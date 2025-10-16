« Il y a une pression sociale autour du sexe » – Marie Dequidt, sexologue

On parle beaucoup de plaisir, mais sans toujours savoir ce que cela recouvre vraiment. Marie Dequidt, psychologue et sexologue clinicienne, met les mots justes sur vos questions les plus intimes. Avec bienveillance et zéro tabou, elle vous aide à voir la sexualité comme un terrain de jeu, pas comme un examen à réussir.

« Comment savoir si on est fait pour quelqu’un sexuellement ? »

Marie Dequidt : il n’y a pas de « test de compatibilité magique ». Ce qui compte, c’est la communication, la curiosité et la confiance. Montre, guide, parle… c’est comme une danse : on s’ajuste, on se découvre, on apprend les gestes qui fonctionnent avec l’autre.

« Je n’ai jamais eu d’orgasme, est-ce normal ? »

Complètement ! L’orgasme n’est pas une obligation ni une mesure de « réussite » sexuelle. Il varie d’une personne à l’autre, et même d’un moment à l’autre. Le plus important, c’est de te concentrer sur les sensations, le plaisir, le partage – pas sur la performance. Paradoxalement, plus tu cherches l’orgasme, plus il s’éloigne.

« Peut-on être épanouie sans rapports sexuels ? »

Oui, mille fois oui. Certaines personnes sont asexuelles par exemple : elles ne ressentent pas d’attirance sexuelle, mais peuvent aimer, désirer autrement, et être parfaitement épanouies. L’important, c’est d’être en accord avec toi-même – pas avec la norme.

« Comment vivre une virginité tardive sans complexe ? »

Ta sexualité ne commence pas avec la pénétration. Explorer ton plaisir, ton corps, tes émotions, c’est déjà une sexualité. Prends le temps, sois curieuse de tes sensations. Le plus beau voyage, c’est celui vers toi-même.

« Le porno, c’est dangereux ? »

Le porno est un outil… à manier avec recul ! Il véhicule beaucoup de clichés et d’injonctions, mais au lieu de le diaboliser, apprends à le décoder : rappelle-toi que ce n’est pas la vraie vie, que le plaisir ne se joue pas à coups de performances ou de stéréotypes. Et bonne nouvelle : il existe aussi du porno éthique, plus respectueux et réaliste !

« Je ne jouis plus depuis mon accouchement »

Marie Dequidt : ton corps change, et c’est normal. Après un accouchement, la sensibilité peut évoluer. Prends le temps de redécouvrir ton corps, sans pression. La rééducation périnéale peut aussi être une alliée précieuse pour retrouver tonus et sensations.

« Comment dire à ma copine ce que j’aime ? »

Choisis le bon moment (avant, pendant, après) et la bonne forme : la douceur, toujours. Encourage, guide, valorise. Un « j’adore quand tu fais ça » vaut mille critiques. Le plaisir se cultive à deux (ou plus).

« Y a-t-il un risque à trop se masturber ? »

La masturbation est une belle façon d’explorer ton plaisir et de mieux te connaître. « Trop », ça veut dire quoi ? Tant que cela ne gêne pas ta vie sociale, affective ou pro, tout va bien. Le plaisir n’a pas de compteur.

« On traverse une période compliquée sexuellement, que faire ? »

Marie Dequidt : d’abord, en parler. Même si c’est inconfortable, ça vaut mieux que de laisser le silence s’installer. Écoutez-vous, mettez des mots dessus. Et si le blocage persiste, un accompagnement peut faire toute la différence. Il n’y a pas de honte à demander de l’aide, au contraire.

« Ma copine utilisait des sextoys avant moi… et j’ai peur de ne pas être à la hauteur »

Pas de panique. Le sextoy, c’est un outil, pas un rival. Il ne remplace ni la chaleur d’un corps, ni un regard, ni l’intimité d’un moment partagé. Au contraire, il peut devenir un allié du plaisir à deux (ou plus) si tu le vois comme un partenaire de jeu, pas comme un concurrent.

« J’adore les câlins mais j’ai peur de la pénétration, comment dépasser ça ? »

C’est une peur fréquente, souvent liée à des injonctions ou à la crainte de la douleur. Commence par t’écouter : qu’est-ce qui t’angoisse exactement ? Ensuite, parle-en à ton ou ta partenaire, et surtout, ne te focalise pas sur la pénétration. Le plaisir ne se limite pas à ça ! Et si l’angoisse reste, une professionnelle comme une sexologue pourra t’aider à la comprendre et à la désamorcer.

Le mot de la fin de Marie Dequidt, psychologue et sexologue clinicienne : la sexualité d’aujourd’hui est multiple, mouvante, pleine de contrastes. Plus libre que jamais pour certaines personnes, encore contrainte pour d’autres, mais une chose change profondément : la parole se libère. On ose parler de genre, de plaisir, de consentement, de diversité. La sexualité du XXIᵉ siècle, c’est avant tout une quête d’authenticité et de respect. Il n’existe pas de « bonne » façon de faire, seulement la vôtre. Comme j’aime le dire : « le sexe, c’est un terrain de jeu – à chaque personne d’en redessiner les règles ».