cette tranche horaire, à cause d’une dette de sommeil ou d’un rythme décalé.

Comment écouter et apaiser ces réveils ?

Plutôt que de subir ces interruptions, il est conseillé d’adopter des habitudes favorisant un sommeil réparateur : exposition à la lumière naturelle du matin, respect du rythme naturel de son corps, gestion du stress par des activités relaxantes, optimisation de la température de la chambre.

Certains spécialistes suggèrent aussi d’accueillir ces réveils comme des messages de notre corps et d’y répondre par des pratiques de méditation ou d’écoute intérieure. « Votre corps communique constamment avec vous ; savoir écouter ces réveils nocturnes peut être une clé pour mieux comprendre votre santé physique et émotionnelle ».

En résumé, se réveiller entre 3 et 5 heures du matin est donc un signal que notre corps envoie, mêlant messages physiques et émotionnels, qu’il est essentiel de prendre en compte pour mieux vivre et se sentir en harmonie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Elle fait du Pilates Reformer avec le jouet de son fils et son astuce inspire !

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Elle fait du Pilates Reformer avec le jouet de son fils et son astuce inspire !

Le Pilates Reformer c’est l’activité sportive en vogue. Plus technique que le Pilates classique qui ne nécessite qu’un...

La tendance « anti-stress » qui fascine TikTok… et fait polémique auprès des médecins

Sur TikTok, le phénomène des adultes utilisant des tétines pour apaiser leur anxiété et améliorer leur sommeil gagne...

Octobre rose en chiffres : comprendre l’importance du dépistage

Chaque année, Octobre Rose nous rappelle une évidence : détecter le cancer du sein tôt peut sauver des...

Aveugle depuis des années, il voit à nouveau grâce à une greffe surprenante !

Vous l’avez peut-être vu sur vos écrans : cette prouesse fait l’actualité dernièrement. Au CHU de Montpellier, Dylan...

Cet objet d’enfance pourrait vous sauver des crises d’angoisse

Oubliez les balles anti-stress ! Pour calmer vos angoisses et retrouver une certaine sérénité, il y a un...

Vous pensez que les autres ne vous aiment pas ? Le lien avec le TDAH va vous surprendre

Votre amie ne vous répond pas sur le champ ? Votre famille ignore vos messages dans le groupe...