Votre attitude sous la couette reflète votre estime de vous

Sexualité
Fabienne Ba.
Ketut Subiyanto/Pexels

Votre manière de vous comporter sous la couette révèle souvent plus sur votre estime de vous que vous ne l’imaginez. Dans l’intimité, les gestes, les silences ou les initiatives deviennent le miroir discret, mais révélateur, de la confiance que l’on se porte.

Quand la chambre reflète l’estime de soi

L’espace intime, loin du regard des autres, laisse tomber les masques sociaux. La façon de vivre sa sexualité – prendre des initiatives, dévoiler son corps ou oser exprimer ses envies – en dit long sur la manière dont on se perçoit. Les personnes qui sont à l’aise avec elles-mêmes sont généralement plus enclines à explorer, partager et s’affirmer sans crainte du jugement.

Les signes d’une confiance solide… ou vacillante

Refuser de se dénuder complètement, craindre de prendre la première initiative, jouer un rôle pour correspondre à une attente : ces comportements peuvent indiquer un manque de confiance ou une inquiétude vis-à-vis du regard de l’autre. À l’inverse, manifester ouvertement ses désirs, exprimer ses limites ou simplement oser dire « non » témoignent d’une estime de soi affirmée. Aucun comportement n’est « bon » ou « mauvais », mais tous racontent quelque chose de notre rapport à nous-mêmes.

De petits indices révélateurs

Se cacher sous la couette, attendre systématiquement l’initiative de son partenaire, éviter certains gestes par peur du ridicule ou du rejet… il n’est pas nécessaire d’interpréter chaque attitude, mais les observer avec bienveillance permet de mieux comprendre ses propres besoins et appréhensions. Ces petits indices sont parfois issus d’une histoire personnelle, de complexes, ou de croyances sur ce qu’on « doit » être au lit.

Heureusement, se sentir bien dans son intimité n’est pas réservé à une élite : cela se construit avec l’écoute de ses sensations, la communication de ses envies et le respect de ses limites. Découvrir et accepter son propre rythme, trouver le courage de formuler ce qui fait plaisir ou ce qui gêne, c’est déjà avancer vers plus de confiance. Et souvent, il suffit d’un moment complice, d’un éclat de rire ou d’un geste sincère pour briser la gêne et s’épanouir pleinement dans le lien à l’autre.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Soft swinging : ce phénomène discret intime qui séduit de plus en plus de couples

