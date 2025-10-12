Cette partie souvent négligée pendant le sexe oral pourrait bien devenir votre meilleur atout !

Fabienne Ba.
Pour une expérience orale épanouissante, les détails comptent plus qu’on ne l’imagine. Les sexologues insistent sur l’intérêt de porter attention à des zones du pénis parfois oubliées qui peuvent décupler les sensations.

Le frein : le centre secret du plaisir

Souvent appelée « frenulum », cette fine bande de peau située sous le gland relie la hampe à la tête du pénis. Particulièrement innervé, ce point est l’un des plus sensibles du corps masculin. Utiliser la langue ou de légères caresses autour du frein pendant le sexe oral stimule donc un large réseau de terminaisons nerveuses. Les sexologues recommandent de jouer sur des mouvements doux et d’alterner les pressions pour créer une accumulation progressive de sensations.

Varier les plaisirs et rester attentif

D’autres techniques peuvent enrichir l’expérience : combiner bouche et mains pour un effet enveloppant, jouer avec la température, ou explorer des zones comme le périnée ou les testicules. La communication entre partenaires reste essentielle pour ajuster gestes et intensité et garantir le confort de chacun.

Communication et consentement en priorité

L’écoute mutuelle transforme une pratique dite routinière en moment de complicité. Pas de stress sur la performance : chaque geste adapté aux envies de l’autre peut faire la différence et renforcer la connexion intime.

Et que ce soit dans une relation hétérosexuelle ou autre, rien n’oblige à pratiquer le sexe oral ou à « sucer » son partenaire. Il existe des milliers d’autres façons de se faire plaisir à deux, ou plus, et de partager des moments intimes et excitants. L’important est de communiquer et de trouver ensemble ce qui vous fait vibrer.

En définitive, en explorant le frein et ses alentours avec finesse et imagination, le sexe oral gagne généralement en intensité et offre une palette de sensations nouvelles pour les partenaires.

La position que beaucoup de femmes décrivent comme « révolutionnaire » pour l’orgasme

