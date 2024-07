Voici comment votre premier amour impact votre vie sentimentale sans que vous ne le réalisiez !

Le premier amour est souvent imparfait, mais il laisse une empreinte indélébile dans la vie sentimentale. Loin d’être une simple passade ou une ébauche, il façonne vos idylles futures. Cette romance inaugurale, vécue à la fin de la puberté, est un peu « cliché », voire carrément « niaise » avec le recul. Mais elle vous suit tout au long de votre parcours amoureux. Que vous le vouliez ou non, elle reste gravée au fer rouge dans votre cœur. Vous avez beau jeter vos photos souvenirs sur le bûcher ou les enfouir au fin fond de votre mémoire, ce premier amour fait partie de vous, pour le meilleur comme pour le pire. Insouciant, fougueux, fugace ou tortueux, découvrez comment cet amour de jeunesse influence vos relations actuelles.

Premier amour, une expérience pas si bénigne

Le premier amour ne s’oublie pas du jour au lendemain. Qu’importe s’il dure deux mois ou un an, il s’imprime durablement dans les cœurs et les esprits. Et attention, il ne s’agit pas de celui qui naît sur les bancs de la primaire à travers une demande écrite sur un morceau de cahier à gros carreaux. Le premier amour débute généralement derrière les grilles du lycée, au plus fort de la puberté. Il se concrétise sous le préau ou au réfectoire et se vit intensément. D’après une étude britannique, 6 personnes sur 10 pensent d’ailleurs régulièrement à leur premier amour.

Romantisé à souhait, il réveille des papillons bien enfouis et débloque des sentiments jamais expérimentés auparavant. C’est lui qui vous initie au grand frisson amoureux. Même si aujourd’hui, vous le voyez plus comme une « erreur de jeunesse » ou un « mauvais démarrage », ce premier amour déteint sur votre vie sentimentale. Vous n’en gardez peut-être que quelques bribes et des poussières, mais il est fermement ancré en vous. Si ce premier amour n’a pas résisté au temps, cette façon d’aimer, elle, est éternelle.

Le premier amour a tout d’un remake bas de gamme de « La Boum », « Love, Rosie » et autres teen movies à l’eau de rose. Cependant il fait la sève de votre vie affective et vous donne une trajectoire sur l’itinéraire amoureux. Fébrile ou pas, enflammé ou semé d’embûches, il sert de socle à vos histoires de cœur. C’est d’ailleurs ce que confirme une étude publiée dans le Journal of Couple and Relationship Therapy. Votre premier amour est plus qu’un « brouillon », il s’apparente à un fil rouge et se décline dans tous vos chapitres amoureux. Il fait naître des modèles sains ou toxiques qui peuvent se répéter inlassablement.

Les cinq types de relations chez les ados

Régulièrement idéalisé, le premier amour nourrit l’imaginaire bien avant de se matérialiser. Enrichi à grand renfort de stéréotypes (merci la pop culture), il repose sur une image biaisée des relations amoureuses. L’étude met ainsi l’accent sur l’éducation relationnelle, pas aussi valorisée que l’éducation sexuelle et pourtant tout aussi précieuse. Sans ligne directrice ni éclairage sur le sujet, les ados en proie au coup de foudre peuvent rapidement sombrer du côté obscur de l’amour. Les chercheur.se.s à l’origine de l’étude ont ainsi listé les cinq relations phares de cette période charnière où les sentiments fusent et les bouches s’agrippent.

Faible risque. Les ados inscrit.e.s dans ce modèle sont les plus « exemplaires ». Iels entament leur premier pas dans les tumultes de l’amour avec des bases saines , modérées et raisonnables . Iels valorisent les dialogues honnêtes et ne se font pas la guerre pour un regard en coin ou des devoirs en binôme.

Les ados inscrit.e.s dans ce modèle sont les plus « exemplaires ». Iels entament leur premier pas dans les tumultes de l’amour avec des , et . Iels valorisent les et ne se font pas la guerre pour un regard en coin ou des devoirs en binôme. Blindlove. Comme son nom l’indique, le blindlove défend l’idée que l’amour est plus fort que tout . Les ados se croient littéralement dans un scénario fleur bleue à la Roméo et Juliette. Iels pensent que leur couple est indestructible . Lors de la rupture, la chute est donc d’autant plus vertigineuse.

Comme son nom l’indique, le blindlove défend l’idée que . Les ados se croient littéralement dans un scénario fleur bleue à la Roméo et Juliette. Iels pensent que leur couple est . Lors de la rupture, la chute est donc d’autant plus vertigineuse. Slider. Ces ados-là se mettent en couple un peu sur un coup de tête , pour faire comme leur camarade et suivre le mouvement collectif . À leurs yeux, avoir un.e petit.e ami.e est presque aussi tendance que posséder les dernières sneakers en vogue. La relation est donc plutôt intéressée.

Ces ados-là se mettent en couple un peu sur un , pour faire comme leur camarade et . À leurs yeux, avoir un.e petit.e ami.e est presque aussi tendance que posséder les dernières sneakers en vogue. La relation est donc plutôt intéressée. Blindlove slider. C’est un cocktail explosif entre les deux relations précédentes. Les ados placent tellement d’espoirs dans l’amour qu’iels agissent sans réfléchir et prennent des décisions , qui peuvent parfois leur coûter cher.

C’est un cocktail explosif entre les deux relations précédentes. Les ados placent tellement dans l’amour qu’iels et prennent des , qui peuvent parfois leur coûter cher. Control freak. Ces ados, facilement manipulables qui n’ont pas eu le temps de développer leur caractère, sont réceptif.ve.s aux ordres de leur jeune moitié. Iels s’exécutent et obéissent sans broncher, pensant que leur partenaire est dans le juste. Inévitablement, à l’âge adulte, iels auront plus de chance de tomber dans le piège des pervers narcissiques.

Selon sa nature, votre premier amour peut sérieusement brouiller votre vision des relations et entacher vos prochains béguins. Mais malheureusement, à l’adolescence, les idylles sont souvent défectueuses et pleines de fausses notes. Comme le pointe cette étude édifiante, les ados sont plus ancrés dans le modèle amoureux le plus médiocre, à savoir le control freak. Les garçons pensent qu’ils doivent revêtir le costume du bad boy et ressembler à Chuck Bass pour faire les jolis cœurs tandis que les filles, elles, croient qu’il faut être dociles et dévouées pour séduire. Les chercheur.se.s préconisent donc de faire de la prévention auprès des jeunes générations et de revoir l’image du premier amour.

Toutefois, ce premier amour est parfois tenace. Vous avez peut-être déjà voulu reprendre contact avec celui ou celle qui a déverrouillé votre cœur. Vous vous êtes peut-être dit « pourquoi ne pas retenter ? ». Ce n’est pas la meilleure idée. Il vaut mieux essayer de tourner la page définitivement et en réécrire une autre, sans rature ni point de suspension. Plus facile à dire qu’à faire. Mais si vous restez braqué sur le passé, vous vous enfermez dans un cercle vicieux qui peut vous nuire. Sans en avoir conscience, vous répétez le même schéma en boucle. C’est le jeu du serpent qui se mord la queue. Résultat : vous subissez vos relations plus que vous ne les appréciez. Pour que ce premier amour soit moins invasif, un travail thérapeutique est nécessaire.

Le premier amour n’est pas anodin. Même si vous avez l’impression d’être passé à autre chose, il s’esquisse toujours en filigrane de vos relations. Comme un amour de vacances inachevé, il ne disparaît pas avec une relation pansement.