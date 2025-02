Vous parlez toute seule ? Voici ce que la science dit de votre personnalité

Ça vous est déjà arrivé de vous surprendre à marmonner seule dans la cuisine, à refaire une conversation imaginaire sous la douche ou à vous encourager à voix haute face à un défi ? Rassurez-vous, vous êtes loin d’être la seule – et c’est une excellente nouvelle ! La science a plongé son nez dans ce monologue intérieur (ou extérieur) et les résultats sont plutôt flatteurs. Voici pourquoi parler à soi-même pourrait bien être l’une de vos meilleures habitudes.

Un outil de concentration et de résolution de problèmes

Des recherches ont montré que verbaliser nos pensées peut améliorer notre capacité à résoudre des problèmes. Une étude menée par Gary Lupyan, professeur de psychologie à l’université de Wisconsin-Madison, a mis en évidence que les participants qui articulèrent à voix haute ce qu’ils cherchaient dans une série de photos parvenaient à localiser plus rapidement les objets désirés.

Pourquoi ? Parce que prononcer des mots active plusieurs zones du cerveau simultanément, ce qui renforce les connexions neuronales. En d’autres termes, se parler aide à mieux structurer sa pensée et prononcer le nom de l’objet active une représentation visuelle dans notre esprit, ce qui facilite l’orientation et la concentration. Se parler à soi-même peut ainsi agir comme un véritable fil d’Ariane pour retrouver nos repères.

Un allié pour la mémoire et l’organisation

La lecture à voix haute de notes ou de listes de tâches s’avère également être un excellent moyen de renforcer la mémoire. En transformant l’information visuelle en une stimulation auditive, le cerveau consolide plus efficacement les informations et en facilite la mémorisation. De plus, verbaliser ses pensées permet d’organiser ses idées de manière plus structurée. En clarifiant nos objectifs et en énonçant les étapes nécessaires pour les atteindre, nous pouvons mieux prioriser nos actions et prendre des décisions plus éclairées.

Un boost pour la motivation et la gestion du stress

Au-delà de l’aspect cognitif, se parler à soi-même joue un rôle majeur dans la régulation émotionnelle. Ethan Kross, professeur de psychologie à l’université du Michigan, a montré que l’utilisation de la deuxième et de la troisième personne dans nos encouragements personnels (« Tu peux y arriver ! », « Tu es capable ! ») pouvait réduire l’anxiété et améliorer nos performances face aux défis.

Cette forme de dialogue intérieur permet de prendre du recul par rapport à nos émotions et de se positionner en observateur de ses propres pensées, offrant ainsi une distance bienvenue face aux situations stressantes. Ce mécanisme permet d’adopter une attitude plus rationnelle et moins submergée par le stress, favorisant ainsi un mieux-être émotionnel.

Une stratégie pour canaliser ses pensées négatives

Nos esprits peuvent parfois ressembler à un joyeux chaos. Pour les personnes qui se sentent envahies par un flot incessant de pensées négatives, se parler à haute voix peut également servir de stratégie de régulation. Gabrielle Morse, thérapeute à New York, souligne que cette pratique aide à apaiser et à surveiller le flux de pensées en cours. En articulant ses idées, il devient plus aisé de les examiner sous un angle plus objectif, ce qui peut aider à freiner les cycles de rumination souvent associés aux troubles anxieux.

Ainsi, loin d’être un comportement marginal ou révélateur de troubles psychologiques, se parler à soi-même apparaît comme une pratique naturelle et bénéfique. La prochaine fois que quelqu’un vous surprend à parler toute seule, ne rougissez donc pas. Vous êtes simplement en train de maximiser vos capacités cognitives, plutôt cool, non ? Et si jamais vous voyez des regards intrigués, souriez et dites : « La science approuve ».