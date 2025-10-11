Search here...

La position que beaucoup de femmes décrivent comme « révolutionnaire » pour l’orgasme

Sexualité
Fabienne Ba.
Ketut Subiyanto/Pexels

Certaines positions sexuelles permettent une meilleure maîtrise du rythme, de l’angle et de la stimulation. Parmi elles, la « cowgirl inversée » (« reverse cowgirl ») est souvent présentée dans les guides sexuels et par des sexologues comme l’une des plus intéressantes pour explorer son plaisir.

Qu’est-ce que la « cowgirl inversée » ?

Cette position est une variante de la position de l’amazone : la personne pénétrée se place au-dessus de son partenaire, mais en lui tournant le dos. Ce changement d’orientation donne plus de contrôle sur les mouvements et peut modifier l’angle de pénétration, ce qui stimule différemment le vagin ou le point G.

Pourquoi cette position séduit-elle ?

Cette position est régulièrement citée par des femmes comme l’une des plus satisfaisantes, car elle permet d’ajuster rythme et profondeur de pénétration à sa guise. Le fait d’être en contrôle favorise aussi une plus grande conscience corporelle et réduit la pression liée à la performance.

Cela dit, avoir un vagin ne signifie pas que l’on doit forcément accepter la pénétration lors des rapports sexuels : il existe mille et une façons de prendre son plaisir, à deux ou plus, et chaque personne peut explorer ce qui lui convient vraiment.

Les avantages mis en avant par les experts

Dans un article du Times of India, des sexologues expliquent que la position de l’amazone et ses variantes, dont la « reverse cowgirl », facilitent la stimulation clitoridienne et peuvent intensifier les sensations grâce à la liberté de mouvement. Cependant, ils rappellent qu’aucune position n’assure un orgasme systématique : chaque corps réagit différemment.

En définitive, si la « cowgirl inversée » est parfois décrite comme « révolutionnaire », c’est surtout parce qu’elle offre une autonomie rare. Elle ne convient pas à tout le monde, mais elle permet à beaucoup de mieux explorer leurs sensations et de se sentir actrices de leur plaisir.

