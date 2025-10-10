Ce que votre vie sexuelle dit (en creux) de votre intelligence

Sexualité
Fabienne Ba.
Ketut Subiyanto/Pexels

Parler de vie sexuelle, c’est souvent aborder le bien-être, la santé mentale ou les relations amoureuses. Un récent travail scientifique montre que l’absence de sexualité en dit aussi long sur la personnalité et les capacités cognitives des individus.

Une étude de grande ampleur

Des chercheurs ont étudié plus de 400 000 personnes au Royaume-Uni et en Australie, entre 18 et 89 ans, pour analyser les liens entre activité sexuelle, gènes, traits psychologiques et profils sociaux. Leur résultat : 1 % des hommes et femmes n’avaient pas eu de rapports sexuels.

Les corrélations entre sexualité et intelligence

Les scientifiques ont observé qu’en moyenne, les personnes dépourvues de vie sexuelle étaient plus instruites, plus intelligentes et issues de milieux socio-économiques élevés. Ils ont également constaté une association génétique entre absence de rapports et traits cognitifs, en plus d’une corrélation avec le niveau d’éducation et de revenus.

Des enjeux de santé mentale

En contrepartie, ces personnes se déclarent souvent plus nerveuses, plus solitaires et moins heureuses. Moins enclines à avoir un confident ou à donner un sens à leur existence, elles présentent davantage de fragilités émotionnelles et sociales.

Un spectre complexe de facteurs

Les chercheurs concluent que « la vie sexuelle, ou son absence, reflète un spectre complexe de facteurs cognitifs, physiques, sociaux et environnementaux ». Ainsi, la sexualité ne dit pas seulement qui nous sommes, mais aussi comment nous interagissons avec le monde.

Rappelons au passage qu’il n’existe pas une seule « bonne » manière de vivre sa sexualité : qu’on ait une vie sexuelle active ou non, c’est parfaitement légitime. À chaque personne ses envies, ses besoins et ses préférences. Cette étude ne doit en rien faire culpabiliser : c’est tout aussi ok de ne pas faire l’amour que de le faire, avec une ou plusieurs personnes, tant que cela nous fait du bien. L’essentiel est d’être en accord avec soi-même, sans se laisser dicter sa vie intime par les normes sociales ou les résultats d’une recherche.

En résumé, l’activité sexuelle et l’intelligence seraient liées de façon nuancée : le sujet révèle en creux des dimensions profondes de la personnalité et du rapport à soi, qui échappent aux simples stéréotypes.

Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Votre attitude sous la couette reflète votre estime de vous

