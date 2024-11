Lavender marriage : c’est quoi cette tendance en passe de détrôner le mariage traditionnel ?

À son évocation, le lavender marriage, ou « mariage de lavande », sonne comme une nouvelle tendance déco sur les tables immaculées. Mais il ne consiste pas à troquer les fameuses roses contre un bouquet de lavande champêtre. Le lavender marriage est un terme plus abstrait qui fait référence aux mariages de convenance. Très courant dans le Hollywood des années 20, il unissait généralement une femme hétéro et un homme homosexuel. C’était une cérémonie à l’amiable, une sorte de « couverture » pour les minorités de genre, peu acceptées à l’époque. Ce type de noces semble appartenir à un autre siècle. Pourtant, la gen Z se réapproprie ce « faux mariage » pour sauver son argent et non plus sa réputation. Les jeunes célibataires se passent la bague au doigts pour des raisons financières et redéfinissent les codes du lavender marriage.

Le mariage de convenance dépoussiéré

Le lavender marriage, de l’histoire ancienne ? Pas vraiment. Ce mariage de façade, autrefois destiné à préserver la carrière des acteurs hollywoodiens et à camoufler leur homosexualité renaît sous un nouveau jour. Le lavender marriage, très populaire dans les années 30, a été détourné de sa vocation première. Si à l’origine il servait à duper le monde du cinéma, impitoyable avec les minorités, aujourd’hui il répond avant tout à un intérêt financier.

Ce pacte d’amour purement factice n’a plus la même symbolique. Au début du XXe siècle, le lavender marriage était presque une obligation pour se fondre dans la masse et garder une image « propre ». C’était certainement le meilleur joker des hommes gays pour ne pas « se faire prendre » et continuer leur ascension sans éveiller les soupçons. L’acteur Rock Hudson, qui a joué dans « Confidences sur l’oreiller » et « Un pyjama pour deux », avait dit « oui » à Phyllis Gates alors que des rumeurs sur sa sexualité commençaient à le mettre dans l’embarras. Freddie Mercury, lui aussi, avait pris la main d’une femme, Mary Austin, avant de faire son coming-out et de partager ce qui l’a longtemps gardé secret.

Au 21e siècle, le lavender marriage prend un tout autre sens. Ce n’est plus un compromis entre vie personnelle et normes sociales. C’est un moyen de profiter des avantages du mariage, sans les sentiments ni les contraintes qui vont avec. La Gen Z, lasse de son statut de célibataire et de l’état de son compte en banque, rafraîchit volontiers le lavender marriage pour sortir la tête de l’eau plus que pour faire battre son coeur. Une liaison opportuniste largement vantée sur TikTok.

Une alliance calculée promue sur TikTok

Comme l’explique le média Business Insider, c’est le TikTokeur Robbie Scott qui a ressuscité le lavender marriage et qui l’a un peu revisité à sa manière. Dans une vidéo qui a fait 5,6 millions de vues, l’influenceur américain a lancé un appel à candidatures pour trouver une prétendante à son lavender marriage. Le but de ce mariage fictif ? Régler ses factures, payer ses impôts et ne plus être dans le rouge. Selon cette vision, le mariage n’est plus un acte ultime de romantisme, mais un sauve-budget. Avec cette bouteille à la mer (ou plutôt aux pixels), Robbie Scott ne semblait pas plus inquiet de promettre l’éternité à une inconnue, embauchée sur la toile.

Cependant, sa démarche ne reflète pas totalement la réalité. Les jeunes gens qui succombent au lavender marriage ne s’unissent pas à des personnes sorties de nulle part. Ils échangent les anneaux avec leur meilleur.e ami.e, d’un commun accord. Un critère essentiel pour que le lavender marriage, supposé rentable, reste pacifique et sain. Ce mariage a de la valeur sur le papier, mais pas dans la vie des principaux concernés, qui cherchent simplement à en tirer le meilleur parti social et financier.

Ils se jurent peut-être fidélité devant le maire, mais dans les faits ils peuvent batifoler à droite, à gauche, et poser leur bouche là où ils veulent. Ils n’ont pas de compte à se rendre. Le lavender marriage implique généralement une femme hétéro et un homme homosexuel. Sur la forme, il ressemble à celui du vieil Hollywood, mais sur le fond, il est un peu différent.

Les arguments avancés par la Gen Z

Les jeunes générations sont de plus en plus conquises par le lavender marriage et adaptent ce concept à leur époque. Au 21e siècle, cette alliance déguisée est une façon de contourner un système qui défend les couples et qui pénalise les célibataires. Comme le rapporte le média Business Insider, qui a enquêté sur ce phénomène, c’est aussi une échappatoire. Tant pour les hommes homosexuels, qui ne sont pas encore traités comme des « humains normaux » et qui subissent des injustices à cause de leur sexualité, que pour les femmes hétérosexuelles, écœurées par la gent masculine.

Au-delà d’amortir les fins de mois et de sauver le porte-monnaie, le lavender marriage est aussi un acte de rébellion. C’est une manière, assez atypique, de se soulever contre les normes actuelles et de tordre un peu cette célébration si sacrée. Les deux mariés bénéficient des privilèges de ce statut, inlassablement glorifié, sans devoir se plier aux règles inscrites sur le contrat de mariage. Une formule à la carte qui fleure bon la liberté.

Avec le lavender marriage, la citation de conte de fées « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants » se convertit en « ils se marièrent et eurent beaucoup d’argent ». Exit les relations à l’eau de rose toutes mielleuses, la lavande donne une nouvelle saveur aux unions. Une tendance qui confirme également le désamour de la Gen Z envers ce qui est souvent présenté comme le « plus beau jour d’une vie ».